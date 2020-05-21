En İyi Mitoloji Fimleri - Mitolojik Filmler Listesi

Mitoloji, tarihin her döneminde en merak edilen konulardan biri olmuştur. Sonuç olarak geçmiş dönemlerde bugünkü teknolojiler yoktu ve insanlar çok daha farklı bir yaşam sürüyordu. Bu durumun getirdiği farklılıklar, günümüzdeki insanların eski dönemleri merak etmesine neden oluyor. Mitolojik dönemlere ilgi duyan insanoğlu, bunu günümüz teknolojileriyle birleştirmeyi çok iyi başardı. Günümüzde pek çok mitolojik film ve dizi var ve bunlar, milyonlarca seyirciyi ekranlara kilitledi. Hatta öyle ki bazı yapımların tadı, hala pek çok sinemaseverin damağında. Bizler de sizler için, daha önceden izlemiş olduğunuz veya bugüne dek gözünüzden kaçmış olan filmlerden oluşan en iyi mitoloji filmleri listesini oluşturduk. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan listemize geçelim. 29. Alexander - Büyük İskender - IMDb 5.5 Büyük İskender... Tarihin belki de en cesur komutanlarından biri. Yıkılamaz denilen Pers İmparatorluğu'nu 8 yıl içerisinde ortadan kaldıran Büyük İskender'le ilgili bugüne dek pek çok hikaye anlatılmıştır. İşte bu film, Büyük İskender'in hırsını, cesaretini, nasıl bir kumandan olduğunu ve ordularına hakimiyetini anlatıyor. Üstelik Alexander'da, Büyük İskender'in aşk hayatına da yer veriliyor. Filmi defalarca izlemiş birisi olarak, bu filme bu IMDb puanının yakıştığını söylemek çok da mümkün değil açıkçası. IMDb puanına aldanmamak, sizin için iyi bir tercih olacak.

Vizyon: 2004 Tür: Biyografi, Aksiyon, Macera Yönetmen: Oliver Stone Oyuncular: Colin Farrel, Angelina Jolie, Antony Hopkins, Val Kilmer, Jared Leto, Rosario Dawson 28. Pompeii - IMDb 5.5 İtalya'da bulunan Pompeii Antik Kenti'ni bilmeyenimiz yok. Ancak Pompeii, o kara güne uyanmadan önce defalarca benzer olaylara sahne olmuştu. Bölge, kritik bir deprem kuşağındaydı ve aktif bir volkanın yakınında yer alıyordu. Bir gün, Pompeii, sonsuza dek yok oldu. Hatta öyle ki; bölge halkının kaçabilecek birkaç dakikası bile olmadı. Yapılan kazılarda insanların yaşanan olay anında adeta küle döndüğü görüldü. Mitolojik filmler denilince akıllara gelen yapımlardan bir tanesi olan Pompeii sizlere, köle Milo ile Flavia'nın aşkını ve bölgede yaşanan korku dolu anları anlatacak. Vizyon: 2014 Tür: Gladyatör, Felaket Yönetmen: Paul W. S. Anderson Oyuncular: Kit Harington, Carrie-Anne Moss, Emily Browning, Adewale Akinnuoye-Agbaje 27. Wrath of the Titans - Titanların Öfkesi - IMDb 5.7 Yunan mitolojisi filmleri genelde, "tanrıların ve insanların babası" olarak bilinen efsanevi Zeus'a dayanıyor. Zaten ana teması Zeus olan mitolojik filmler, bugüne dek pek çok kez karşımıza çıktı. Titanların Öfkesi filmi de dünyanın en popüler yapımları arasına giren Zeus filmleri örneklerinden bir tanesi. Titanlar, kendileri üzerinde destansı savaşlar kazanan Zeus'u hapsetmek için planlar yapar. Bu sırada Zeus'un yarı insan yarı tanrı oğlu Perseus ise, 10 yaşındaki çocuğu Helius ile ilgilenmek için küçük bir balıkçı kasabasına yerleşmiştir. Ancak Titanların, babasıyla ilgili planlarını öğrenen Perseus, Hades'e girmek zorunda kalacak.

Vizyon: 2012 Tür: Bilim Kurgu, Fantastik Yönetmen: Jonathan Liebesman Oyuncular: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes 26. Clash of the Titans - Titanların Savaşı - IMDb 5.8 Aslına bakacak olursak Titanların Savaşı, sizler için oluşturduğumuz mitolojik filmler listesinin hemen bir üst sırasında yer alan Titanların Öfkesi filminin ilk versiyonu. Ancak IMDB platformunun da açıkça ortaya koyduğu gibi ben de bu filmin daha iyi olduğunu düşünmekteyim. Zaten bir şeyler seri haline bağlanıp uzatıldığı zaman genelde ortaya konan ilk ürün, çok daha yüksek kalitede oluyor ve seri çoğaldıkça kalite, ister istemez düşüyor. Titanların Savaşı filmindeki ana konumuz Zeus'un yarı insan yarı tanrı olan oğlu Perseus'un ta kendisi. Perseus, ailesini Hades'e karşı koruma konusunda yetersiz kalır. Bu yüzden de her ne pahasına olursun Hades'e karşı kendini ortaya koyacak. Vizyon: 2010 Tür: Aksiyon, Fantastik, Macera Yönetmen: Louis Leterrier Oyuncular: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes 25. Noah - Nuh: Büyük Tufan - IMDB: 5.8 Nuh'un gemisini hepimiz biliriz. Hem dini hem de kültürel anlamda günümüze kadar gelen Nuh Peygamber'in hayatı, Nuh: Büyük Tufan filminde işlendi. Ancak kimi semavi dinler için önemli olan bir unsuru, dünya geneline uyarlamak çok da mümkün değil. Zaten Nuh Peygamber ile ilgili de çok az film olmasının nedeni, belki de budur. Ancak her ne olursa olsun bu film, sanki biraz daha dokunaklı olabilir miydi? Bence kesinlikle evet. Filmde genellikle sapmış insanoğlunun, ilk olarak Nuh Peygamber'e inanmamasını, tufanla birlikte de Nuh Peygamber'in gemisine binmek için yapacakları saldırıları izleyeceğiz. İzlenmeli mi? Kesinlikle evet.

Vizyon: 2014 Tür: Fantastik, Macera, Epik Yönetmen: Darren Aronofsky Oyuncular: Russel Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson 24. Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief - Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı - IMDb 5.9 Mitoloji konulu filmler listemizin olmazsa olmazlarından bir tanesi de Şimşek Hırsızı. Rick Riordan'ın klasikleşen roman serilerinden uyarlanan ve serinin ilk filmi olan Şimşek Hırsızı, Tanrı Poseidon ile sıradan bir kadının çocuğu olan Percy Jackson isimli gencin hikayesini konu ediniyor. Filmin belki de en etkileyici yanı ise Percy Jackson'ın, Zeus'un çalınan şimşeğini günümüz Amerika Birleşik Devletleri'nde arayacak olması. Başka bir deyişle film, hem günümüzdeki modern yaşamı hem de mitolojik figürleri içeriyor. Rick Riordan'ın, okullarda Yunan mitolojisi dersleri veriyor olması, bu filmi çok daha ayrı bir yere götürüyor. En azından filmdeki olay örgüsü sizi gerçeklikten çok da uzaklaştırmıyor. Vizyon: 2010 Tür: Fantastik, Macera Yönetmen: Columbus Oyuncular: Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Pierce Brosnan, Uma Thurman, Sean Bean 23. Hercules - Herkül: Özgürlük Savaşçısı - IMDb 6.0 Antik çağ filmleri dediğimizde akıllara gelen ilk kahramanlardan biri elbette Herkül. Herkül, Zeus'un en güçlü oğlu. Mükemmel bir savaşçı. Ancak bu savaşçı kimlik Herkül'ün, ailesini korumasına yetmedi ve bu da onun, huzuru sadece savaşlarda aramasına neden oldu. Ta ki Trakya Kralı, Herkül'ü para karşılığında işe alana kadar. İzlemeniz gereken mitoloji temalı filmler serisinin bir tanesi de Herkül: Özgürlük Savaşçısı. Çünkü bu film, hayatını savaşlara adamış Herkül'ün, kendisiyle net bir şekilde yüzleşmesini gözler önüne seriyor.

