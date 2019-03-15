En iyi Ferdi Tayfur şarkıları: Rekor kıran parçalarından gençlik şarkılarına

1945 yılında Adana’da dünyaya gelen Ferdi Tayfur’un babası Cumali Turanbayburt’un en büyük arzusu, oğlunun iyi bir eğitim almasıdır. Ancak Cumali Turanbayburt’un öldürülmesi, Ferdi Tayfur’un okuldan ayrılmasına sebep olur. 16 yaşına kadar çiftlikte çalışan Ferdi Tayfur, ardından şarkıcı olma hayaliyle İstanbul’a göç eder ancak kısa süre sonra tekrar Adana’ya dönmek zorunda kalır. 1967 yılında tekrar gittiği İstanbul’da unutulmayacak bir müzik kariyerine sahip olur ve kasetleri milyonlarca satar. Dönemin müziğini Orhan Gencebayla birlikte temsil eden Ferdi Tayfur'un en iyi şarkılarını sizin için listeledik. EN İYİ FERDİ TAYFUR ŞARKILARI Bu kadar uzun zamandır müzik dünyasının içinde olan ve sayısız eseri bulunan birinin en iyi şarkılarını seçmek oldukça zor. Hele ki Ferdi Tayfur’un çıkardığı her albümde pek çok popüler eseri olduğu ve bu şarkıların milyonlarca hayranı olduğu düşünüldüğünde bir “en iyi” listesi yapmak neredeyse imkansız hale geliyor. Hem dinleyiciler tarafından çok beğenilen hem de farklı sanatçılara ilham kaynağı olan en iyi Ferdi Tayfur şarkılarını derledik.

1. Huzurum Kalmadı

1977 yılında aynı adı taşıyan albümün ilk şarkısı olan Huzurum Kalmadı, Ferdi Tayfur’un en ikonik ve dinlendiğinde insanı geçmişe götüren şarkılarından biri. Elenor Müzik etiketiyle çıkan Ferdi Tayfur’un Huzurum Kalmadı albümündeki bu klasik şarkı, gencinden yaşlısına herkesi bir şekilde etkilemeyi başardı. 2. Sabahçı Kahvesi

Sözleri Ahmet Selçuk İlkan ve Ferdi Tayfur’a, müziği sanatçının kendisine ait olan Sabahçı Kahvesi, 1992 yılında çıkan Prangalar albümünün hit şarkılarından biri. Ferdi Tayfur’un kendisine ait olan yapım şirketi Ferdifon etiketiyle çıkan albümde Sabahçı Kahvesi haricinde de pek çok popüler parça bulunuyor. 3. Ben de Özledim

Ferdi Tayfur’un 1982 yılında çıkardığı bu şarkı, hem Ogün Sanlısoy başta olmak üzere pek çok sanatçı tarafından cover’lanmış hem de Leyla ve Mecnun ekibinin bir sonraki projesine de isim babalığı yapmıştır. Uzelli Müzik tarafından çıkarılan kaset yalnızca bu şarkının popülerliği sayesinde milyonlarca satış rakamına ulaşmıştır.

4. Emmioğlu

Ben de Özledim albümüyle birlikte 1992 yılında çıkan “Prangalar” albümünün hit parçası olan “Emmioğlu”, çıktığı dönemde Türkiye’yi tamamen etkisi altına alan pop müzik furyasını adeta yırtmış ve listeleri alt üst ederek en çok dinlenen şarkılardan biri olmayı başarmıştır. Öyle ki o dönemde yalnızca pop müzik yayını yapan bazı radyo kanalları bile gelen istekler üzerine bu şarkıyı listelerine eklemek zorunda kalmışlardır. 5. Hoşçakal Leyla

Sanatçının 1990 yılında çıkan ve aynı adı taşıyan albümünün en popüler parçası olan “Hoşçakal Leyla”, sözlerinin vurucu etkisiyle, türe ilgisi olmayan dinleyicilerin bile dikkatini çekmeyi başarmıştır. “Dünyanın hali bu Leyla” sözü o dönem için dillere pelesenk olmuş ve pek çok durumu tanımlamak için kullanılmaya başlanmıştır. 6. Fadime’nin Düğünü

Mor Güller albümünün bu eğlenceli şarkısı aslında sözleri incelendiğinde köyden kente göçü anlatan ve bu konuda yaşanan sıkıntıları dile getiren, bu bağlamda da Ferdi Tayfur’un Adana’dan İstanbul’a göç ettikten sonra yaşadıklarını temsil eden bir şarkı olma özelliğine sahiptir. Leyla ve Mecnun dizisinde, Mecnun’un telefon melodisi olarak tekrar akıllara düşen şarkı, günümüzde bile hala popülerliğini korumaktadır.

