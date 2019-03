En iyi Kore filmleri listesi: Aşk, dram, aksiyon, komedi

Dizileri ve filmleri ile yakın döneme damga vurmayı başaran Güney Kore, yapımları ile dünyanın pek çok farklı noktasından insanların ilgisini çekmeyi başardı. Her ne kadar Korece çok bilinen bir dil olmasa da Kore sineması dil dezavantajına rağmen ciddi bir ilerleme yaşadı ve sinema sevdalılarının beğenisini toplamayı başardı. Özellikle 2000'li yıllarda büyük bir mesafe katetmeyi başaran Güney Kore sineması, Amerikan yapımlarından sıkılmış izleyiciler için apayrı bir perspektif ve heyecan sunuyor. Dolayısıyla henüz Kore sinemasıyla tanışmamış ya da bu sektörün çok derinliklerine inememiş sinema seyircisi için hala kıymetli ve keşfedilmemiş bir hazinenin olduğunu söylemek mümkün. İşte izlemekten keyif alacağınız ve arkadaşlarınıza tavsiye edebileceğiniz en iyi Kore filmleri: En İyi Kore Romantik Filmleri Aşkın yeri ve zamanı olmadığını tüm dünyaya gösteren romantik Kore filmlerinin içerisinde, Hollywood ve Türk Sineması'na ilham olmuş filmler de bulunuyor. I’m a Cyborg, But That’s Ok – 2006 (IMDB: 7.1) Kore sinemasının en başarılı yönetmenlerinden birisi olan Chan-Wook Park'ın çektiği bu film, Cha Young Goon adlı karakterin öyküsünü işliyor. Bir akıl hastanesinde geçen filmde kendisini robot zanneden Cha, diğer insanların ruhunu ele geçirebileceğini iddia eden Park Sun ile tanışıyor ve ikili bir araya gelince enteresan olayların döndüğü bir öyküye şahitlik ediyoruz. Gayet ilginç bir gerçeklik üzerine inşa edilen hikaye, başarılı kurgusuyla dikkat çeken hastane ortamıyla destekleniyor ve ortaya kaçırılmayacak bir film çıkıyor.

Spring, Summer, Fall, Winter and Spring – 2003 (IMDB: 8.1) Usta yönetmen Kim Ki Duk'un çektiği bu başarılı Kore filminde, eşsiz doğa manzaraları eşliğinde bir Budist keşişin, bir gence azim ve bilgelik aşılamaya çalışmasına ve onu olgun insan mertebesine ulaştırmaya çalışmasını görüyoruz. Genç adam cinsel dürtülerinden haberdar olduğu zaman keşişten öğrendiği meditasyon yönteminden vazgeçip ilk aşkına ulaşmak için yola çıkma kararı alır ve filmin hikayesi de tam olarak burada başlar. Daha önce sürekli doğayla iç içe yaşayan karakterimiz, şehir hayatına kendisini adapte etmekte zorlanır ve bir yandan bu zorlukla mücadele etmeye, diğer yandan içerisinde olduğu arayışı bir sonuca ulaştırmaya çalışır. Iron – 2004 (IMDB: 8.1) Motoruyla seyahat eden Tae Suk, aslında bir gizli misafirdir. Seyahati esnasında konaklamak için boş evleri tercih eder ve sahiplerinden habersiz bir şekilde buralarda kalır. Ev sahiplerinden habersiz bir şekilde evde kalmasının bir ücreti olarak evdeki kirli çamaşırları yıkar, bozuk eşyaları tamir eder ve kendince ev sahibine bu şekilde teşekkür etmiş olur. Bu şekilde yaşayıp giden Tae Suk, bu sefer eve girdiğinde yalnız olmadığını anlar ve evde eşinden dayak yediği için vücudunda çeşitli yaralar olan bir kadın görür. Kadına baktığında yaraları değil de eşsiz bir güzelliği görmeyi başaran kahramanımız aşık olur ve olaylar buradan sonra gelişir.

A Moment To Remember – 2004 (IMDB: 8.2) Duygusal Kore filmlerinden birisi olan bu yapım, sürekli kendisini ümitsiz aşklara kaptıran ve günün sonunda hep hüsranla karşı karşıya kalan zengin bir kadın olan Su Jin'in genç bir erkekle tanışmasını konu alıyor. Cheol Su ismindeki bu genç adam, daha önce Su Jin'in gördüğü erkeklerden biraz daha farklı bir karaktere sahiptir ve ana karakterimize aşık olur. Ama ne yazık ki bu aşkta işler yolunda gitmez ve bir hastalık yüzünden ilişki ciddi bir yara alır. Hastalığın ortaya çıkması ile birlikte kahramanlarımızı zor ve duygusal bir süreç bekler. Yönetmen koltuğunda John H. Lee'nin oturduğu Güney Kore yapımı bu filmin başrolünde Son Ye-jin ile Jung Woo-sung yer alıyor. En İyi Kore Aksiyon Filmleri Dünyadaki izleyici kitlesini hızla büyüten Kore filmleri genellikle romantik komedi türüyle karşımıza çıksa da özgün senaryolarıyla izleyenlerde hayranlık uyandırmayı başaran aksiyon filmleri de bulunuyor. Okja - 2017 (IMDB: 7.3) Netflix yapımı bir film olduğu için dünya genelinde kısa sürede oldukça fazla sayıda izleyene ulaşmayı başaran bir film olan Okya, Güney Kore dağlarında yaşamını sürdüren minik Mija'nın ve dedesinin öyküsünü işliyor. Mija'nın dedesine, bir şirket aracılığıyla yapay ortamlarda üretilen su aygırı ve domuz genlerinin karıştırılmasıyla ortaya çıkan bir hayvan verilir. Dededen de bu hayvanı doğal ortamında yetiştirmesi istenir. Dede ve Mija hayvana Okja adını verirler. Küçük kız hayvanla gün geçtikçe daha iyi bir bağ kurar ve güzel bir dostluk ortaya çıkar. Fakat hikayede işler minik karakterimizin istediği gibi gitmez ve ortaya çıkan problemlerle birlikte macera da başlamış olur.

Train To Busan – 2016 (IMDB: 7.5) Güney Kore'nin başarılı aksiyon filmlerinden birisi olan Zombi Ekspresi, son derece yoğun bir tempoda iş hayatını sürdürmeye çalışan bir aile babası olan Seok Woo'nun ve kızının başından geçen heyecan dolu olayları işliyor. Yoğun temposu yüzünden kızıyla çok ilgilenemeyen Seok Woo, kızının doğum gününü annesi ile geçirme isteğini kabul eder ve ikili Busan'a doğru yola çıkarlar. Busan'a giden trenlerden birine binen baba ile kızı, Güney Kore'yi etkisi altına alan zombi virüsü ile yüz yüze gelir ve aksiyon dolu macera burada başlar. Bitter Sweet Life - 2005 (IMDB: 7.6) Aksiyon ve dram açısından son derece başarılı bir proje olan Acı Tatlı Hayat'ın yönetmenliğini Jee-woon Kim üstlendi. Güçlü bir oyuncu kadrosuna ve başarılı bir öyküye sahip olan film, dünyanın çeşitli noktalarından pek çok insanın beğenisini toplamayı başardı. Seul'de lüks bir otelde işletmecilik yapan Sun Woo, patronunun sağ koludur. Patronun en güvendiği insanlardan biri olan kahramanımız, kendisini hiç beklemediği bir anda dedektiflik macerası içinde bulur ve patronunun aldatılma şüphesi üzerine çok farklı bir maceraya doğru yelken açar. Dedektiflik macerasına atılan Sun Woo'nun hikayesi, kısa sürede seyirciyi çekmeyi başaran ve izleyiciyi filme hapseden türden.