Vizyon: 2014 Tür: Aksiyon, Epik, Fantastik Yönetmen: Brett Ratner Oyuncular: Dwayne Johnson, Rufus Sewell, Aksel Hennie 22. Exodus: Gods and Kings - Exodus: Tanrılar ve Krallar - IMDb 6.0 Antik Çağ filmleri arasında yer alan başarılı yapımlardan biri. Elbette biraz abartı var ancak konumuz zaten mitolojik filmler. Musa Peygamber'in hayatının işlendiği bu film, Tevrat'la ilgili bilgi edinmek isteyen sinemaseverler için adeta bir başyapıt. Bunun nedeni ise filmin, Tevrat'ta yer alan bölümlerden esinlenilerek yapılmış olması. Filmde, çocukluktan itibaren birlikte büyüyen Musa ve Ramses'in hikayelerine konuk olacağız. Ramses, gün gelecek ve firavun olacak. Musa ise Ramses'in piramitlerin inşasında kullandığı kölelerin sesi. Hal böyle olunca da ikili karşı karşıya gelecek ve aralarındaki ilişki, kardeşlikten düşmanlığa dönüşecek. Vizyon: 2014 Tür: Epik, Aksiyon Yönetmen: Ridley Scott Oyuncular: Christian Bale, Joel Edgerton, Ben Kingsley 21. Immortals - Ölümsüzler - IMDb 6.0 Titan filmleri arasında sevdiğim yapımlardan biri de Ölümsüzler. Mitolojik dönemlerde özel silahlar önemlidir. Hem de bu silah, savaş tanrısı Ares tarafından üretilmişse. Ares'in ürettiği Epirus Yayı'nı elinde bulunduran, tüm gücün tek sahibi olacak. Titan Hyperion, bu silahı ele geçirmenin ne demek olduğunu çok iyi bilir ve bütün insanlığa savaş açar. Bana göre bu film, hayatınızın 1 saat 50 dakikasını sonuna kadar hak ediyor. Üstelik bu film, Zeus'a neden "tanrıların ve insanların babası" dendiğini de gözler önüne seriyor.

Vizyon: 2011 Tür: Aksiyon, Fantastik, Macera Yönetmen: Tarsem Singh Oyuncular: Henry Cavill, Mickey Rourke, Luke Evans 20. Beowulf - Beowulf: Ölümsüz Savaşçı - IMDb 6.2 Beowulf: Ölümsüz Savaşçı filmi için tam olarak bir film demek belki de çok doğru bir tabir değil. Çünkü bu eser, sinema ile animasyon sektörünün birleşiminden doğan ve klasiklerin dışına çıkan bir yapım. Filmde korkusuz kahramanımız Beowulf'un hikayesine konuk olacağız. Beowulf, dünyanın en dehşet verici isimlerinden olan Grendel'i alt edecek olan tek isim. Ancak her ne olursa olsun Beowulf'un Grendel'i alt etmesi, ortalığın durulması için yeterli olmayacak. Bunun nedeni ise Grendel'in, en az kendisi kadar gözünü kan bürüyen ve fazlasıyla gaddar olan bir annesinin olması. Vizyon: 2007 Tür: Aksiyon, Macera, Animasyon Yönetmen: Robert Zemeckis Oyuncular: Ray Winstone, Angelina Jolie, Antony Hopkins, Crispin Glover 19. Helen of Troy - Truvalı Helen - IMDb 6.2 Truvalı Helen, mitolojik ögelerin en dikkat çekici karakterlerinden biri. Helen, dünyanın en güzel kadını. Hatta o kadar güzel ki onun uğruna, dünyanın en büyük savaşlarından biri yapıldı. Aslında Helen, Isparta Kralı Menelaus ile evlenecekti ancak beklemediği bir şekilde Prens Paris'e aşık oldu. Fakat Paris, Helen'le karşılaştığında gerçek kimliği belli olmayan bir gemi kazazedesiydi. Kısa bir süre sonra Paris'in kim olduğu ortaya çıktı. Ancak kaçmaları gerekiyordu ve çareyi, Paris'in babası Kral Priam'ın yaşadığı yere, Truva'ya gitmekte buldular. Ancak bu durum, savaşın fitilini ateşleyen bir kibrit oldu.

Vizyon: 1956 Tür: Aksiyon, Savaş Yönetmen: Robert Wise Oyuncular: Stanley Baker, Rossana Podesta, Brigitte Bardot 18. 300: Rise Of an Empire - 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi - IMDb 6.2 Mitolojik filmler arasında bir klasik haline gelen 300 Spartalı filminin devamı niteliğinde olan 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi, ne yazık ki serinin ilk filmi kadar yankı uyandırmadı ancak yine de izlenebilecek düzeyde. Pers Hükümdarı Xerxes, Antik Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ele geçirmişti. Atinalı savaşçı Themistocles'in karşısında Pers İmparatorluğu'nun belki de en güçlü komutanlarından olan Artemisia var. Themistocles, Atina'yı geri almak için eski rakipleri, yani Spartalılarla iş birliği yapmak zorunda kalacak. Peki kim galip gelecek? Vizyon: 2014 Tür: Aksiyon, Fantastik Yönetmen: Noam Murro Oyuncular: Sullivan Stapleton, Eva Green, Lena Headley 17. King Arthur - Kral Arthur - IMDb 6.3 Britanya mitolojisindeki efsanevi Camelot Kralı. Evet yanlış tahmin etmediniz, Kral Arthur'un ta kendisinden bahsediyorum. Filmin ismi gibi konusu da Kral Arthur'un hikayelerini anlatıyor. Bu filmde Roma İmparatoru babası tarafından Britanya'ya gönderilen Kral Arthur'un, Britanya'da üstlendiği görevlere eşlik edeceğiz. Ancak her şey yoluna oturmuş ve Kral Arthur, Roma'ya geri dönmek üzereyken son bir görev daha verilir. Bu görev, Britanya'daki son bir kurtarma operasyonu. Ancak bu kurtarma operasyonu, Kral Arthur'un hiç de beklediği gibi gerçekleşmeyecek. Bu filmin benim için özel bir yeri var. Bunun nedeni ise yıllar önce izlemiş ancak hala unutamamış olmam.

Vizyon: 2004 Tür: Aksiyon, Macera Dram Yönetmen: Antoine Franzoni Oyuncular: Clive Owen, Stephen Dillane, Keira Knightley 16. The Mummy Returns - Mumya Geri Dönüyor - IMDb 6.3 Mitolojik filmler dendiği zaman akıllara gelen en eğlenceli yapım hiç şüphesiz Mumya serisi. Mumya Geri Dönüyor filminde maceraperest Rick, bizi Mısır'ın antik dönemlerine yeniden götürecek. Ancak eskisi kadar genç değil. İlk macerasının üzerinden 10 seneye yakın bir süre geçti. Artık o bir eş ve iyi bir baba. Her dakikasıyla içine çeken bu filmde, Mısırlı rahip Imhotep'in mumyasının Londra'ya gönderilmesinin ardından yaşananları izleyeceğiz. Üstelik bu kez tüm dünyanın kaderi, maceraperest Rick'in ellerinde olacak. Ne dersiniz? Rick bu savaştan başarıyla çıkabilecek mi? Bana göre bu film, bu IMDb puanını hiç ama hiç hak etmiyor. Vizyon: 2001 Tür: Macera, Fantastik Yönetmen: Stephen Sommers Oyuncular: Brendan Fraser, Rachel Weisz, Dwayne Johnson 15. The Forbidden Kingdom - Yasak Krallık - IMDb 6.6 Bu filmin beni en çok etkileyen yanı, doğu mitolojisi ile batının hikaye anlatısını birleştiriyor ve bunu yaparken de işin içerisine dövüş sanatını katıyor olması. Üstelik Yasak Krallık, dövüş filmlerinin efsane yıldızları olan Jackie Chan ve Jet Li'yi bir araya getiriyor. Filmde Jason isimli ABD'li bir ergenin hikayesine eşlik edeceğiz. Jason, aklını Kung-fu ile bozmuştur, mahallesinde de pek çok zorba var. Bir şekilde yolu, mitolojik karakterlerle kesişen Jason, Maymun Kral'ı kurtarmak için Çin'in antik dönemlerine gizemli bir yolculuğa çıkmak zorunda kalır. Ancak bu yolculuk, tahmin edebileceğiniz üzere çok da kolay olmayacak ve Jason'ın, karşısına çıkan güçlükleri aşması gerekecek.

Vizyon: 2008 Tür: Fantastik, Aksiyon, Macera Yönetmen: Rob Minkoff Oyuncular: Jackie Chan, Jet Li, Michael Angarano 14. Robin Hood - IMDb 6.6 Mitolojik filmler ve mitolojik karakterlerden bahsederken "zenginden çalıp fakire veren" Robin Hood'u anmasam olmazdı. Kahramanımız Robin Hood ve adamları, 13. yüzyıl İngiltere'sinde belki de hayatlarının en büyük macerasına atılacaklar. Elbette Robin Hood, tüm savaşçı kişiliğinin yanında aşık olduğu kadının da gönlünü kazanabilmek için elinden geleni yapacak. Ancak ekibin çıktığı bu yol, fazlasıyla zorlu ve karşılarında İngiltere'yi iç savaşa sürüklemek gibi bir de risk var. Bakalım Robin Hood ve ekibi, baş koydukları bu yoldan İngiltere'ye zaferle mi dönecekler yoksa her şey tepetaklak mı olacak? Vizyon: 2010 Tür: Aksiyon, Dram, Tarih Yönetmen: Ridley Scott Oyuncular: Russel Crowe, Cate Blanchett, Matthew Macfadyen 13. Ulysses - Kral Ülis'in Maceraları - IMDb 6.7 Kral Ülis, eşi Penelope ve çocuğu Telamachus'u arkasında bırakarak Troya Savaşına gitmişti. Troya Savaşının ardından evine dönmek için çabalar. Ancak bu sırada Kral Ülis'in uzunca bir süre boyunca evine dönememesi, fırsatçılara da gün doğurmuş ve bu fırsatçılar Penelope ile evlenmek için çeşitli girişimlerde bulunmuşlardı. Üstelik bu fırsatçılar, Kral Ülis'in malını mülkünü de ele geçirmeye niyetlendiler. Hal böyle olunca Penelope, Ülis'in ardından ortaya çıkan fırsatçıları oyalamak için zorlu bir sürecin içerisine düşüyor. Biraz mitoloji, biraz komedi, biraz da tarih içeren bu yapım mitolojik filmler arasında mutlaka izlenmesi gereken eserler arasında bulunuyor.

Vizyon: 1954 Tür: Macera, Fantastik, Tarih Yönetmen: Mario Camerini Oyuncular: Kirk Douglas, Silvana Mangano, Anthony Quinn 12. Siddhartha - IMDb 6.7 Mitolojik filmlerden bahsederken genelde Antik Mısır ve Antik Yunan gibi dönemlerin sözü açılır. Ancak mitoloji dediğimiz olgu sadece savaşlardan ve bu medeniyetlerden ibaret değil. Bu iddiamı size Siddhartha isimli Hint mitolojisi filmiyle ispat edebilirim. Brahmin Siddhartha, Hindistan'da çok rahat bir yaşam sürmektedir, ancak yaşamı onu çok da mutlu etmez. Çünkü varoluşun anlamı, Siddhartha için henüz çözülememişti. Hal böyle olunca da Siddhartha, bir budanın arkasından yola düşecek ve rahat yaşamını geride bırakacaktı. Siddhartha'nın macerası hem içsel hem de dışsal var oluşunu anlayabilmesini sağlayabilecek mi? Vizyon: 1972 Tür: Dram, Gizem Yönetmen: Conrad Rooks Oyuncular: Shashi Kapoor, Simi Garewal, Romesh Sharma 11. Thor: The Dark World - Thor: Karanlık Dünya - IMDb 6.9 Marvel Sinematik Evreni'nin efsanevi serilerinden olan "Thor"un ikinci filmi olan Thor: Karanlık Dünya, bana göre bu evrenin en iyi yapımlarından. Serinin ilk filminde, tüm güçleri elinden alınarak dünyaya gönderilen Thor, ikinci filmde elindeki çekiciyle adeta yargı dağıtacak. Ölümsüz Thor'un bu seferki rakibi Malekith'in korkusuz ekibi. Dünyayı, azılı bir düşmandan kurtarmaya çalışacak olan Thor, dünyalı dostlarını kurtarabilmek için elinden gelen her şeyi fazlasıyla yapar. Ancak yine de Thor'un, dünyayı kurtarmak için feda etmesi gereken pek çok şey bulunuyor.

Vizyon: 2013 Tür: Aksiyon, Fantastik, Macera Yönetmen: Alan Taylor Oyuncular: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston 10. The Mummy - Mumya - IMDb 7.0 Mumya filmini mitolojik filmler listesi içerisinde arayıp durdunuz değil mi? Çok haklısınız çünkü bu film hiçbir zaman unutulmadı. Ancak ne yazık ki şimdiki nesil, bu kadar güzel bir sinema filmini hiçbir zaman izleyemeyecek. Bunun nedeni ise bu filmin, artık fazlasıyla alt seviye kalıyor olması. Haklılar aslında, çünkü günümüz teknolojisiyle ortaya konan filmler bir hayli etkileyici. Ama olsun. Mumya, mitolojik filmler arasında unutulmazlardan bir tanesi. Amerikalı maceraperest Rick, bugüne dek bulunamamış olan bir antik şehri gün yüzüne çıkarabilmek için kardeşiyle birlikte benzersiz bir maceranın içerisine giriyor. Başına da gelmedik olay kalmıyor diyebiliriz. Vizyon: 1999 Tür: Macera, Fantastik, Aksiyon Yönetmen: Stephen Sommers Oyuncular: Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah 9. Stargate - Yıldız Geçidi - IMDb 7.1 Mitolojik filmler arasında belki de en eğlenceli olanlarından biri Yıldız Geçidi. Mısır tarihi üzerine çalışmalarını sürdüren Doktor Daniel Jackson, gizli bir geçit bulur. Ancak bu gizli geçit, başka bir dünyaya açılmaktadır. Bir grup asker, Jackson'ın bulduğu diğer dünyaya geçer. Bu dünya, RA isimli yarı Tanrı tarafından yönetiliyordur. Ancak askerlerin günümüz dünyasına dönebilmeleri için RA'yı alt etmeleri gerekecek. Benim için bu filmin de yeri bir hayli ayrı. Çünkü 90'lı yıllarda bu film, büyük bir ses getirdi ve o dönem pek çok kişi tarafından izlendi. Bazı seyirciler ise Yıldız Geçidi'nin her saniyesini ezberlemiş durumda.

Vizyon: 1994 Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu Yönetmen: Roland Emmerich Oyuncular: Kurt Russel, James Spader, Jaye Davidson 8. Medea - IMDb 7.1 Bu filmin beni en çok etkileyen yanları hem filmin Türkiye'de (Kapadokya) çekilmiş hem de bir Türk oyuncunun bu filmde yer alması. Medea, Gürcü bir prenses. Altın Post'un korumalığını üstlenmiş. Ancak Jason isimli bir genç, babasının amcasına karşı kaybettiği krallığı yeniden kazanmak için Altın Post'a ihtiyaç duyacak. Jason, postun izini bulur. Aynı zamanda güçlü bir de büyücü olan Medea, Jason'ı gördüğü anda aşık olur. Fakat bu aşk karşılıksız olacaktır çünkü Jason, imparatorun kızına aşık. Hal böyle olunca işler sarpa saracak. Medea, elinden geleni ardına koymayacak. Vizyon: 1969 Tür: Dram, Fantastik Yönetmen: Pier Paolo Pasolini Oyuncular: Maria Callas, Massimo Girotti, Laurent Terzieff, Muzaffer Hiçdurmaz 7. Troy - Truva - IMDb 7.2 Kategorimizin vazgeçilmezlerinden bir diğeri de elbette Truva. 2 saat 35 dakika süren bu film, sinemaseverlerin bir solukta izleyeceği yapımlar arasında. Filmde genel olarak mitolojik tarihin en popüler savaşlarından Truva Savaşı anlatılıyor. Zaten Türk milleti olarak bu filme ve bu tarihsel olaya fazlasıyla hakimiz. Truva Prensi Paris, Isparta Kraliçesi Helen'i kendisiyle birlikte gelmek için ikna eder. Ancak bu durumu öğrenen Isparta Kralı Melenaus, Truva'ya savaş açar. Bugün Çanakkale'de bulunan Truva Atı'nın hikayesi de buradan gelir. Bu atın içerisinden onlarca asker çıkar ve savaşın seyri değişir.

