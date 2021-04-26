En İyi Film Oscar'ı Nomadland'in

93'üncüsü düzenlenen Sinema Sanat ve Bilimleri Akademisi Ödülleri'nde Çinli yönetmen Chloe Zhao, En İyi Yönetmen kategorisinde Oscar kazanan ikinci kadın ve ilk azınlık üyesi kadın oldu. Zhao'nun yönettiği Nomadland aynı zamanda En İyi Film Oscar'ına da layık görüldü.

Nomadland, yaşadığı küçük kasabayı terk ederek Amerika'nın batısında göçebe hayatı sürmeye başlayan, çıktığı bu serüvende geleneksel toplumdan uzak bir hayat arayışında olanlarla tanışan bir kadının öyküsü aktarılıyor.

Zhao, ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmasında, "Dünyada gittiğim her yerde insanların içinde iyilik buldum. Bu ödül, içindeki iyiliğe tutunma inancı ve cesareti gösteren, ne kadar zor olursa olsun birbirindeki iyiliğe sarılan herkes için" dedi.

Nomadland'ın başrol oyuncusu Frances McDormand da En İyi Kadın oyuncu ödülünü aldı. McDormand 1997'de Fargo, 2018'de de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri filmlerinde canlandırdığı rollerle en iyi kadın oyuncu Oscar'ı almıştı.

En İyi Erkek Oyuncu ödülüyse The Father filminde demansla mücadele eden bir babayı oynayan İngiliz oyuncu Anthony Hopkins'e verildi. En iyi erkek oyuncu ödülünün geçtiğimiz yıl kolon kanseri nedeniyle 43 yaşında hayatını kaybeden siyah oyuncu Chadwick Boseman'ın oynadığı son film olan Ma Rainey's Black Bottom'daki rolüyle almasına kesin gözüyle bakılıyordu. Hopkins, ilk en iyi erkek oyuncu Oscar'ını yaklaşık 30 yıl önce Kuzuların Sessizliği filmindeki Hannibal Lecter rolüyle almıştı.