En iyi işveren teknoloji şirketleri hangisi? İşte şaşırtan araştırmanın sonuçları

Teknoloji şirketleri ürettikleri ürün kadar çalışma ortamlarıyla da konuşuluyor. Bunun en büyük nedeni halk arasında konuşulanlar. Zira birçok teknoloji firmasının çalışanlarına şaşırtıcı imkanlar sunduğu konuşulup duruyor. Peki gerçekte, yani raporlara göre en iyi işveren teknoloji şirketleri hangileri? Sizde bu sorunun cevabını merak ediyorsanız, yapılan son bir araştırmaya göz gezdirmenizde fayda var.

İŞTE TEKNOLOJİ DÜNYASININ EN İYİ İŞVEREN 5 ŞİRKETİ

TeamBlind tarafından yapılan bir araştırmaya göre, teknoloji dünyasının en iyi işverenleri listelendi. Şirket çalışanlarına şirketlerin durumu sorularak ve birçok değişken değerlendirilerek yapılan araştırmaya bakılırsa Netflix teknoloji dünyasının en iyi işvereni seçildi. Netflix'i ise Facebook izledi.

Facebook'u en iyi işveren üçüncü teknoloji şirketi olarak Apple takip ederken, Jeff Bezos'un sahibi olduğu Amazon dördüncü sırada yer aldı. Google ise beşinci olarak karşımıza çıktı. Çalışmak için en çok tavsiye edilen şirketler sıralaması ve En iyi lider takımına sahip 5 şirket ise şöyle sıralandı: