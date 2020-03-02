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  4. En iyi korunan 20 kent listesinde! Tarihi ilde koronavirüs tedbirleri

En iyi korunan 20 kent listesinde! Tarihi ilde koronavirüs tedbirleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 18:50 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, belediye tarafından "korona virüs" tedbirleri alınıyor.

En iyi korunan 20 kent listesinde! Tarihi ilde koronavirüs tedbirleri

2019 yılında Çin'den 40 bin 610, Tayvan'dan 34 bin 636 turist ağırlayan Safranbolu, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve 50'den fazla ülkeye yayılan korona virüs (Kovid-19) nedeniyle Safranbolu Belediyesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından önlemler kapsamında otobüs, minibüs ve duraklar önce yıkandı sonra dezenfekte çalışmalarına başlandı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun turist bakımından yoğun bir kent olduğunu söyledi. Daha çok ortak kullanım alanları, halk otobüsleri, minibüsler ile umumi tuvaletler olmak üzere dezenfekte çalışmaları başlattıklarını ifade eden Köse, "Turistik bir bölgede yaşıyoruz. Her ne kadar bir vaka ile karşı karşıya kalmasak da kendi önlemlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda gönüllerinin rahat olmalarını diliyorum. Tabii ki halkımızı da bazı sorumluluklar düşüyor. Sık sık ellerin yıkanması ve ortak kullanım alanlarında farklı bakteri ve virüslere karşı da tedbirli olunması gerekiyor" dedi.

"Osmanlı'nın Parmak İzi" olarak adlandırılan Safranbolu, en çok turisti Uzakdoğu'dan ağırlıyor. Kültür turizminin önemli yerlerinden birisi olan tarihi ilçe, geçen yıl Çin'den 40 bin 610, Tayvan'dan 34 bin 636 turist ağırlarken, bu ülkeleri Tayland ile Japonya takip etti.

ÇİN'DEN DÜNYAYA YAYILAN VİRÜS

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen "korona virüs" kısa sürede başka ülkelere de yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmiş, ardından da küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı.

Korona virüs nedeniyle dünya genelinde 2 bin 914'ü Çin'de olmak üzere 3 bin 44 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.

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