Vizyon: 2004 Tür: Dram, Tarih Yönetmen: Wolfgang Petersen Oyuncular: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom 6. Jason and the Argonauts - Altın Postlu Cengaver - IMDb 7.3 Yine bir Yunan mitolojisi. Mitolojik filmlerin en eskilerinden de biri. Altın Postlu Cengaver bizleri, Truva Savaşı'nın da öncesine götürecek. Kahramanımız Jason, maceradan maceraya atılıyor. Ancak bu süreçte Yunan mitolojisinde kendisine yer bulan neredeyse her karakterle karşılaşıyor. Aklınıza gelen hangi mitolojik karakter varsa hepsi bu filmde: Ejderhalar, cinler, periler, hatta gulyabaniler ve devler. Üstelik çok da eski bir yapım olduğu için, bir yandan da eğlendiriyor. Açıkçası kullanılan efektler bir hayli komedi. Ancak elbette Jason bu maceralara, durduk yere atılmıyor. Onun en büyük amacı, kimsenin ulaşamadığı altın postu ele geçirmek ve babasını öldüren kralın işini bitirmek. Vizyon: 1963 Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik Yönetmen: Don Chaffey Oyuncular: Todd Armstrong, Nancy Kovack, Gary Raymond 5. 300 - 300 Spartalı - IMDb 7.7 Mitolojik filmler üzerine konuşurken 300 Spartalı'nın adını anmamak olmaz. Aslına bakacak olursak 300 Spartalı filminin devamı niteliğinde olan "300: Bir İmparatorluğun Yükselişi" filminden daha önce bahsettik. Ancak yine de 300 Spartalı ile devam filmi arasında çok ciddi bir fark var. Filmde Pers Kralı Xerxes, ordularını Yunan İmparatorluğu'nun üzerine salınca Sparta Kralı'na da gün doğar. Ancak tanrılar, Sparta Kralı'nın bu kararını onaylamazlar ve kral tek başına kalır. O da fazlasıyla özel olarak eğitilen 300 askerini Pers İmparatorluğu'nun üzerine gönderir.

Vizyon: 2006 Tür: Aksiyon, Dram, Fantastik Yönetmen: Zack Synder Oyuncular: Gerrard Butler, Lena Headley, David Wenham 4. How to Train Your Dragon? - Ejderhanı Nasıl Eğitirsin? - IMDb 8.1 Karşımızda yine bir film serisi bulunuyor. Ancak mitolojik karakterler arasında yer alan ejderhalar söz konusu olunca olay biraz daha animasyona kayıyor. Serinin devam filmleri, diğer benzer örneklerinde olduğu gibi daha az beğenildi. Film, Berk isimli bir adada geçiyor. Bu ada, ejderhaların kendilerine mesken edindikleri bir yer. Adanın yerlileri ise bu durumdan fazlasıyla mustaripler. Ancak bir gün Hiccup isimli bir çocuk, ada kuralları gereğince ejderhayı öldürmek için ilginç bir silah yapıyor. Ancak bu silah bir işe yaramıyor. Hal böyle olunca da Hiccup, ejderhayı serbest bırakmaya karar veriyor. Fakat beklenmedik bir şekilde de arkadaş oluyorlar. Vizyon: 2010 Tür: Animasyon, Macera, Aksiyon Yönetmen: Dean DeBlois, Chris Sanders Oyuncular: Jay Baruchel, Gerard Butler, Christopher Mintz-Plasse 3. Pan's Labyrinth - Pan'in Labirenti - IMDb 8.2 Pan'in Labirenti filminde ana kahramanımız küçük bir kız çocuğu. Bu kız çocuğu, yaşadığı ülkede bulunan yöneticilerin zulmünden kaçmak istiyor ve kendisini fantastik bir dünyanın içerisinde buluyor. Ancak küçük karakterimiz Ofelia'nın gittiği fantastik dünya, aslında hiçbir zaman gerçek olmamıştır. Ofelia, bu fantastik dünyayı kendi beyninde kurmuştur. Özellikle de babasının yaptıklarından dolayı böyle bir dünya kuran Ofelia, gerçeklikten bu şekilde uzaklaşmaya çalışır. Ofelia'nın kurduğu dünyada pek çok ilginç karakter bulunur. Vizyona girdiği dönem büyük bir ses getiren Pan'in Labirenti, özellikle de savaşın küçük çocukları nasıl etkilediğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.