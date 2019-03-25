En İyi Jason Statham filmleri: Aksiyondan komediye eski, yeni ve son filmlerinin listesi

Oyunculuğa adım atmadan önce dövüş sanatları alanında uzman olup aynı zamanda iyi bir yüzücü ve milli bir dalgıç olan Jason Statham, Büyük Britanya adına üç olimpiyata katılmış, sonrasında bir süre karaborsa satıcılığı yapmış, bununla da yetinmeyip ünlü giyim markası French Connection için modellik yapmaya başlamış ve bu sayede tanıştığı ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin filminin seçmelerine katılarak sinema hayatına başlamıştır. Ardından rol aldığı sayısız filmle de sinema dünyasında iz bırakmayı başarmıştır. İşte eski, aksiyon, komedi en iyi Jason Statham filmleri... JASON STATHAM AKSİYON FİLMLERİ Aksiyon filmi dendiğinde akla gelen ilk Hollywood yıldızlarından biri olan Jason Statham'ın her defasında bir solukta izlenen filmlerini bir araya getirdik. 10. Mechanic Resurrection - Suikast (2016) - IMDb: 5,7 2011 yapımı Mechanic filminin devamı niteliğindeki bu yapımın yönetmen koltuğunda ilk filmden farklı olarak 2008 tarihli başyapıt Die Welle filminden tanıdığımız Dennis Gansel oturuyor. Serinin ikinci filminde eski suç dolu hayatını geride bıraktığını düşünen kahramanımız, imkansız görünen üç suikast gerçekleştirip bunların kaza gibi görünmelerini sağlamak zorunda kalıyor.

9. Death Race - Ölüm Yarışı (2008) - IMDb: 6,4 Sylvester Stallone’nin rol aldığı aynı adı taşıyan filmin yeniden çevrimi olan filmde Jason Statham, kaldığı hapishanenin müdürünün zorlamasıyla ölümüne bir yarışa katılan eski hükümlü Jensen Ames'i canlandırıyor. Filmde mahkumların, yıkıma uğramış dünyanın yeni popüler sporunda öldüresiye yarışına tanıklık ediyoruz. Filmden sonra Jason Statham'ın rol almadığı üç devam filminin çekildiğini de meraklılar için not düşelim. 8. Killer Elite - (2011) - IMDb: 6,5 Gerçek bir hikayeden uyarlama olan filmde, acımasız bir kiralık katil olan Danny ve uzun zamandır akıl hocası olan Hunter, eski gizli ajanlardan oluşan bir grubun lideri olan Spike isimli bir ajana savaş açıyorlar. Temponun bir an bile düşmediği hikayede kahramanlarımız, Danny’nin ölen oğullarının intikamının peşinde Avustralya’dan Paris’e sürükleniyor. Filmde Clive Owen, Robert De Niro gibi dev isimlerin yanı sıra Prison Break dizisinden tanıdığımız Dominic Purcell de yer alıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Gary McKendry oturuyor.

7. Revolver - Tabanca (2005) - IMBDb: 6,5 Jason Statham'ın belki de en farklı filmlerinden biri olan bu yapım, listede olmayı kesinlikle hak ediyor. Guy Ritchie'nin film eleştirmenlerini ve sinemaseverleri ikiye bölen filmi Revolver, sıkı bir kumarbaz olan Jake Green'in kendini ölümcül sonuçlar doğurabilecek bir oyunun içinde bulmasını anlatıyor. Her zaman kısa ve kazınmış saçlarıyla görmeye alıştığımız Jason Statham'ı uzun saçlı ve bıyıklı görmek isteyenlere ve sıkı Guy Ritchie hayranlarına bu filmi izlemelerini tavsiye ediyoruz. 6. The Expendables - Cehennem Melekleri (2010) - IMDb: 6,5 Sylvester Stallone, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Jet Li, Mickey Rourke gibi yıldızlardan oluşan inanması güç kadrosuyla Cehennem Melekleri filmi, kuşkusuz Jason Statham'ın en iyi filmlerinden biri olarak değerlendirilmeyi hak ediyor. Eski asker Lee Christmas rolüyle karşımıza çıkan Jason Statham, kadrosu dev aksiyon yıldızlarıyla dolu bu filmde Sylvester Stallone ile birlikte iki başrolden birini canlandırıyor.