I Saw The Devil – 2010 (IMDB: 7.8) Old Boy'da başarılı bir performans sergileyen Min Sik Choi'nin rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Jee Won Kim oturuyor. Sadece zevk alabilmek için hiç düşünmeden genç kızlara tecavüz edebilen ve sonrasında hepsini öldürebilen bir karakter olan Kyung-Chul'un hikayesini izlediğimiz filmde son derece tehlikeli, sapık bir seri katilin başından geçenlere şahitlik ediyoruz. Bu ahlaksız adam günün birinde baltayı taşa vurur. Bu sefer öldürdüğü genç kız diğerlerinden farklıdır çünkü babası bir polis memuru, nişanlısı ise muhitin güçlü insanlarından birisidir. Aksiyonla gerilimin bol olduğu film, izleyenleri son ana kadar hikayenin içinde tutmayı başarıyor. The Chaser – 2008 (IMDB: 7.9) Gerilim ve aksiyon türünde bir film olan The Chaser'ın oyuncu kadrosunda Yun Seok Kim, Ha Jung Woo, Yeong-hie Seo gibi isimler bulunuyor. Na Hong-jin'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, eskiden kirli bir dedektiflik hayatına sahip olan ve sonrasında yaşadığı ekonomik sıkıntılar yüzünden kadın satıcılığı yapmaya başlayan Joong-Ho'nun hikayesini anlatıyor. Joong-Ho'nun müşterilerine giden kadınlar bir süre sonra ortalıkta hiç iz bırakmadan kaybolmaya başlar. Karakterimizin dedektif kişiliği yeniden ağır basar ve kadınları bulmaya çalışır. Daha önce ortadan kaybolan kadınların hepsinin aynı müşteri tarafından çağrıldığını tespit eden kahramanımız, büyük bir maceraya atılır ve olaylar başlar.

Memories of Murder - 2003 (IMDB: 8.1) Suç, aksiyon ve drama türlerinin harmanlandığı bu filmde Güney Kore'nin doksanlı yıllarına tanıklık ediyoruz. Bong Joon Ho'nun yönetmen koltuğunda oturduğu Kang-ho Song, Sang-kyung Kim, Roe-ha Kim gibi isimlerin rol aldığı Cinayet Günlüğü filminde askeri bir yönetimin baskıcı tutumu altında yaşayan, halk her gün baskılarla ve sansürlerle karşılaşır. Bir gün, tecavüze uğrayan ve sonrasında vahşice öldürülen bir kadının cesedi bulunur. Olayı çözmek için görev başına getirilen dedektif, başarıya ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Old Boy - 2003 (IMDB: 8.4) En meşhur Kore filmlerinden birisi olan Old Boy’un tam bir klasik olduğunu söyleyebiliriz. En iyi Kore yapımlarından birisi olan Old Boy, Japon çizgi romanın beyaz perdeye aktarılması ile ortaya çıktı ve intikam teması ve heyecanlı hikayesi ile seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. Filmin konusuna kısaca değinmek gerekirse; Oh Dae Su, yağmurun şehri esaret altına aldığı bir gecede kaçırılır ve 15 yıl boyunca esir düşer. Esir düştüğü odada sadece bir televizyon bulunur ve günlük ihtiyaçlarını giderecek eşyalar dışında hiçbir şeye sahip değildir. Bu odada geçirdiği vakitle beraber üst noktalara çıkan intikam arzusu, hikayede önemli olayların yaşanmasına sebep olacaktır.

