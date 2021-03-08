HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi

En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi

08.03.2021 17:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Emniyet Müdürü Dr.

Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında mahalle sakini annelerle eğitim toplantısı düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Dr. Ömer Urhal, "İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası’ kapsamında yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının ve vatandaşlarımızın bilgilendirilerek faaliyetlerimize destek olması amacı ile ’Narko-Rehber’ modülü hazırlanarak 2017 yılında eğitim faaliyetlerine başlanmıştır. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından NARKOLOG Projesi kapsamında uyuşturucu bağımlıları üzerinde yapılan anket tabanlı araştırmalarda, bağımlıların yüzde 89,8’inin annesinin ev hanımı olduğu ve uyuşturucuyu kullandığı yerler arasında ilk sırayı yüzde 47,5 ile kendi evlerinin aldığı anlaşılmıştır. Bu sebeple İçişleri Bakanlığımız tarafından çocuklarımız ve gençlerimizin uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilmesi konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla 2020 yılında ’En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ hayata geçirilmiştir. Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Narko-Rehber faaliyetleri çerçevesinde 7 bin 921 vatandaşımıza ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında 706 annemize eğitim verilmiştir" dedi.
Emniyet Müdürü Urhal, toplantıya katılan annelere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek takdim edip günlerini kutladı.
Toplantıya ayrıca Emniyet Müdür Yardımcısı Tolga Bostancı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ali Kovancı, Selahiye Mahallesi Muhtarı Derya Bozkurt ile Selahiye Mahallesi sakinleri olan anneler katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor
O ilde indirim kampanyası yapılmayacakO ilde indirim kampanyası yapılmayacak
Nasr suresinin fazileti nedir?Nasr suresinin fazileti nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Hakan Atilla istifa etti!

Hakan Atilla istifa etti!

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İmamoğlu'ndan, tepki çeken tweet ile ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan, tepki çeken tweet ile ilgili açıklama

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

Kan donduran olay! Kızının cesedini kurye ile babasına göndermiş

Kan donduran olay! Kızının cesedini kurye ile babasına göndermiş

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Aleyna Çakır kimdir? Aleyna Çakır davası son durum!

Aleyna Çakır davası

Yenikapı'ya Kadir Topbaş'ın adının verilmesi için teklif

İBB'ye teklif sunuldu! 'Kadir Topbaş'ın ismi verilsin'

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson'la görüştü

Erdoğan, Boris Johnson'la görüştü

Son Dakika: Dinamik denetim modeli uygulamasının sonuçları açıklandı

Dinamik denetim modeli uygulamasının sonuçları açıklandı

Çok yüksek riskli il Aksaray'da "indirim kampanyası yapılmaması" kararı alındı

O ilde indirim kampanyası yapılmayacak

Deep Nostalgia nasıl kullanılır? Fotoğraf canlandırma Deep Nostalgia nasıl indirilir?

Fotoğraf canladırma uygulaması Deep Nostalgia nasıl kullanılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.