5. Mechanic - Mekanik (2011) - IMDb: 6,6 Charles Bronson'un başrolde oynadığı 1972 tarihli aynı isimli filmin yeniden çevrimi olan bu filmde usta bir tetikçi, eski kurbanlarından biriyle bağlantısı olan genç çırağına mesleğinin inceliklerini öğretiyor. Filmde Jason Statham'ı Arthur Bishop rolünde izliyoruz. Babası öldürülünce katil olmak isteyen genci Ben Foster canlandırırken, Arthur Bishop'ın yakın arkadaşı Harry’e, yani öldürülen baba rolüne ise emektar karakter oyuncusu Donald Sutherland hayat veriyor. Filmin yönetmen koltuğunda Con Air ve Lara Croft gibi aksiyon filmleriyle tanınan, Cehennem Melekleri serisinin ikinci filmini de yöneten Simon West oturuyor. 4. Transporter - Taşıyıcı (2002) - IMDb: 6,8 Belki de en meşhur rollerinden biri olan "Taşıyıcı", "Kapışma" ile birlikte Jason Statham'ın dünya çapında tanınmasını sağladı. Gizemli bir taşıyıcının hikayesini anlatan film dünya çapında büyük beğeni kazanıp gişe başarısı kazandı ve üç filmden oluşan bir seriye dönüştü. Aynı zamanda Jason Statham'ın ilk başrolü olma özelliğini taşıyan bu film, arabasıyla tanımadığı müşterileri için paketler taşıyan ve sıkı kuralları olan Frank Martin'in, yani Taşıyıcı'nın, taşıyacağı yeni paketteki sürpriz sonucu alt üst olan hayatını izliyoruz. Yaratıcı kovalama sahneleriyle ve düşmeyen temposuyla dikkat çeken film, kesinlikle Jason Statham filmleri arasında önemli bir yere sahip.

3. Italian Job - İtalyan İşi (2003) - IMDb: 7,0 Jason Statham'ı daha küçük bir rolde izlediğimiz filmde Edward Norton, Mark Wahlberg, Charlize Theron gibi yıldız isimler yer alıyor. Malikane içerisinde geçen araba kovalamaca sahneleriyle ünlenen filmde, İtalya'nın Venedik şehrinde ters giden bir soygunun ardından tekrar toplanan birbirinden farklı yeteneklere sahip takım, yeni bir soygun planı yapıyor. Aksiyon meraklılarına ve Jason Statham hayranlarına tavsiye ediyoruz. 2. Bank Job - Banka İşi (2008) - IMDb: 7,2 1971 yılında İngiltere’de geçen film, gerçek bir hikaye olan “Baker Sokağı Soygunu” olayından esinleniyor. Tünel kazıp Baker Sokağı’nda bulunan bir bankanın kasasına giren soyguncular, içlerinde milyonlarca sterlin değerinde para ve mücevherler bulunan gizli kasaları çalıp İngiltere’nin gelmiş geçmiş en büyük soygunlarından birini gerçekleştirmişler. Olayların yaşandığı tarihte dönem hükumetinin emriyle detayları basından gizlenen soygunun tüm sırları “Banka İşi” filmiyle ortaya çıktı.

Cinayet, rüşvet ve seks skandallarıyla dolu bir hikayeye, harika kostümlere ve çok iyi görsellere sahip “Banka İşi”, tam anlamıyla klasik bir soygun filmi. Jason Statham filmde Terry Leather karakterini canlandırırken, ona Saffron Burrows, Daniel Mays ve Game of Thrones dizisinden de tanıdığımız James Faulkner gibi isimler eşlik ediyor. 1. Collateral - Tetikçinin Gecesi (2004) - IMDb: 7,5 Usta yönetmen Michael Mann'ın filminde Jason Statham'ın havalimanı sahnesinde canlandırdığı isimsiz karakterin, "Taşıyıcı" karakteri olduğu teorileri yıllardır konuşuluyor. Jason Statham'ın oynadığı bölüm bir dakikayı bile tamamlamasa da, sahnenin taşıdığı anlam ve filmin kalitesi bizi filmi listeye dahil etmeye zorluyor. Polisiye ve gerilim hayranlarına şiddetle tavsiye ediyoruz. Filmin başrollerini Jamie Fox ve Tom Cruise'un paylaştığını da hatırlatalım. JASON STATHAM KOMEDİ FİLMLERİ Seri hareketleriyle aksiyon sahnelerinde görmeye alışık olduğumuz Jason Statham, komedi ve romantik sahnelerde de izleyicinin kalbine girmeyi başarıyor.

