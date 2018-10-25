En iyi gece hayatına sahip şehirler

İşte dünyanın gece hayatıyla ünlenmiş şehirleri ve bu şehirlerde gidebileceğiniz yerler.

Dünyanın en iyi gece hayatına sahip kentleri

1 / 17 Buenos Aires Arjantin Arjantin'in başkenti Buenos Aires sadece tango ve edebiyatı ile ünlü değil. İddialı bir gece hayatına sahip olan kentin en ünlü mekanlarından birisi Niceto in Palermo. Özellikle La Boca caddesinde hafta sonu toplanan insanlar bölgedeki gece kulüplerinde sabaha kadar eğleniyor.

2 / 17 Berlin, Almanya Almanya'nın başkenti Berlin müzeleri ve alternatif mekanlarıyla ünlü. Can sıkıcı havasına inat Berlinliler özellikle hafta sonu geldiğinde gece kulüplerine akın ediyor. Berghain gibi ünlü kulüplere hafta sonu girebilmek için epey şanslı olmanız gerekiyor. Çünkü yaşanan yoğunluk nedeniyle içeri girişler sınırlandırılıyor.

3 / 17 Rio de Janeiro Brezilya Dünyanın en ünlü festivallerinden biri olan Rio Karnavalı'na ev sahipliği yapan Rio de Janeiro, aynı zamanda oldukça canlı bir gece hayatına sahip. Copacabana plajı ve Leblon bölgesi kentin eğlence hayatının kalbinin attığı yerler. Özellikle yerel partileriyle ünlü kentte, skandallar da hiç eksik olmuyor.

4 / 17 New Orleans , ABD Müziğin günlük yaşamda çok önemli bir yer tuttuğu New Orleans, geceleri sayısız konsere ve etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kentin özellikle Fransız Mahallesi, eğlence yerleriyle ünlü.ABD Müziğin günlük yaşamda çok önemli bir yer tuttuğu New Orleans, geceleri sayısız konsere ve etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kentin özellikle Fransız Mahallesi, eğlence yerleriyle ünlü.

5 / 17 Barcelona, İspanya Son dönemde siyasi çalkantılar yaşayan Barcelona'ya gelen turist sayısında büyük bir azalma var. Yine de Barcelona, gece hayatını canlı tutmaya çalışıyor. Las Ramblas bölgesi kentin hiç uyumayan bölgesi. Gece boyunca buradaki mekanlar eğlenmeye gelen turist ve kentin yerlileriyle dolup taşıyor.

6 / 17 St. Petersburg Yılın belirli dönemleri neredeyse güneşin hiç batmadığı veya doğmadığı St. Petersburg, mimarisi ve tarihi dokusuyla olduğu kadar gece hayatıyla da dikkat çekiyor. Çılgın bir gece hayatına sahip olan St. Petersburg. Özellikle beyaz gecelerin yaşandığı Haziran ayında güneşin hiç batmadığı gecelerde eğlence sınır tanımıyor.

7 / 17 Las Vegas, ABD Bundan yarım yüzyıl önce Nevada eyaletindeki bir çöl kasabası olan Las Vegas, aradan geçen kısa sürede inanılmaz bir değişim geçirdi. Günümüzde kumarhaneleriyle ünlü olan kentin gece hayatı da bir o kadar meşhur. Caesars gibi mekanlarda eğlencenin sınırlarının zorlandığı geceler yaşanmakta

8 / 17 Beyrut, Lübnan Uzun yıllar Orta Doğu'nun İsviçresi olarak anılan Lübnan'ın başkenti Beyrut, iç savaşın ardından yaralarını sarıyor. Orta Doğu'nun en turistik destinasyonlarından biri olan Beyrut, canlı bir gece hayatına sahip.

9 / 17 New York, ABD Dünya ekonomisinin kalbinin attığı New York, aynı zamanda dünyanın en çokziyaret edilen kentlerinden biri. Gökdelenleriyle ünlü New York'taki bu binaların en üst katları özellikle yaz aylarında teras partilerine ev sahipliği yapıyor.

10 / 17 Tel Aviv, İsrail İsrail'in Akdeniz kıyısındaki kenti olan Tel Aviv, modern yapıları, müzeleriyle olduğu kadar gece hayatıyla da cezbediyor. Oldukça canlı bir gece hayatına sahip olan Tel Aviv'in Neve Tzedek ve Rothschild Bulvarı bu konuda ön plana çıkıyor.

11 / 17 Bangkok, Tayland Tayland'ın başkenti olan Bangkok, dünyanın en çok turist alan kentlerinden biri. Özellikle gece hayatıyla ünlü olan Bangkok'ta her bütçeye uygun eğlence bulmak mümkün. Pek çok skandalın da yaşandığı Bangkok gecelerini tekin bulmayan turistler de var.

12 / 17 Belgrad, Sırbistan Sırbistan'ın başkenti Belgrad, gece hayatıyla ön plana çıkan bir şehir. Türkiye ile karşılıklı vizesiz seyahat anlaşması bulunan Sırbistan'ın başkentine çok sayıda Türk vatandaşı da eğlenmek için gidiyor. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği yerde bulunan Belgrad'ın kıyı bölgeleri sınırların zorlandığı gece kulüpleriyle dolu.

13 / 17 Amsterdam, Hollanda Böyle bir liste hazırlarken Amsterdam'dan bahsetmemek olmaz. Kanallarıyla ünlü kent aynı zamanda dünyanın Özgürlükler Şehri olarak da tanınıyor. Red-Light District gibi dünyaca ünlü eğlence bölgesine sahip olan kentte bunun yanı sıra skandalların eksik olmadığı gece kulüpleri de bulunuyor.

14 / 17 Kopenhag, Danimarka Kuzey Avrupa ülkesi Danimarka'nın başkenti Kopenhag oldukça hareketli bir gece hayatına sahip. Sabahın ilerleyen saatlerine kadar açık olan barlarıyla ünlü olan kentte bu mekanlarda vakit geçirmek kentliler için bir gelenek haline gelmiş durumda.

15 / 17 Tokyo, Japonya Dünyanın en kalabalık kentlerinden biri olan Tokyo, gece hayatıyla da dikkat çekiyor. Reklam panolarıyla ışıl ışıl olan Tokyo, geceleri bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Ginza bölgesi, Tokyo'nun gece hayatının kalbinin attığı yer konumunda.

16 / 17 Londra, İngiltere Can sıkıcı havasıyla ünlü Londra, canlı gece hayatıyla bunu telafi ediyor gibi. Hiç uyumayan kent olarak tanınan Londra'da günün her saati eğlenecek bir mekan bulmak mümkün. Sabahın ilerleyen saatlerine kadar açık olan gece kulüpleriyle ünlü Londra'da, her hafta sonu skandal görüntüler de yaşanıyor.