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En iyi kameralı yerli General Mobile GM 9 Pro duyuruldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.09.2018 17:21 | Son Güncelleme

General Mobile GM 9 Pro modeli resmi olarak tanıtıldı. Telefonun en önemli özelliği gelişmiş bir kameraya sahip olması. Telefonun fiyatı da belli oldu.

En iyi kameralı yerli General Mobile GM 9 Pro duyuruldu!

Bir süredir internette bilgileri düşen ve bizim de haberlerini yaptığımız General Mobile GM 9, resmi olarak tanıtıldı. Telefonun en önemli özelliği ise kamerasının iddialı olması. Yerli telefonlar içinde kamera konusunda en iddialı model olan General Mobile GM 9, sektör tarafından kabul gören DxOMark testine de girdi. Telefon fotoğrafta 91, videoda ise 90 puan alarak ortalama da 90 puanla DxOmark listesine girdi. Telefonun DxOmark testini internet sayfasında okuyabilirsiniz.
En iyi kameralı yerli General Mobile GM 9 Pro duyuruldu!

Telefonun teknik özelliklerine bakacak olursak AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor. General Mobile GM 9 Pro'da 6.01 inçlik FHD+ 2160 x 1080 piksel ekran büyüklüğüne sahip. Telefonun 4 GB RAM, 64 GB depolama, Android 8.1 işletim sistemi (Android Pie da gelecek), Qualcomm Snapdragon 660 işlemci gibi özellikleri de bulunuyor.

Kamera tarafına baktığımızda ise dual kamera teknolojisi yer alıyor. 12 + 8 Megapiksel çözünürlük sunan ana kamera bokeh etkili fotoğraflar çekilmesine yardımcı oluyor. Telefonun 4K video kayıt desteğinin olduğunu da belirtelim.

General Mobile GM 9 Pro'nun fiyatı da belli oldu

Birçok gelişmiş özelliği bulunan telefonun Türkiye fiyatı da belli oldu. Telefonun KDV dahil satış fiyatı 2.899 TL olacak. Özelliklerine göre normal bir fiyat olan telefon yerli olduğu için psikolojik olarak biraz pahalı gelebilir.

Siz de telefonla ilgili görüşlerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz.

General Mobile GM 9 Pro teknik özellikleri

AMOLED 18:9 6.01 inç FHD+ 2160 x 1080 piksel ekran
Qualcomm Snapdragon 660 işlemci
4 GB RAM + 64 GB depolama
Dual kamera teknolojisini destekleyen ana kamera
12 + 8 Megapiksel f1.8 1.2 numetre piksel boyutu
8 Megapiksel FF , f2.0, Portre Selfie
Hem ön hem arka kamerada 4K video desteği
VolTE desteği
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Dolby Vision HDR desteği
Android One desteği
Android 8.1 ile geliyor
Android 9.0 Pie gelecek
Parmak izi sensörü
Dahili FM Radyo alıcısı
5Ghz and 2.4 Ghz dual band desteği
3800 mAh pil
2899 TL

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
General Mobile GM 9 Pro General Mobile teknoloji

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yerli olmak yamyam olmayı gerektirmiyor kanımızı emmekten vazgeçin fiyat uçmuş
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