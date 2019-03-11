En iyi Hint filmleri listesi: Komedi, aşk, dram ve aksiyon filmleri

Amerikan sinemasının en büyük rakiplerinden birisi olan Bollywood, kendisine ön yargıyla yaklaşan sinema izleyenlerini şaşırtmaya devam ediyor. Dansları, müzikleri, çarpıcı hikayeleri ile kendine has bir sinema dünyası yaratmayı başaran Bollywood, pek çok önemli yapımla dünya sinema tarihinde iyi bir yer etmiş durumda. Son dönemlerde çıkarmış olduğu birbirinden başarılı filmler ile dünyanın farklı noktalarından pek çok seyircinin takdirini toplamayı başaran Hint sinemasını hala tam anlamıyla keşfedemediyseniz vakit kaybetmeden harekete geçmenizi tavsiye ederiz. En İyi Hint Dram Filmleri Özellikle sosyoekonomik sorunlar sebebiyle yaşanan sıkıntıları konu edinen Hint dram filmlerinde, hayatın zorluklarına rağmen ayakta kalmaya çalışan bir genç kızın hikayesinden ailesini korumak için mücadele veren bir adamın yaşadığı zorluklara kadar çeşitli konulara tanıklık etmem mümkün. Aruvi – 2016 (IMDB: 8.4) Arun Prabhu Purushothaman'ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aditi Balan, Padmashri Mohammad Ali, Pradeep Anthony gibi isimler yer alıyor. Dram türünde bir film olan Aruvi'de genç bir kızın hikayesine şahitlik ediyoruz. Son derece nazik bir karaktere sahip olan bu genç kız, ekonominin şekillendirdiği tüketici toplumuna ve sosyal hayata adapte olmakta güçlük çekmektedir. İnsanlara karşı zorlayıcı olmaktan vazgeçmesi ile birlikte yaşantısı düşündüğünden çok daha büyük bir değişim sürecinin içine girer.

Taare Zameen Par - 2007 (IMDB: 8.4) Türkiye’de “Her Çocuk Özeldir” adıyla gösterime giren film, dram türünde bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Birtakım problemleri olan bir çocuk ile onun yaşantısını değiştiren bir öğretmenin hikayesini işleyen filmde 8 yaşındaki Ishaan, hiç kimsenin takdir etmediği bir çocuktur. Dersleri kötü olan ve arkadaşlarıyla sık sık kavga eden Ishaan, yatılı okula gönderilir. Her ne kadar buradaki durum farklı olmasa da resim öğretmeni Ram Shankar ile tanışması hayatını değiştirir. Darsheel Safary ile Aamir Khan'ın başrolde olduğu filmin yönetmenliğini Khan ile Amole Gupte birlikte üstlendi. Pather Panchali - 1955 (IMDB: 8.4) Bengal'in küçük bir köyünde yaşayan Apu, hem bir şair hem de bir din adamı olan babasının yeteri kadar para kazanamaması sebebiyle düşük hayat standartlarında hayatını sürdürür. Apu'nun kardeşi Durga ise hırsızlık yaparak eve para getirmeye çalışmaktadır. Apu'nun babasının hastalanması ile işler iyice zorlaşır ve filmde olaylar gelişir. Satyajit Ray'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Kanu Bannerjee, Karuna Bannerjee, Chunibala Devi gibi oyuncular yer alıyor.

Drishyam – 2013 (IMDB: 8.6) Senaristliğini ve yönetmenliğini Jeethu Joseph'in üstlendiği Drishyam filminin oyuncu kadrosunda Mohanlal, Meena, Ansiba, Ether gibi isimler yer alıyor. Ailesini kanunun karanlık tarafından korumak isteyen bir adamın öyküsünü anlatan Drishyam filminde, Kerala'da bir kablolu TV ağının sahibi olup eşi ve kızları ile mutlu bir hayat süren Georgekutty'nin kızına yapılan bir şantaj sonrasında hayatının nasıl değiştiğini izliyoruz. Ailesini karanlık dünyadan korumak için zorlu bir mücadeleye giren babanın öyküsünü anlatan film, Bollywood'un başarılı gerilim-dram filmlerinden birisi. En İyi Hint Aşk Filmleri Aşk, Hint sinemasının temelini oluşturan önemli bir olgu. Genellikle mutlu son vaat eden fakat romantizmin anahtarının acı ve üzüntüde saklı olduğu Hint aşk filmlerinde, gözyaşı eksik olmaz. Gol Maal - 1979 (IMDB: 8.5) Hrishikesh Mukherjee'ninn yönetmen koltuğunda oturduğu romantik komedi türündeki bu filmde işini güvence altına almak için basit bir yalan söyleyen adamın, Ortodoks patronunun şüpheleri üzerine daha karmaşık bir yalana başvurması sonrasında gelişen olaylar işleniyor. Amol Palekar, Bindiya Goswami, Deven Verma gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı filmin hikayesini ise Sailesh Dey kaleme aldı.

