En İyi Oyun Mouseları

Her savaşçının bir silahı vardır. Büyücülerin asaları ve doğal olarak büyüleri, askerlerin makineli tüfekleri, savaşçıların keskin kılıçları... Gamer'ların silahı ise, reflekslerini ve yeteneklerini oyuna yansıtabilmelerine olanak veren iyi bir gaming mouse'tur. Genelde oyun dünyasına aşina olmayan kişiler tarafından bu tercih küçümsenir ve “alt tarafı mouse” diye bakılır. Ancak gerçek bir gamer, iyi bir mouse'un kendine sağlayacağı faydayı bilir ve tercihini bu yönde yapar. Gerçek oyuncuların tecrübeleri ve uzmanların testleri sonucunda belirlenen en iyi gaming mouse'ları listeledik.

Editörün Tercihi: Logitech G502 Hero

Gaming ekipmanı denildiğinde ilk akla gelen markalardan biri olan Logitech, her bütçeye uygun geniş ürün skalasıyla hem bütçe dostu hem de performans canavarı ürünleri bir arada sunuyor. Performans canavarı kategorisine giren Logitech G502 Hero modelinin göze çarpan ilk özelliği ağırlığı. 121 gram ağırlığı ile G502 Hero, ağır mouse seven oyuncuları mutlu ederken hantallıktan kaçınmayı başararak her türlü gamer'ı cezbedebilecek bir ürün ortaya koyuyor. Ayrıca 121 gram hafif kalırsa her biri 3.6 gram ağırlığındaki eklenebilir ağırlıklarıyla ürünün gücü daha da artırılabiliyor. 11 adet tuşa sahip Logitech G502, Logitech G Hub yazılımıyla bu tuşların kişiselleştirilebilmesine olanak tanıyor. Mouse, genel hatlarıyla ağır olmasına rağmen 16.000 DPI’lık optik sensörüyle çevik oyuncuların tepki ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor.