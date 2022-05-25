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'En İyi Dizi Çifti' ödülünü tek başına alan Halil İbrahim Ceyhan, partneri Sıla Türkoğlu'na gönderme yaptı

25.05.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen günlük dizisi Emanet'in başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu, Yılın En iyi TV Dizi Çifti ödülüne layık görüldü. Partneri yaşadığı sorunlardan dolayı diziden ayrılınca ödülü tek başına alan Ceyhan, konuşmasında "Aldığım en buruk ödül. Partnerimin yapım şirketi ile ayrılma kararı aldığından ötürü seyircinin verdiği ödülü almaması herkese burukluk yaşattı" dedi.

'En İyi Dizi Çifti' ödülünü tek başına alan Halil İbrahim Ceyhan, partneri Sıla Türkoğlu'na gönderme yaptı

Başarılı oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, yurt içi ve yurt dışında ödüller almaya devam ediyor. Ceyhan son olarak Emanet isimli dizide başrolü paylaştığı Sıla Türkoğlu ile birlikte Türkiye Gençlik Ödülleri'nde 1.600.000'i aşan oy oranı ile Yılın En İyi Dizi Çifti ödülüne layık görüldü.

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"DİZİDEN AYRILAN PARTNERİMİN GELMEMESİ BURUKLUK YAŞATTI"

Emanet dizisinden ayrıldığı için yerine dublörü oynatılan Sıla Türkoğlu, önceki akşam İstanbul'da düzenlenen ödül törenine katılmadı. Partnerlik ödülünü tek başına alan Ceyhan, "İkimize birlikte verilen bir ödüldü. Yılın en iyi dizi çifti ödülü. Bu ödülün kariyerimde aldığım tek buruk ödül olmasını temenni ediyorum. Çünkü bizim işimiz izleyicinin sevgi ve saygısı ile doğru orantılı bir yükseliş gerektiriyor. Partnerimin yapım şirketi ile ayrılma kararı aldığından ötürü, izleyici tarafından verilen ödüle tepki göstermesi ve gelmemesi bana olduğu kadar izleyici için de bir burukluk yaşattı. Profesyonel olarak bazı ayrımların iyi yapılması gerekiyor, bunun ne kadar önemli bir durum olduğunu da tekrardan idrak ettiğim bir durum yaşadım. Kendi adıma onur ve mutluluk duydum, ama buruk bir sevinç yaşadım" dedi.

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En İyi Dizi Çifti Ödülü'nü tek başına alan Halil İbrahim Ceyhan, partneri Sıla Türkoğlu'na gönderme yaptı

Oyunculuk kariyerinde hızlı adımlarla zirveye yürüyen Halil İbrahim Ceyhan, oyunculuğun sadece ezber yapıp kamera karşısında rol kesmek olmadığını oyunculuk tarifinin günümüzde daha geniş bir kavram haline geldiğini de sözlerine ekledi.


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