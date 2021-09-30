En İyi Arkadaşım'in Barış'ı son haliyle şaşkına çevirdi!

Başrollerini Hamdi Alkan, Canan Hoşgör gibi isimlerin paylaştığı En iyi Arkadaşım dizisinde 'Barış' karakterini canlandıran Yılsu Sarper, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı. İşte Yılsu Sarper'in son hali:

YILSU SARPER KİMDİR?

Yılsu Sarper, 3 Temmuz 1991 tarihinde Almanya'da doğdu. Hamdi Alkan ile başrolü paylaştığı En İyi Arkadaşım dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. Yılsu Sarper; Reyting Hamdi, Afacanlar Kampı gibi projelerde yer aldı. Oyunculuğu bıraktıktan sonra DJ'likle uğraşan Sarper, Türkiye'de yaşamını sürdürmektedir.

EN İYİ ARKADAŞIM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Barış, uslu fakat mutsuz bir çocuktur. Cinler Diyarı'ndan Barış'ın mutsuzluğunu gören Cino, dünyaya inerek Barış'a arkadaşlık eder. Barış ve Cino, birlikte maceradan maceraya koşar.



