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En İyi Film Oscar'ı Nomadland'in

26.04.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona virüsü pandemisinin gölgesinde 93'üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri'nde Nomadland; en iyi film, en iyi kadın oyuncu ve en iyi yönetmen dallarında ödüle layık görüldü. Bu yıl daha önceki yıllara kıyasla hiç olmadığı kadar çok kadının ve azınlığın ödüle aday olması dikkat çekiciydi

En İyi Film Oscar'ı Nomadland'in

93'üncüsü düzenlenen Sinema Sanat ve Bilimleri Akademisi Ödülleri'nde Çinli yönetmen Chloe Zhao, En İyi Yönetmen kategorisinde Oscar kazanan ikinci kadın ve ilk azınlık üyesi kadın oldu. Zhao'nun yönettiği Nomadland aynı zamanda En İyi Film Oscar'ına da layık görüldü.

Nomadland, yaşadığı küçük kasabayı terk ederek Amerika'nın batısında göçebe hayatı sürmeye başlayan, çıktığı bu serüvende geleneksel toplumdan uzak bir hayat arayışında olanlarla tanışan bir kadının öyküsü aktarılıyor.

Zhao, ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmasında, "Dünyada gittiğim her yerde insanların içinde iyilik buldum. Bu ödül, içindeki iyiliğe tutunma inancı ve cesareti gösteren, ne kadar zor olursa olsun birbirindeki iyiliğe sarılan herkes için" dedi.

Nomadland'ın başrol oyuncusu Frances McDormand da En İyi Kadın oyuncu ödülünü aldı. McDormand 1997'de Fargo, 2018'de de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri filmlerinde canlandırdığı rollerle en iyi kadın oyuncu Oscar'ı almıştı.

En İyi Erkek Oyuncu ödülüyse The Father filminde demansla mücadele eden bir babayı oynayan İngiliz oyuncu Anthony Hopkins'e verildi. En iyi erkek oyuncu ödülünün geçtiğimiz yıl kolon kanseri nedeniyle 43 yaşında hayatını kaybeden siyah oyuncu Chadwick Boseman'ın oynadığı son film olan Ma Rainey's Black Bottom'daki rolüyle almasına kesin gözüyle bakılıyordu. Hopkins, ilk en iyi erkek oyuncu Oscar'ını yaklaşık 30 yıl önce Kuzuların Sessizliği filmindeki Hannibal Lecter rolüyle almıştı.

En İyi Orijinal Senaryo ödülü, kendisine zarar veren erkeklerden intikam almaya çalışan bir kadının öyküsünü anlatan Promising Young Woman'ın yazarı Emerald Fennell'a verildi.

Her yıl Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda yapılan ödül töreni bu yıl Corona virüsü pandemisi nedeniyle kentteki Union İstasyonu'nda düzenlendi. Adaylar, sosyal mesafe kuralları gereği salonda lambalarla aydınlatılmış masalarda yerlerini aldı.

Bu yılki adaylar arasında daha önceki yıllara göre daha fazla kadın ve azınlık aday vardı.

Güney Kore'li oyuncu Yuh-Jung Youn, Minari adlı yapımdaki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Yuh-Jung Youn, 1957'den bu yana bir oyunculuk dalında Oscar ödülü kazanan ilk Uzakdoğulu kadın.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünüyse Judas and the Black Messiah adlı filmde 1960'lı yıllarda siyahlar tarafından kurulan siyasi örgüt Kara Panterler'in lideri Fred Hampton'u canlandıran İngiliz oyuncu Daniel Kaluuya aldı.

Mia Neal ve Jamika Wilson, Ma Rainey's Black Bottom filmiyle En İyi Saç Tasarımı ve Makyaj Oscar'ını alan ilk siyah kadınlar olarak tarihe geçti. Aynı filmle makyaj sanatçısı Sergio Lopez-Rivera da En İyi Makyaj ödülüne layık görüldü.

En İyi Uluslararası Film ödülünü Danimarkalı yönetmen Thomas Vinterberg'in yönettiği Another Round adlı film aldı.

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