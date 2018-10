En iyi gece hayatına sahip şehirler

Arjantin Arjantin'in başkenti Buenos Aires sadece tango ve edebiyatı ile ünlü değil. İddialı bir gece hayatına sahip olan kentin en ünlü mekanlarından birisi Niceto in Palermo. Özellikle La Boca caddesinde hafta sonu toplanan insanlar bölgedeki gece kulüplerinde sabaha kadar eğleniyor.

Almanya'nın başkenti Berlin müzeleri ve alternatif mekanlarıyla ünlü. Can sıkıcı havasına inat Berlinliler özellikle hafta sonu geldiğinde gece kulüplerine akın ediyor. Berghain gibi ünlü kulüplere hafta sonu girebilmek için epey şanslı olmanız gerekiyor. Çünkü yaşanan yoğunluk nedeniyle içeri girişler sınırlandırılıyor.

Müziğin günlük yaşamda çok önemli bir yer tuttuğu New Orleans, geceleri sayısız konsere ve etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kentin özellikle Fransız Mahallesi, eğlence yerleriyle ünlü.ABD Müziğin günlük yaşamda çok önemli bir yer tuttuğu New Orleans, geceleri sayısız konsere ve etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kentin özellikle Fransız Mahallesi, eğlence yerleriyle ünlü.

4 / 17 New Orleans , ABD

Dünya ekonomisinin kalbinin attığı New York, aynı zamanda dünyanın en çokziyaret edilen kentlerinden biri. Gökdelenleriyle ünlü New York'taki bu binaların en üst katları özellikle yaz aylarında teras partilerine ev sahipliği yapıyor.

9 / 17 New York, ABD

Tayland'ın başkenti olan Bangkok, dünyanın en çok turist alan kentlerinden biri. Özellikle gece hayatıyla ünlü olan Bangkok'ta her bütçeye uygun eğlence bulmak mümkün. Pek çok skandalın da yaşandığı Bangkok gecelerini tekin bulmayan turistler de var.

16 / 17 Londra, İngiltere

Can sıkıcı havasıyla ünlü Londra, canlı gece hayatıyla bunu telafi ediyor gibi. Hiç uyumayan kent olarak tanınan Londra'da günün her saati eğlenecek bir mekan bulmak mümkün. Sabahın ilerleyen saatlerine kadar açık olan gece kulüpleriyle ünlü Londra'da, her hafta sonu skandal görüntüler de yaşanıyor.