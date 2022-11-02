''En iyi göğüsler bende'' dedi! Aldığı ölüm tehditleri başına bela oldu

Kaliforniyalı model, Youtube kanalında paylaştığı video günlüklerinde sık sık hayatının ayrıntılarını paylaşıyor. Hayranlarını dahil olduğu her platforma taşımayı başaran genç kadın, katıldığı bir podcast yayınında bu sadakatin nedeninin güzelliği, özellikle de yetişkin içerik platformları söz konusu olduğunda 'en iyisi' olan göğüsleri olduğunu öne sürdü.

''GÖĞÜSLERİM BİR MARKA''

Göğüslerine yoğun bir yatırım yaptığını açıklayan Ashly, 20 yaşında boyutlarından memnun olmadığı için dolgu yaptırdığından beri göğüs operasyonları geçirdiğini ve şu an harika olduklarını düşünmesine rağmen düzenli olarak dolgularını yenilettiğini açıkladı. Genç kadın göğüslerinin bir marka olduğunu iddia etti.

TAKINTILI HALE GELENLER VAR

Instagram sayfasında 450.000'den fazla takipçi toplayan ve bu sayede diğer platformlardaki başarısını da arttıran genç yıldız, bazı hayranlarının kendisi hakkında tehlikeli bir şekilde takıntılı hale geldiğini itiraf etti.

TEHDİT ETTİ

Yakın zamanda iletişime geçtiği bir hayranıyla bir süre konuştuklarını, ancak kısa bir süre onu cevapsız bıraktıktan sonra genç adamın kendisine Ashly'nin evinin önünde, elinde bir bıçakla çekilmiş tehditkar bir fotoğrafını gönderdiğini anlattı.

Genç yıldız, bu olayın ardından dehşete düştüğünü ve ikinci kez evini değiştirmek zorunda kaldığını açıkladı.