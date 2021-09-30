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  4. En İyi Arkadaşım'in Barış'ı son haliyle şaşkına çevirdi!

En İyi Arkadaşım'in Barış'ı son haliyle şaşkına çevirdi!

30.09.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 2004 yılında ekranlara gelen En İyi Arkadaşım dizisinde 'Barış' karakterine hayat veren çocuk yıldız Yılsu Sarper'in son hali, görenleri şaşkına çevirdi.

En İyi Arkadaşım'in Barış'ı son haliyle şaşkına çevirdi!

Başrollerini Hamdi Alkan, Canan Hoşgör gibi isimlerin paylaştığı En iyi Arkadaşım dizisinde 'Barış' karakterini canlandıran Yılsu Sarper, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı. İşte Yılsu Sarper'in son hali:

En İyi Arkadaşım'ın Barış son haliyle şaşırttı!

En İyi Arkadaşım'ın Barış son haliyle şaşırttı!

YILSU SARPER KİMDİR?

Yılsu Sarper, 3 Temmuz 1991 tarihinde Almanya'da doğdu. Hamdi Alkan ile başrolü paylaştığı En İyi Arkadaşım dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. Yılsu Sarper; Reyting Hamdi, Afacanlar Kampı gibi projelerde yer aldı. Oyunculuğu bıraktıktan sonra DJ'likle uğraşan Sarper, Türkiye'de yaşamını sürdürmektedir.

En İyi Arkadaşım'ın Barış'ı son haliyle şaşırttı!

EN İYİ ARKADAŞIM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Barış, uslu fakat mutsuz bir çocuktur. Cinler Diyarı'ndan Barış'ın mutsuzluğunu gören Cino, dünyaya inerek Barış'a arkadaşlık eder. Barış ve Cino, birlikte maceradan maceraya koşar.

En İyi Arkadaşım'ın Barış'ı son haliyle şaşırttı!


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Anahtar Kelimeler:
Canan Hoşgör Hamdi Alkan
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