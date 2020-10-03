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En iyi fotoğraf çeken telefonlar arasında yer aldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.10.2020 09:59 | Son Güncelleme

Vivo X50 Pro Plus DxOMark puanı belli oldu. Vivo’nun amiral gemisi en iyi fotoğraf çeken telefonlar arasında yer almayı başardı.

En iyi fotoğraf çeken telefonlar arasında yer aldı

Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapan Vivo, yeni amiral gemisi modeli X50 Pro+ ile kamera konusunda çok iddialıydı. Firma bu iddiasının yersiz olmadığını bugün kanıtladı. Vivo X50 Pro Plus DxOMark testinden aldığı puan ile rakiplerine adeta göz dağı veriyor diyebiliriz.

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50 Megapiksel f/1.6 diyafram Samsung SN1 sensör + Super mikro PTZ kamera + 13 Megapiksel 120 derece ultra geniş Açılı lens f/2.2 diyafram + 13 Megapiksel periskop kamera 5 kat optik 10 kat hibrit ve 60 kat dijital zoom f/3.4 diyafram + 32 Megapiksel portre kamera kurulumu ile yok artık dedirten telefon DxOMark’tan ortalama 127 puan almayı başardı.

Aldığı 127 puan ile en iyi fotoğraf çeken üçüncü telefon olmayı başaran telefon, fotoğraf bölümünden 139 puan ve video bölümünden 104 puan alıyor. odaklama, pozlama, zoom ve doku bölümünde rakiplerini sollayan telefon, henüz Türkiye pazarında maalesef ki satılmıyor.

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