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En iyi hava yolları belli oldu! Türk Hava Yolları da o listede!

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 08:44 | Son Güncelleme

SkyTrax World Airline Awards birçok alanda en iyileri seçmeye devam ediyor. Türkiye'den THY 5 dalda en iyiler arasına girdi

İşte en iyi havayollarında seçilenler...

İşte en iyi hava yolları

En iyi Business Class Lounge'ları arasında Türk Hava Yolları birinci seçildi.
En iyi Business Class ikramları arasında ise 6. yine Türk Hava Yolları oldu.
Türk Hava Yolları'nın uzun yolculuklarda konforu 8. oldu.
THY, En iyi Business Class Lounge yemeklerinde de ilk sırada yer aldı.

En iyi Business Class hava yolları listesi:

En iyi Business Class hava yolları listesi:
1- Qatar Airways
2- Singapore Airlines
3- ANA All Nippon Airways
4- Emirates
5- Etihad Airways
6- Qantas Airways
7- Cathay Pacific Airways
8- Lufthansa
9- Turkish Airlines
10- EVA Air
11- Hainan Airlines
12- Garuda Indonesia
13- Austrian Airlines
14- Japan Airlines
15- Swiss International Air Lines
16- China Airlines
17- Thai Airways
18- Air France
19- Virgin Atlantic
20- China Southern Airlines
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Anahtar Kelimeler:
en iyiler havayolları Katar

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