En iyi GTA 5 hileleri

GTA oyun serisinin 5. ve gelişmiş sürümü olan bu oyun, geniş bir oyuncu kitlesine sahiptir. Heyecan ve aksiyon severler tarafından büyük bir zevkle oynanır. Hiç bitmeyen bir macera sunan GTA 5 hile yardımıyla oyunu daha da zevkli ve kolay hale getirmek mümkündür.
Oyunun akışına ufak dokunuşlar yaparak heyecanı üst düzeye taşıyabilirsiniz. GTA V hileleri kodlarıyla belirlidir. Bunun için her hilenin kendine özel bir kodu vardır. Her bir kodu öğrenerek ihtiyaç duyduğunuz anda hızlı bir şekilde hile yapmanız da mümkün olur. Böylelikle oyunun en zevkli dakikalarını da başlatmış olursunuz. Uygun anda uygun hilelerle hem oyunun süresini hem de eğlencenizi uzatabilirsiniz.
Farklı kategorilerde GTA V hileleri vardır. Oyuncu ve dünya hileleri ile oyuna teknik açıdan müdahale edebilirsiniz. Yerçekimini azaltmak, hava değiştirmek, ölümsüzlük, hızlı koşma ve yüzme benzeri hileleri kapsayan bu kategori oldukça geniştir. Bilindiği üzere GTA’nın arabalar ve diğer araçlar üzerine kurulu bir yapısı vardır. Oyunun araçlar için de çeşitli hileleri mevcuttur. Hile ile sayesinde istediğiniz an limuzin, Buzzard saldırı helikopteri, Sanchez motoru, BMX bisiklet ve hatta çöp kamyonuna bile binebilirsiniz. Oyundaki hilelere ait bir kategori de silahlar, eşyalar ve çatışmalar üzerinedir. Saldırı anında kendinizi korumak için silahlar, ateşli mermiler, gerekirse paraşüt dahi kullanabilirsiniz. Çatışmalarda ve kaçış anında güvenliği sağlamaya yardımcı olan hilelerin yardımıyla yanmadan uzun süre hayatta kalmanız oyunu daha çekici hale getirecektir. Bunların yanı sıra GTA 5 için özel hileler de vardır. Hilelere hakim olarak oyundaki hakimiyetinizi de artırabilirsiniz.
GTA 5 hile kodları her hile için ayrıdır. Bu kodları aktifleştirmek için öncelikle (~), (é) veya (‘’) tuşlarına basmalısınız. Bastıktan sonra açılacak olan ekrana yapmak istediğiniz hilenin kodunu yazıp hileyi aktif hale getirebilirsiniz. Hile kategorilerinden biri olan oyuncu ve dünya hilelerinin listesi şu şekildedir:
Örneğin, siz yukarıdaki kodu girdiğinizde GTA 5 ölümsüzlük hilesi PC’nizde etkin duruma gelecektir. Bu sayede 5 dakika boyunca ölümsüz olup canınızı kurtarabilirsiniz.
Bir başka kategorideki silahlar ve eşyalar için gerekli kodlar:
GTA, onlarca model araba ve daha birçok aracı temel alır. İstediğiniz her anda limuzinden çöp arabasına kadar dilediğiniz araca binmek için araç hilesi kodları yardımcınız olabilir. Bu sayede farklı araçları gönlünüzce kullanmanız mümkündür. Çatışma anında iyi bir seçenek olabilecek uçak çeşitlerinde GTA 5 hile helikopterde;
Arabalara binmek istediğinizde;
Comet Arabası’na “COMET”,
Rapid GT Arabası’na “RAPIDGT”,
Limo’ya (Limuzin) ise “VINEWOOD” kodu girilmelidir.
Oyun içindeki eğlenceli araçlardan ikisi çöp kamyonu ve golf arabası olabilir:
Oyunda hile ile kullanabileceğiniz iki motor türü vardır. Bunların kodları;
PCJ-600 Motoru için de “ROCKET” şeklindedir.
Oyunun sunduğu en özel araçlara ait kodları bu bölümde bulabilirsiniz.
Oyundaki nadir araçlardan biri olan Duke O’Death Arabası’nı “DEATHCAR” kodu ile alabilirsiniz.
Yine özel araçlardan biri olan Kraken Sub yani denizaltı aracının kodu “BUBBLES”dır.
Özel araçlarda son olarak Dodo (Deniz Uçağı) kullanma şansınız vardır. Bu araç için gerekli olan kod “EXTINCT” olarak belirlenmiştir.
En özel araç sayılan Space Docker’ı açmak için bir kod yoktur. Ufak bir tüyo sayesinde bu araca sahip olmanız mümkün hale gelir.
Space Docker’ı açmanız için oyundaki tüm uzay gemisi parçalarını toplamanız gerekir.
Kullanıcılar tarafından GTA 5 hilesi olarak aratılanlardan biri de para hilesidir. GTA 5 oyununda para hilesi maalesef bulunmamaktadır. Oldukça merak edilen GTA 5 Zentorno hilesi kodu yoktur. Yine çok araştırılan GTA 5 çekici hilesi için belirlenen bir kod da mevcut değildir.
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