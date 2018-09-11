Bir süredir internette bilgileri düşen ve bizim de haberlerini yaptığımız General Mobile GM 9, resmi olarak tanıtıldı. Telefonun en önemli özelliği ise kamerasının iddialı olması. Yerli telefonlar içinde kamera konusunda en iddialı model olan General Mobile GM 9, sektör tarafından kabul gören DxOMark testine de girdi. Telefon fotoğrafta 91, videoda ise 90 puan alarak ortalama da 90 puanla DxOmark listesine girdi. Telefonun DxOmark testini internet sayfasında okuyabilirsiniz.

En iyi kameralı yerli General Mobile GM 9 Pro duyuruldu!

Telefonun teknik özelliklerine bakacak olursak AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor. General Mobile GM 9 Pro'da 6.01 inçlik FHD+ 2160 x 1080 piksel ekran büyüklüğüne sahip. Telefonun 4 GB RAM, 64 GB depolama, Android 8.1 işletim sistemi (Android Pie da gelecek), Qualcomm Snapdragon 660 işlemci gibi özellikleri de bulunuyor.

Kamera tarafına baktığımızda ise dual kamera teknolojisi yer alıyor. 12 + 8 Megapiksel çözünürlük sunan ana kamera bokeh etkili fotoğraflar çekilmesine yardımcı oluyor. Telefonun 4K video kayıt desteğinin olduğunu da belirtelim.