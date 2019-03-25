En iyi Müslüm Gürses şarkıları: Unutulmaz eserleri, coverları ve düetleri ile Müslüm Baba

5 Temmuz 1953 tarihinde Halfeti, Şanlıurfa'da doğan Müslüm Gürses'in muhtemelen gelecekte elde edeceği kimliği o gün hiç kimse tahmin edemezdi. Yıllar içerisinde terzi çıraklığı, kunduracılık gibi işlerde çalıştı, gazinolarda sahne aldı. 14 yaşında Adana Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen ses yarışmasında birinci oldu. Bu tarihten sonra ise TRT-Adana-Çukurova Radyosu'nda şarkı söylemeye başladı. Sonrasında İstanbul'a geldi ve ortalığı kasıp kavurdu. Akademik tezlere konu oldu, sesi araştırıldı. 3 Mart 2013'te aramızdan ayrılan Müslüm Gürses, binlerce seveninin katıldığı cenaze töreniyle birlikte sonsuzluğa uğurlandı. O gitti ama geriye unutulmaz eserlerini bıraktı. Daha uzun yıllar dillerden düşmeyecek en iyi Müslüm Gürses şarkılarını bir araya getirdik. EN İYİ MÜSLÜM GÜRSES ŞARKILARI Müslüm Gürses ile anılan, onunla özdeşleşmiş o kadar çok eser var ki aralarından bir seçim yapmak elbette kolay değil. Yine de en unutulmazlar arasından bir liste oluşturmaya çalıştık. Unutamadım

''Kaç Kadeh Kırıldı'' olarak da bilinen ''Unutamadım'', Müslüm Gürses şarkıları arasında en popüler olanlardan bir tanesi. Sözleri Şakir Askan’a, bestesi Burhan Bayar’a ait olan bu şarkı, birçok isim tarafında da seslendirildi. Baba'nın hayranları bu şarkıyı, ayrılığın ardından yıllar geçse de unutulmayan aşkların hikayesini anlatan, unutamayanların her daim içleri burkularak dinleyecekleri bir şarkı olarak tanımlar.

Tanrı İstemezse

Sözlerini Ali Avaz'ın yazdığı ''Tanrı İstemezse'', Müslüm Gürses şarkıları arasında en bilinenlerden bir tanesi. Yine ortada büyük bir aşk var ve yine kahrolan bir sevgili şarkının konusu. Aşktan eriyip bitenlerin şarkısı diyebiliriz. İtirazım Var

Sözlerinin Behlül Pektaş'a, müziğinin Rıfat Şallıel'e ait olduğu ''İtirazım Var'' şarkısı, Müslüm Gürses'in Serpil Çakmaklı ile birlikte başrolünü oynadığı "Mutlu ol Yeter" filminin müzikleri arasında bulunuyor. Müslüm Gürses şarkılarında sadece unutulmaz aşklardan değil, hayata karşı isyanından da bahseder, ''İtirazım Var'' da onlardan bir tanesi. Kadere itirazı olanları bu şarkıya bekliyoruz. Nilüfer

Murathan Mungan tarafından sözleri yazılan, Sunay Özgür tarafından bestelenen ve Müslüm Gürses'in sesinden yorumlanan bir şarkı; ''Nilüfer''. Müslüm Gürses'in ardından farklı sanatçılar tarafından da yorumlanan ''Nilüfer'', sözleri ile de dikkat çekiyor. Yenilerden bir tanesi olsa bile çoktan Müslüm Gürses klasikleri arasına giren bu şarkı hatalara bir nilüfer bırakan herkese gelsin.

Hangimiz Sevmedik

Sözleri Ali Tekintüre'ye, müziği Ali Osman Erbaşı'na ait ''Hangimiz Sevmedik'', Müslüm Gürses'in klasik parçalarından bir tanesi. Hemen herkesin şarkısı olabilecek kadar ortak sözlere sahip bu şarkı, bütün sevenleri bir araya topluyor. Sevgilisinin yolunu gözleyenler ve her aşkın bir parçasını içinde saklayanlar için. Sevda Yüklü Kervanlar

Aşk ne zormuş meğer, eller muradına erer ama bu şarkının feryadı bitmez. Müslüm Gürses'in aşk acısı barındıran şarkılarından bir tanesidir ''Sevda Yüklü Kervanlar''. Aşklarına kavuşamayanların, sevdanın tadına varamayanların listesine girecek eserlerden bir başkası. Sevda yüklü kervanlara rastlamak o kadar da kolay olmasa gerek. Garipler

Müslüm Gürses'in isyanı sadece kavuşulmamış aşklara değil toplumun bir kesiminin sürekli dışlanmasına da. Hor görülenler, isyan edenler, mutluluğun yanlarına yanaşmadıkları, hepsi bu şarkıda. Müslüm Gürses'in hayranı bol şarkılarından birisi olduğunu eklemeye gerek bile yok. Tıpkı ''Garipler''deki o söz gibi, yakarsa dünyayı garipler yakar. Sözler Ali Tekintüre'den, müzik Vedat Yıldırım Bora'dan.

