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En iyi fotoğraf çeken akıllı telefonlar belli oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.08.2018 08:25 | Son Güncelleme

DxOMark'ta zirvenin yeni sahibi belli oldu. DxOMark'ın verilerine göre en yüksek fotoğraf performansı sunan akıllı telefonlar...

İşte kullanıcısına en iyi fotoğraf ve video performansı sunan akıllı telefonlar.

En yüksek fotoğraf performansı sunan akıllı telefonlar

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20- iPhone 7 Plus

20- iPhone 7 Plus
Arka kamera: 12 MP
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19- Galaxy S7 Edge

19- Galaxy S7 Edge
Arka kamera: 12 MP
3 / 20

18- Xiaomi Mi Note 3

18- Xiaomi Mi Note 3
Arka kamera: 12 MP
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17- Vivo X20 Plus

17- Vivo X20 Plus
12 MP + 5 MP çift arka kamera
5 / 20

16- HTC U11

16- HTC U11
Arka kamera: 12 MP
6 / 20

15- Google Pixel

15- Google Pixel
Arka kamera: 12.3 MP
7 / 20

14- Asus ZenFone 5

14- Asus ZenFone 5
Arka kamera: 12 MP
8 / 20

13- iPhone 8 Plus

13- iPhone 8 Plus
Arka kamera: 12 MP
9 / 20

12- Galaxy Note 8

12- Galaxy Note 8
Arka kamera: 12 MP
10 / 20

11- iPhone 8

11- iPhone 8
Arka kamera: 12 MP
11 / 20

10- OnePlus 6

10- OnePlus 6
Arka kamera: 16 MP
12 / 20

9- Xiaomi Mi MIX 2S

9- Xiaomi Mi MIX 2S
Arka kamera: 12 MP
13 / 20

8- Huawei Mate 10 Pro

8- Huawei Mate 10 Pro
Arka kamera: 12 MP
14 / 20

7- iPhone X

7- iPhone X
Arka kamera: 12 MP (çift kamera)
15 / 20

6- Google Pixel 2

6- Google Pixel 2
Arka kamera: 12.2 MP
16 / 20

5- Xiaomi Mi 8

5- Xiaomi Mi 8
Arka kamera: 12 MP
17 / 20

4- Samsung Galaxy S9

4- Samsung Galaxy S9
Arka kamera: 12 MP
18 / 20

3- Huawei P20

3- Huawei P20
Arka kamera: 12 MP
19 / 20

2- HTC U12+

2- HTC U12+
Arka kamera: 12 MP
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1- Huawei P20 Pro

1- Huawei P20 Pro
Arka kamera: 40 MP
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iPhone 7 Plus en iyi telefonlar fotoğraf çekmek

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