En iyi arkadaşı aslanlar ve çitalar! Bir gecede ünlü oldu

13 yıldır Güney Afrika'da vahşi hayvanlarla yaşayan İngiliz, TikTok'a yüklediği video sayesinde bir gecede popüler hale geldi.

Onu üne kavuşturan video ise, Georgie adındaki devasa aslanla sarılıp, öpüştüğü anlar.

5 MİLYONA YAKIN TAKİPÇİSİ VAR

Bir vahşi yaşam koruma alanında hayvanların bakımını üstlenen Shandor Larenty, aslanları, çitaları, sırtlanları ve hatta zürafaları kucaklayıp öptüğü inanılmaz videoları sayesinde 4,9 milyon takipçi ile bir TikTok fenomeni haline geldi.

"En iyi arkadaşı" dediği yetişkin erkek aslan George ile ise özel bir yakınlık kurdu. Takipçiler, Shandor videolarına hayran kaldı ve birçoğu vahşi hayvanlarla bu kadar yakın bir bağ kurmayı nasıl başardığını sordu.

'VAHŞİ BİR HAYVAN OLDUĞUNU UNUTUYORUM'

Shandor, takipçilerinin merakını şöyle gideriyor: 'Üçüncü nesil bir aslan terbiyecisiyim. Bu bizim için bir aile geleneği. Çitayla ilk buluşmam 11 yaşında oldu. Tüm bu inanılmaz hayvanların etrafında büyüyebildiğim için inanılmaz derecede ayrıcalıklıyım. Son 13 yılda birçok hayvanla ilişkiler kurdum ama George ve ben çok iyi arkadaşız. Vahşi bir hayvan olduğunu bazen unutuyorum. Hayatımı bu hayvanlarla olmaya adadım ve onlarla çok özel ilişkiler kurdum ve bu ilişki birkaç basit şeye dayanıyor. Saygı, sabır, zaman ve sevgi.

Vücut dillerini ve davranışlarını okuyabilmem için bireysel kişiliklerini anlamam da çok önemli, çünkü bir şeyler yanlış olduğunda bana böyle söylüyorlar.'

Shandor, 1999 yılında vahşi yaşam uzmanı olan babası Alex ile Güney Afrika'ya taşındı.

