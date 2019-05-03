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En iyi çayı demlemek ve sunmak için yarıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 18:47 | Son Güncelleme

Rize'de, Türk çayının marka değerini artırmak için düzenlenen "Çay Demleme ve Sunum Şampiyonası"nda 10 katılımcı hünerlerini sergiledi

RİZE (AA) - Rize Ticaret Borsasınca "Çay Demleme ve Sunum Şampiyonası" düzenlendi.

Çayeli ilçesindeki Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki yarışmaya, ön elemeler sonrası finale kalan 10 kişi katıldı.

Finalistlerin çay demleme konusunda bilgi ve becerileri ile sunum yeteneklerinin değerlendirildiği yarışmada, herkese çay ve su verildi. Yarışmacılar, isteklerine göre hazırladıkları çayları, jüri üyelerinin beğenisine sundu.

Jüri üyeleri, çayın dem rengi, tadı, servis öncesi hazırlık, sunum ve servis yeteneği gibi kriterleri ön planda tutarak 100 puan üzerinden değerlendirme yaptı.

Uluslararası Çay Şampiyonası Koordinatörü Hasan Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl bu yarışmanın beşincisini düzenlediklerini söyledi.

Özellikle Türk çayının uluslararası tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Önder, bu yıl 5 ülkeden 20 çay uzmanının da geldiğini belirtti.

Önder, yarışmayı üç ayrı kategoride yaptıklarını belirterek, "Demleme ve sunum, çayla eşleşme ve tadım olarak yapıyoruz. Ciddi bir müracaat oldu. 50'nin üzerinde bir başvuru oldu. Finale 10 yarışmacımız katılıyor. Yarışmanın sonunda şampiyon olan arkadaşımız dünya çay şampiyonasına katılıp ülkemizi temsil edecek." diye konuştu.

Jüri üyelerinin değerlendirmesinin devam ettiği, yarışmada dereceye girenlere kuru çay ile çeşitli hediyeler verileceği bildirildi.

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"Çay Demleme ve Sunum Şampiyonası" Rize Rİze Ticaret Borsası

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