En İyi Kore Dram Filmleri Klişe Amerikan dramından sıkılanlar için eşsiz bir seyir keyfi sunan Kore dram filmleri, izleyenlerin ağlamaktan içini dışına çıkartacak cinsten. Stand by Me – 2018 (IMDB: 7.1) Dram türünde bir film olan Stand by Me, ülkemizde gösterime girmese de Kore sineması sevenlerin başarılı bulduğu yapımlar arasında. 2019 yılında izlenmesi gereken filmlerden birisi olan Stand by Me'nin yönetmen koltuğunda Soo-in Bang oturuyor. Filmin başrol oyuncuları arasında ise Soon-jae Lee ile Ji Hoon Jung yer alıyor. Genç torunu ile birlikte yaşayan bir büyükbabanın öyküsünü anlatan filmde büyükbaba, çok kısa bir ömrünün kaldığını öğrenir ve torunu ile kendisi için özel şeyler yapmaya karar verir. Bu filmde ikilinin öyküsü gözleri dolduracak cinsten bir macera sunuyor. Mother – 2009 (IMDB: 7.8) Joon-ho Bong'un yazıp yönettiği bu film dram, gizem ve suç türlerini harmanlayarak seyirciye eşsiz bir seyir sunuyor. Oyuncu kadrosunda Jye-ja Kim, Won Bin, Goo Jin, Je-mun Yun gibi isimlerin yer aldığı filmde uzun süredir dul olan bir anne ile oğlunun hikayesi anlatılıyor. 28 yaşında olan oğul, son derece sessiz ve çekingen birisidir. Bu genç adam, korkunç bir cinayetin ardından cinayetin baş şüphelisi olarak görülür. Her ne kadar aleyhinde ciddi bir kanıt olmasa da polis onu baş şüpheli olarak görecek kadar kuşkuya sahiptir. Bu noktada anne ile evladı arasındaki bağ ve cinayet soruşturması süresince yaşanan olaylar filmin başarılı anlatımını ortaya çıkarıyor.

1987: When the Day Comes – 2017 (IMDB: 7.8) Bir dönem filmi olarak kabul edebileceğimiz bu yapımın yönetmen koltuğunda Joon Hwan Jang oturuyor. Senaryosunu Kyung Chan Kim'in kaleme aldığı filmin oyuncuları arasında Yoon Seok Kim, Jung Woo Ha, Hae-jin Yoo, Tae-ri Kim gibi isimler bulunuyor. 1987’de Kore’nin baskıcı bir rejim altında yönetildiğini gördüğümüz filmde bir üniversite öğrencisinin yasa dışı bir sorgulamaya maruz bırakılması ve ölümü ile işler karışır ve hikaye başlar. Bu olaya şahitlik eden halk, hakikat için savaşmaya ve adaleti sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Our Body – 2018 (IMDB: 7.9) Dram türünde bir film olan Our Body, 2018 yılında vizyona girdi. 43. Toronto Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştiren ve seyircinin beğenisini toplamayı başaran filmi Ka-ram Han yazıp yönetti. Moon Choi ve Ji-hye Ahn'ın da rol aldığı film, meraktan doğan hayranlığın kötü bir şeye dönüşmesini anlatıyor. Takdir ve takıntının arasındaki ince çizgiyi başarılı bir şekilde işleyen filmde eğitimli bir devlet memuru olan ama hayal kırıklıkları yaşamış bir devlet memurunun başka bir kadına aşık olmasıyla hikaye şekilleniyor.

En İyi Kore Komedi Filmleri Romantik filmleri, mini dizileri ve çoğunlukla Orta Doğu ülkeleri tarafından uyarlanan yaratıcı senaryolarıyla günden güne daha çok izlenmeye başlayan ve izleyici kitlesini genişleten Kore yapımları, komedi türünde de karşımıza oldukça başarılı eserlerle çıkıyor. I Can Speak – 2017 (IMDB: 7.4) Romantik komedi türünde bir film olarak karşımıza çıkan I Can Speak’in yönetmen koltuğunda Hyun Seok Kim oturuyor. Moon Hee Na, Jee Hoon Lee, Cheol Min Park gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı filmin senaryosunu ise Seung Hee Yoo kaleme aldı. Çevresinde gördüğü yanlışlıkları görmezden gelemeyen ve bu hataları ilgili ofise şikayet eden bir yaşlı kadın olan Na Moon Hee'nin hikayesini izlediğimiz filmde sıra dışı bir arkadaşlık anlatılıyor. Hiçbir şeyi şikayet etmekten geri kalmayan bu teyzemiz genç bir kamu görevlisi ile arkadaşlık kurar. Lee Je Hoon adlı bu genç, Na Moon Hee'ye İngilizce öğretmeye başlar. Bu şekilde başlayan hikaye ileride güldürü dolu anlara sahne olsa da yer yer dokunaklı noktalara da parmak basıyor.