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'En İyi Köpek' Seçilmek İçin Yarıştılar

15.02.2020 21:01 | Son Güncelleme

Köpek şovlarının olimpiyatları olarak bilen ABD'nin en eski ve en prestijli köpek yarışması Westminster Köpek Kulübü gösterisi 4 gün suren maratonun ardından sona erdi. VOA Türkçe, New York’ta yapılan ve yüzlerce köpek cinsinin ''Gösterinin en iyi köpeği'' ödülünü almak için yarıştığı şovu izledi

'En İyi Köpek' Seçilmek İçin Yarıştılar

Her yıl yüzlerce cins köpek ve sahibi, Westminster Köpek Kulübü’nün “En iyi köpek” yarışmasına katılmak için New York'un ünlü Madison Square Garden gösteri merkezinde toplanıyor. 2020 yılında 144’ünü yılını kutlayan köpek şovu, Kentucky Derby At Yarışı’ndan sonra ülkenin köklü etkinliklerinden olma özelliği taşıyor. Uzun bir tarihi olan yarışmada çoğunlukla kazananlar deneyimli ve uzun yıllar bu işle uğrasan eğitmenler arasındaki çıksa da yarışmada “yaşlı ve beyazların” egemenliği gençlerin katılımıyla yavaş da olsa değişiyor.

Dünyada kişi başına en fazla köpek sayısına sahip olan Amerika’da köpeklerle ilgili bir işe merak sarmak şaşırtıcı bir şey. Birçok Amerikalı için evcil hayvanlar, aile bireyi gibi görüyor. Köpek Sovu’nun arka planında devam eden hazırlıklar sırasında birçok köpek eğiticisi, köpeklerini şampiyon olmaları için değil, kendilerine arkadaş olmaları için yetiştirdiklerini söylüyor.

Westminster Köpek Kulübü Şovu’na katılmak için bir yaş sınırı yok. Bu yılki yarışmada 10 yaşından 88 yaşına kadar birçok köpek eğitmeni Westminster’i kazanmak için birbirleriyle yarıştı. Barbara gibi bu işi 35 yıldır yapanlar kadar, köpek yetiştiriciliğine yeni heves eden ve bu zorlu yarışmada finale kalanlar arasında birçok genç de vardı.

Terrier cinsi köpekler Westminster geleneğinde en başarılı cins. Su ana kadar terrierler tam 47 kez büyük ödülü kazanmış. Amerika’nın en sevilen cins köpekleri Labrador ve golden retrieverlar ise bu yarışmayı bir kez bile kazanmamış. Köpekler yarışmayı çok sevildikleri için değil türlerinin en iyisi, en mükemmeli oldukları için kazanıyor. Yarışmada görev alan her cinsin uzmanı jüri üyeleri var. Bu jüri üyeleri köpeklerin mükemmel olup olmadıklarına karar veriyor. Bazı köpek eğiticileri jüri üyelerinin kararlarının sübjektif olduğunu düşünüyor.

Bu yıl yarışmayı klasik poodle Siba kazanarak izleyicilerin çoğunluğunun desteklediği golden retriever Daniel’i geride bıraktı. Siba isimli köpeğin yarışmayı kazanmasına tepkiler büyürken, ikincilik ödülü ise şu ana kadar finale yükselmeyen whippet cinsi aldı.

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