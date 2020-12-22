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En iyi işveren teknoloji şirketleri hangisi? İşte şaşırtan araştırmanın sonuçları

22.12.2020 17:19 | Son Güncelleme:
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En iyi işveren teknoloji şirketleri hangisi? İşte şaşırtan araştırmanın sonuçları

Teknoloji dünyasının en'leri bir kez daha belirlendi. Yapılan bir araştırma teknoloji dünyasının en iyi işveren şirketlerini ortaya çıkardı. Şirketler arasında koronavirüs döneminde evden çalışma modeline geçen Facebook ve Google gibi şirketler de bulunuyor.

Teknoloji şirketleri ürettikleri ürün kadar çalışma ortamlarıyla da konuşuluyor. Bunun en büyük nedeni halk arasında konuşulanlar. Zira birçok teknoloji firmasının çalışanlarına şaşırtıcı imkanlar sunduğu konuşulup duruyor. Peki gerçekte, yani raporlara göre en iyi işveren teknoloji şirketleri hangileri? Sizde bu sorunun cevabını merak ediyorsanız, yapılan son bir araştırmaya göz gezdirmenizde fayda var.

İŞTE TEKNOLOJİ DÜNYASININ EN İYİ İŞVEREN 5 ŞİRKETİ

TeamBlind tarafından yapılan bir araştırmaya göre, teknoloji dünyasının en iyi işverenleri listelendi. Şirket çalışanlarına şirketlerin durumu sorularak ve birçok değişken değerlendirilerek yapılan araştırmaya bakılırsa Netflix teknoloji dünyasının en iyi işvereni seçildi. Netflix'i ise Facebook izledi.

En iyi işveren teknoloji şirketi

Facebook'u en iyi işveren üçüncü teknoloji şirketi olarak Apple takip ederken, Jeff Bezos'un sahibi olduğu Amazon dördüncü sırada yer aldı. Google ise beşinci olarak karşımıza çıktı. Çalışmak için en çok tavsiye edilen şirketler sıralaması ve En iyi lider takımına sahip 5 şirket ise şöyle sıralandı:

ÇALIŞMAK İÇİN EN ÇOK TAVSİYE EDİLEN ŞİRKETLER

  • Netflix (yüzde 52)
  • Google (yüzde 18)
  • Facebook (yüzde 12)
  • Apple (yüzde 8)
  • Amazon (eksi yüzde 39- Amazon çalışanları önermiyor)

EN İYİ LİDER TAKIMINA SAHİP ŞİRKETLER

  • Netflix (yüzde 75)
  • Facebook (yüzde 60)
  • Apple (yüzde 57)
  • Amazon (yüzde 46)
  • Google (yüzde 39)
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