Anand – 1971 (IMDB: 8.7) Hint sinemasının önemli eserlerinden birisi olan Anand'ın yönetmen koltuğunda Hrishikesh Mukherjee oturuyor. Aynı zamanda filmin senaryosunu da kaleme alan Mukherjee, filmde Rajesh Khanna, Amitabh Bachchan, Sumita Sanyal, Ramesh Deo gibi oyuncularla çalıştı. Ölümcül bir hastalığa yakalanan ve kaçınılmaz sondan önce hayatını dolu dolu yaşamak isteyen bir adamın öyküsünü anlatan Anand filmi, Hint dramasının başarılı örnekleri arasında. En İyi Hint Aksiyon Filmleri Aksiyon filmlerin izlemekten keyif alanlar için Hint yapımı aksiyon filmleri, en az Holywood yapımları kadar izleyenleri hop oturtup hop kaldıracak cinsten. Dangal - 2016 (IMDB: 8.4) Aamir Khan'ın başrolde olduğu biyografi türündeki bu Bollywood filminin yönetmen koltuğunda Nitesh Tiwari oturuyor. Filmde Khan'a eşlik eden oyuncular arasında Fatima Sana Shaikh, Sanya Malhotra, Sakshi Tanwar gibi isimler bulunuyor. Mahavir'in hikayesini konu alan Dangal filminde, bir güreş hayranı olan Mahavir iki küçük kızına güreş öğretme kararı alır. Kızlar büyüdüklerinde güreş konusunda iddialı bir konuma gelirler. Genç kadın güreşçilerin başarıya giden yoldaki maceraları ve sosyal baskılarla mücadeleleri filmin hikayesine yön veriyor.

Andhadhun - 2018 (IMDB: 8.4) Şahit olmadığı bir suç olayının içine sürüklendikten sonra hayatı baştan aşağıya değişen bir görme engelli piyanistin hikayesini işleyen Andhadhun filminde piyanist, Londra'da vereceği konser için çalışırken aldığı bir iş teklifinden sonra hayatının tamamen değişeceğinden habersizdir. Şahit olmadığı suç yüzünden hayatı değişen Akash, düştüğü kötü durumdan kendisini kurtarmaya çalışır. Sriram Raghavan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu bu filmin oyuncu kadrosunda Ayushmann Khurrana, Tabu Radhika Apte, Anil Dhawan gibi isimler yer alıyor. Ratsasan - 2018 (IMDB: 8.4) Ram Kumar'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu, aşk ile aksiyonun harmanlandığı bir dram hikayesine sahip olan Ratsasan filminin oyuncu kadrosunda Radha Ravi, Amala Paul, Sengili Murugan gibi isimler bulunuyor. Bir film yapımcısı olmak isteyen Arun, kısıtlı şartlar ve ailesinin çıkardığı engeller yüzünden hayalinden vazgeçmeye karar verir ve bir polis memuru olarak görev almaya başlar. Bu noktada sonra Arun’un başından geçenler izlemeye değer bir filmin ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Black Friday - 2004 (IMDB: 8.5) 1993 senesinde Bombay'da yaşanan patlamaların ardından yapılan soruşturmaları konu edinen Black Friday filminde patlamalar üzerine araştırma yapmaya başlayan polis memuru Rakesh Maria'nın bulguları üzerinden hikaye işleniyor. Rakesh'in saldırıları finanse eden kişiyi bulması ile birlikte gerçekleri ortaya çıkarabilmek için verdiği mücadelenin anlatıldığı film, Hussain Zaid'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlandı. Anurag Kashyap'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Kay Kay Menon, Pavan Malthotra, Aditya Srivastava gibi isimler bulunuyor. Vikram Vedha - 2017 (IMDB: 8.5) Bir polis memuru ile çete lideri arasındaki kovalamacayı konu alan Vikram Vedha, yakın dönem Hint filmleri arasında gerilim türündeki en başarılı yapımlardan birisi. Sert bir polis memuru olan Vikram, iş arkadaşı Simon ile beraber suç örgütü lideri olan Vedha'yı yakın takibe alır. Vedha ile çetesini yakalamak için özel bir çete oluşturan ikili, düzenlendiği bir operasyon ile tüm dengelerin değişmesine neden olur ve işler bu noktadan sonra çığırından çıkar.

Uri: The Surgical Strike - 2019 (IMDB: 8.5) Hint sinemasının yakın tarihteki en iddialı yapımlarından birisi olan film, aksiyon ve dramayı harmanlayarak izleyenlere heyecan dolu bir seyir keyfi sunuyor. Hindistan'daki Uri adlı askeri kamp bölgesindeki 19 silahsız Hint askerinin öldürülmesi üzerine gelişen olayları konu alan filmde Hindistan ordusu verdiği kayıplarını hesabını sormak için harekete geçer ve olaylar gelişir. Aditya Dhar'ın yazıp yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Vicky Kaushal, Paresh Rawal, Yami Gautam, Mohit Raina gibi isimler bulunuyor. Nayakan – 1987 (IMDB: 8.6) Tamilnadu'da hayatını sürdüren genç bir adamın, babasının polis tarafından soğukkanlı bir şekilde öldürülmesine tanıklık edişini izlediğimiz film, bir intikam hikayesinden oluşuyor. Normal bir insan olarak yaşayan ana karakterimiz, babasının öldürülmesine şahitlik ettikten sonra farklı bir yola girer ve hayatı tümüyle değişir. Mani Ratham'ın yönetmeni olduğu filmin oyuncuları arasında Kamal Haasan, Saranya Ponvannan, Delhi Ganesh gibi isimler bulunuyor.