5. Parker - Parker (2013) - IMDb Puanı : 6,2 Jason Statham’ın başrolü Jennifer Lopez ile paylaştığı filmde, Jason Statham filmle aynı adı taşıyan karakteri canlandırıyor. Kendi ekibi tarafından ihanete uğrayıp ölüme terk edilen Parker, kendine has doğruları ve etik anlayışı olan bir hırsızdır. Yeni bir kılığa girip Leslie (Jennifer Lopez) isminde bir kadınla iş birliği yapan Parker, ona ihanet edip ölüme terk eden eski ekibinin son vurgununu ele geçirmek için her yolu deneyecektir. Richard Stark’ın “Parker” roman serisinden uyarlanan aksiyon komedi tarzındaki film, daha önce de farklı isimlerle ve farklı hikayelerle beyaz perdeye taşınmıştı. Aynı karakteri Lee Marvin, “Walker” ismiyle 1967 yapımı Point Blank - "Dönüşü Olmayan Yol" filminde, Mel Gibson da “Porter” ismiyle 1999 tarihli Payback - “Gününü Göreceksin“ filminde canlandırmıştı. Filmde aynı zamanda Michael Chiklis ve Nick Nolte gibi tecrübeli oyuncular yer alırken yönetmen koltuğunda ise Oscar ödüllü Ray, Şeytanın Avukatı gibi filmlere de imzasını atan Taylor Hackford oturuyor.

4. London - Londra (2005) - IMDb: 6,6 Daha çok aksiyon filmleriyle tanınan Jason Statham'ın az bilinen filmlerinden bir tanesi olan London, bir New York apartmanında geçiyor. Filmde, Kaptan Amerika rolüyle tanınan Chris Evans, Jessica Biel, Paula Patton ve ünlü komedyen Louis C.K. yer alıyor. London filminde Jason Statham alıştığımızdan çok farklı bir rolle karşımıza çıkıyor. Bol diyaloglu ve zeka dolu filmleri sevenlere şiddetle tavsiye ediyoruz. 3. Crank - Tetikçi (2006) - IMDb: 7,0 Filmde Jason Statham'ı Chev Chelios rolünde izliyoruz. Bu tuhaf isimli kahramanımıza, bir düşmanı tarafından nabzın belli bir rakamın altına düşmesi halinde öldürücü etki gösteren bir zehir enjekte ediliyor ve macera başlıyor. Tetikçi, Chev Chelios'un telefon melodisi ve birçok unutulmaz sahnesiyle temponun bir an bile düşmediği bir aksiyon-komedi filmi. Filmde 2017 yılında hayatını kaybeden Linkin Park grubunun solisti Chester Bennington'un kısa bir rolünün olduğunu hatırlatalım. 2. Lock Stock and Two Smoking Barrels - Ateşten Kalbe Akıldan Dumana (1998) IMDb: 8,2

Bizi Jason Statham ve Guy Ritchie ile tanıştıran film olan, aşırı yaratıcı Türkçe ismiyle "Ateşten Kalbe Akıldan Dumana" filmi, dünya çapında başarıya ulaştıktan sonra hem yönetmeni Guy Ritchie'ye hem de Jason Statham'a Hollywood'un kapılarını açtığını söyleyebiliriz. Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin ilk uzun metraj denemesi olan film, aynı zamanda daha öncesinde birisi müzik klibi olmak üzere sadece iki kısa filmde rol alan Jason Statham'ın ilk sinema filmi olma özelliğini taşıyor. Filmde Dexter Fletcher, Nick Moran, Steven Mackintosh gibi İngiliz aktörlerin ve Guy Ritchie'nin bir sonraki filmi Kapışma'da da rol alan Jason Flemyng, Jason Statham'la başrolleri paylaşıyor. Kapışma filminde de yer alan ünlü eski İngiliz futbolcu Vinnie Jones da filmde rol alıyor. Police grubunun eski solisti, ünlü İngiliz şarkıcı Sting'in de filmde küçük bir role sahip olduğunu da hatırlatalım. Film içinde fazlasıyla komedi ögeleri barındıran bir suç filmi olsa da aslında belirli bir kategoriye sokması güç filmlerden. Tüm sinemaseverlere tavsiye ediyoruz.