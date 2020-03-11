En iyi giriş seviyesi telefonlar hangileri?

Türkiye’de akıllı telefon satın almak için artık insanlar iki defa düşünüyor. Kurlardaki engellenemeyen artış ve ekstra vergilerden dolayı 13.000 TL bandına kadar çıkan telefon fiyatlarından dolayı, kullanıcılar giriş veya orta segmente yönelmeye başladı.

UYGUN FİYATLI EN İYİ AKILLI TELEFONLAR AÇIKLANDI

Ama bu da yetmedi ve Çinli firmalar, uygun fiyatlı telefonlarla, ülkemize özel fiyatlarla giriş yaptılar. Özellikle bu alan Huawei, Xiaomi ve OPPO gibi firmaları ülkemize özel bir fiyat politikası izlemesi kullanıcılarda iyi karşılandı. Bugün ise uygun fiyatı ile dikkat çeken en iyi giriş seviyesi telefonlar açıklandı.

Performans testi uygulaması olan AnTuTu, geçtiğimiz gün sürpriz bir şekilde Play Store‘dan kaldırılmıştı. Google’ın reklam politikasına uymadığı için mağazaya veda eden uygulama, açıklamalara göre çok yakında geri gelecek. Bugün ise AnTuTu, en iyi uygun fiyatlı telefonlar ile karşımıza çıktı.

İŞTE EN İYİ GİRİŞ SEVİYESİ AKILLI TELEFONLAR LİSTESİ

Listenin ilk sırasında fiyat/performans canavarı diyebileceğimiz, Türkiye’de 2.300 TL civarında satılan Honor 9X yer alıyor. Listenin ikinci sırasında ise 1.600 TL bandında bile bulunabilen Redmi Note 8 Pro bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında ülkemizde 1.500 TL bandında satılan Meizu 8X kendine yer buluyor.