En iyi çiğ köfteyi yapmak için yarıştılar

"Bu yarışmaya amatörler katılıyor. Maalesef profesyoneller katılamıyor. Amatör çiğ köfte yoğuranlar güzel yarıştı. Ben çiğ köftelerin tatlarına baktım, gayet güzel. Muhtarlar ve çocuklar ayrıca çiğ köfte yoğurdular. Çiğ köfteyi bu şekilde tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Çünkü çiğ köfte en sağlıklı yiyecek. Vejeteryan, kolesterol ve şeker hastalarına iyi gelen bir yiyecek. Bu şekilde Adıyaman'dan dünyaya sağlık ihraç etmiş olacağız."

Ödüllü yarışmanın da festivale renk kattığını ifade eden Kutlu, şunları kaydetti:

Bu arada etkinlik sırasında statta bazı küçük kız çocuklarının da çiğ köfte yoğurdukları görüldü.

Kıvam, renk, koku, lezzet, hijyen ve sunum açısından yapılan inceleme sonrası Basri Aktulum birinci, Fatih Aydın ikinci ve Mehmet Turgut üçüncü seçildi.

Katılımcılar tarafından hazırlanan çiğ köfteler ÇİĞDER Yönetim Kurulu Başkanı Sait Aybak ve yönetim kurulu üyesi Ömer Turan ile akademisyenlerden oluşan 7 kişilik jüri tarafından değerlendirildi.

Yarışma birinci olan Basri Aktulum da çok mutlu olduğunu anlatarak, "Yarışmada birinci olmamı eşime borçluyum. Kendimden emindim. Şu an çok şaşkınım. Ödülün yarısı benim, yarısı eşimin. Bu yarışmayı düzenleyenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Dereceye girenlerin ödüllerini Vali Nurullah Naci Kalkancı, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve Belediye Başkanı Kutlu verdi.

Jüri özel ödülüne layık görülen yarışmanın tek kadın katılımcısı olan Hanım Hande Kolbaş'a da ödülünü İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy takdim etti.

Bu arada, etkinlik kapsamında vatandaşlara iki ton çiğ köfte ikram edildi.

Yarışma sonunda Adıyamanlı türkücü Kahtalı Mıçı konser verdi.