Esrarlı Gözler

Müslüm Gürses'in kelimenin tam anlamıyla en damar şarkılarından bir tanesidir. Bir anlık bakışa vurulmanın ne demek olduğunu, o hatırayı yılarca içinde taşımayı bilenler bu şarkıda kendilerinden bir parça bulurlar. Sözü ve müziği Mustafa Sayan'a ait olan bu parça, 1977 yılında yayınlanan aynı isimli albümde yer alıyor. Bakma Bana Öyle

İnsanın insanı tanıması bir anlık mesele değildir, dışarıdan başka görünen içeride sandığımız gibi olmayabilir. İşte bu şarkı da tam olarak bu noktaya değinmiş. İçinde geçmişin gizlerini tutup yeni aşklara karşı umudu kalmamış olanların, kırılmaktan korkanların hikayesi diyebiliriz. Cevdet Bülbül söz ve müziğini yazmış, şarkıya duygu katmak ise Müslüm Gürses'e kalmış. Yıkıldım Sevgilim

Ayrılmak kolay da ardından toparlanmak zor. Baba bu şarkıda toparlanmayı başaramayıp yıkılanların hislerine tercüman olmuş. Yıkılmanın ilacı giden sevgiliye dönmek midir? Şarkıda cevabı yok ama sevgiliye hafif sitemli dönüş çabalarına ya da biraz isyana rastlamak mümkün.

Aşk Tesadüfleri Sever

Kim aşkın tesadüfleri sevdiğini inkar edebilir ki? Bir anda kapıyı çalabilir, ansızın belirebilir, beklerken gelmez beklenmedik zamanlarda ortaya çıkar, içinde ayrılmak da vardır kavuşmak da. Sözler Murathan Mungan'dan, müzik alternatif müziğin dünya çapında önemli isimlerinden birisi olan Björk'ten, yorumlama ise Müslüm Gürses'ten. Kış Oldum

Sıra dışı müzisyenleri buluşturan ''Kış Oldum''un müziği Brian Eno ve David Bowie'nin, sözleri ise Birhan Keskin'in. Ayrılığın arkasından seneler geçse bile etkisi bitmez, daldaki kuşlar kadar gitmeye meyillidir umutlar. En İyi Müslüm Gürses Coverları Müslüm Gürses müzik yaşantısı içerisinde sadece kendi şarkılarını söylemekle kalmamış, çeşitli sanatçıların şarkılarını da seslendirmiştir. İşte size Müslüm Gürses tarafından cover'lanmış birkaç eser. Paramparça

Uzun yıllar boyunca Teoman'dan dinlediğimiz ''Paramparça'', Müslüm Gürses'in rock şarkıları yorumları arasına girmeyi başardı. En az Teoman yorumu kadar kulağa hoş geliyor olması bir yana her satırı birbirinden anlamlı cümleleri ile insanı kalbinden vuran bir şarkı olan Paramparça'yı ister doğum gününüzde dinleyin isterseniz geçen yılları bu şarkı ile sayın, etkisinde kalmamanız mümkün değil.

Tutamıyorum Zamanı

Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya, düzenlemesi Ozan Doğulu'ya ait olan ''Tutamıyorum Zamanı'' şarkısını çoğumuz Kenan Doğulu yorumu ile dinledi. Ta ki Müslüm Gürses bu şarkıyı cover listesine alana kadar. O gün bugündür sevdiğini beklerken zamanın akıp gitmesinden şikayet edenlerin ilk sırasında. Gönül

Fikret Kızılok yorumunun hem gönüllere hem de zihinlere kazındığı bu şarkıyı Müslüm Gürses'ten dinlemek hafife alınmayacak bir deneyim. Bir büyük ustadan bir başka büyük ustaya aktarımında şarkının duygusu hiç değişmemiş. Gönlüne laf geçiremeyenlerin, kendini bir anda aşka kaptıranların ve sonunda mutlu olamayanların şarkısı. Her iki yorumun da birbirinden mükemmel olduğunu eklemeden geçmeyelim. Müslüm Gürses Düetleri Müslüm Gürses'in solo şarkıları kadar düetleri arasında da dikkat çekici birliktelikler var. Düetlerin çoğu katıldığı televizyon programlarının ve konserlerin kayıtlarından elde edilmiş. Müslüm Gürses & Nazan Öncel - Yalnızlar Rıhtımı

O meşhur ''Yalnızlar Rıhtımı''nı bir de Müslüm Gürses ve Nazan Öncel'den dinleyin. Kesinlikle Türk müzik tarihinin en özel düetlerinden bir tanesi olduğu söylenebilir. Gecenin karanlığında ağlarken yalnız olup olmadıklarını merak edenleri, gözleri yosun tutanları, bütün gece ağlayanları, martılar tarafından bile terk edilenleri ''Yalnızlar Rıhtımı''na bekliyoruz.