7. Dönebilsem

Ferdi Tayfur’un yakın dönem eserlerinden biri olan Dönebilsem, 1997 yılında çıktığında, tüm dünya gibi Türkiye de küresel bir evrim sürecindeydi. Ancak bu dönüşümde bile Ferdi Tayfur’un bu şarkısı popüler olmayı başararak hem gençlik yıllarından beri sanatçının hayranı olanları hem de yeni nesil dinleyicileri kazanmayı başarmıştır. GENÇLİK ŞARKILARI 16 yaşında gerçekleştirdiği ilk İstanbul denemesi başarısız olan Ferdi Tayfur, 1967 yılında bu büyük şehre tekrar geldiğinde cebinde parası yoktur belki ama tüm dünyadan büyük hayalleri vardır. Kendine has ses rengi ve okuma kabiliyetiyle kısa sürede bir plak şirketiyle sözleşme imzalayan Ferdi Tayfur, arabeskin kralı olmadan önce gençliğinin şarkılarını dillendirerek kendine sektörde yer edinmeye çalışmıştır. 1. Yapıştı Canıma Bir Kara Sevda

Ferdi Tayfur’un iki şarkıdan oluşan bu plağı, arabeskin kralı olma yolunda attığı ilk adım gibidir. Albümdeki bir diğer şarkı olan Allah Şahidim Olsun’la birlikte sanatçı kısa sürede adını duyurmuş ve dinlenmeye başlamıştır. 1967 yılında Seda Plak etiketiyle çıkan albüm, Ferdi Tayfur diskografisinin ilk eseri olmasıyla tanınır ve bu plak koleksiyonerler arasında oldukça değerlidir.

2. Aşkınla Beni Öldürdün

İlk albümden çok kısa bir süre sonra çıkardığı yeni albümle arabesk müzik sektöründeki yerini perçinlemeye başlayan Ferdi Tayfur’un bu albümünde de ilk albümünde olduğu gibi iki şarkı vardır. Görsel Plak ve Kasetçilik tarafından basılan albümdeki şarkıların söz ve müzikleri sanatçının kendisine aittir. 3. Dilek Kapısı

1968 yılında çıkardığı Dilek Kapısı single’ını farklı bir plak şirketi etiketi altında yeniden söyleyen Ferdi Tayfur, albüme Öldürecek Beni Bu Kara Sevda şarkısını da eklemiştir. Sanatçının şöhreti bu süre zarfında giderek artmış ve artık tanınan bir sima haline gelmiştir. FERDİ TAYFUR ŞARKILARI SÖYLEYENLER Ferdi Tayfur yalnızca arabesk türünde değil, genel olarak Türk müziğine iz bırakmış bir sanatçıdır. Hal böyle olunca seneler içerisinde ürettiği sayısız popüler şarkının başka şarkıcılar tarafından seslendirilmesi de kaçınılmaz olmuştur. “En iyi” kavramı sübjektif bir durum olsa da Ferdi Tayfur şarkıları söyleyenler içerisinde “en iyi” olduğu düşünülen ve en çok dinlenen cover’ları derledik.

1. Ogün Sanlısoy – Ben de Özledim

Uzun yıllar Pentagram grubunda gitarist ve vokalistlik yaptıktan sonra solo kariyerine yönelen Ogün Sanlısoy’un çıkış albümünde kendine yer bulan “Ben de Özledim” cover’ı, “arabesk ve rock bir araya gelemez” ön yargısını kıran ve iki türün sevenlerini bir araya getiren bir çalışmadır. Ogün Sanlısoy’un kendine has yorumuyla daha sert bir havaya büründürdüğü şarkı, hem rock müzik sevenlerden hem de arabeskçilerden tam not almayı başarmıştır. 2. Leyla the Band – Sevdalılar Beni Anlar

Leyla ve Mecnun’dan bahsederken Leyla the Band üzerine konuşmadan olmaz. Absürt komedi türünün ülkemiz televizyonlarındaki sayılı temsilcilerinden biri olan dizi, Mecnun’un odasındaki Ferdi Tayfur portresinden Mecnun’un telefon melodisine kadar sanatçıya saygı duruşunda bulunur. Bu saygı duruşu ve Mecnun’un Ferdi Tayfur hayranlığının bir sonucu olarak, şaşkın aşığımız Leyla’ya “Sevdalılar Beni Anlar” şarkısıyla serenat yapmaya karar verir. O gemi bir gün gelecek İsmail Abi...