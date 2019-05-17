En iyi dalgıç kuşlarından batağan, Diyarbakır'da ürüyor

Emrah KIZIL- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DÜNYANIN en iyi dalgıç kuşlarından olan batağan, Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Satı köyündeki gölü mesken tuttu. Kuşlar her sene ilkbaharın gelmesiyle beraber üremek için göle geliyor. Deniz kenarı, kentsel bölgelerdeki sulak alanlar ve irili ufaklı göllerde yaşayan batağan, ilkbaharla birlikte Satı köyündeki gölü mesken tuttu. Sazlıklarda yuvalanan batağanlar, burada ürüyor Gagalarının üzerindeki solgun sarı renkli lekeyle diğer dalgıç kuşlarından kolay ayırt edilen küçük batağan kuşlarının, bu sarı lekenin özellikle üreme mevsiminde daha da belirgin hale geldiği biliniyor. Yaz aylarında boyun bölgeleri koyu kestane rengini alan küçük batağan kuşu, kışın da donuk sarı rengini alıyor. Yapılan araştırmalara göre yoğun olarak İngiltere ve İrlanda'nın bulunan küçük batağan kuşu, Güney İskandinavya'dan Baltık ülkelerine, Afrika'da, Orta Doğu'daki adalarda, Asya'da Japonya'ya kadar uzanan bir nüfusa sahip. Çeşitli sinek ve sudaki yusufçuk gibi iri böceklerle beslenen küçük batağan sayısının 610 bin ile 3,5 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor.



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