En İyi Oyun Mouseları

Her savaşçının bir silahı vardır. Büyücülerin asaları ve doğal olarak büyüleri, askerlerin makineli tüfekleri, savaşçıların keskin kılıçları... Gamer'ların silahı ise, reflekslerini ve yeteneklerini oyuna yansıtabilmelerine olanak veren iyi bir gaming mouse'tur. Genelde oyun dünyasına aşina olmayan kişiler tarafından bu tercih küçümsenir ve “alt tarafı mouse” diye bakılır. Ancak gerçek bir gamer, iyi bir mouse'un kendine sağlayacağı faydayı bilir ve tercihini bu yönde yapar. Gerçek oyuncuların tecrübeleri ve uzmanların testleri sonucunda belirlenen en iyi gaming mouse'ları listeledik.
Gaming ekipmanı denildiğinde ilk akla gelen markalardan biri olan Logitech, her bütçeye uygun geniş ürün skalasıyla hem bütçe dostu hem de performans canavarı ürünleri bir arada sunuyor. Performans canavarı kategorisine giren Logitech G502 Hero modelinin göze çarpan ilk özelliği ağırlığı. 121 gram ağırlığı ile G502 Hero, ağır mouse seven oyuncuları mutlu ederken hantallıktan kaçınmayı başararak her türlü gamer'ı cezbedebilecek bir ürün ortaya koyuyor. Ayrıca 121 gram hafif kalırsa her biri 3.6 gram ağırlığındaki eklenebilir ağırlıklarıyla ürünün gücü daha da artırılabiliyor. 11 adet tuşa sahip Logitech G502, Logitech G Hub yazılımıyla bu tuşların kişiselleştirilebilmesine olanak tanıyor. Mouse, genel hatlarıyla ağır olmasına rağmen 16.000 DPI’lık optik sensörüyle çevik oyuncuların tepki ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor.
Logitech G502 genel olarak alınabilecek en iyi gaming mouse olarak lanse ediliyor ancak bir dezavantajından da bahsetmek gerekli. Normal süreli kullanımlarda mouse herhangi bir sorun yaratmıyor ancak uzun süreli kullanımlarda bilek ve parmaklarda ağrıya neden olabiliyor. Bunun nedeni olarak da Razer Deathadder Elite gibi ergonomik bir tasarımdan ziyade daha fütüristik bir yaklaşım tercih edilmiş olması gösteriliyor. Eğer yıllardır süregelen oyunculuk performansınızla bilek ve parmak kaslarınızı yeterince güçlendirdiyseniz Logitech G502, en iyi gaming mouse olarak emrinize amade. Bu tercihi yaparken Razer Deathadder Elite arasında oldukça gidip geldik ancak Deathadder Elite'in fiyat skalası onu farklı bir kategoriye koymamızı sağladı.
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Gamer'lar için kendini kanıtlamış bir marka olan Razer’ın Deathadder serisi, yıllardan beri oyuncuların mouse tercihlerinde ilk sırada yer alıyor. Deathadder Elite gaming mouse da bu haklı şöhreti devam ettirmeye kararlı. Deathadder Elite’e fazladan ağırlık eklenemiyor ancak ürün 104 gramlık ağırlığı ile oyuncular için yeterli ağırlık hissini sağlamayı başarıyor. Kişiselleştirilebilir 7 adet tuşu bulunan bu gaming mouse, oyuncular için seçenek sayısını artırırken sade ve şık tasarımdan da vazgeçmiyor. Öyle ki Razer Deathadder Elite’i ister oyunlarda skor üstüne skor alırken isterseniz de iş yerinizde kullanabilirsiniz. 16.000 DPI sensöre sahip Deathadder Elite, ani dönüşler ve hareketler için ihtiyaç duyulan hızı fazlasıyla karşılıyor. Markanın kendisine ait Synapse 3 yazılımı sayesinde kişiselleştirilebilir tuşlara, oyuna göre farklı atamalar yapılabiliyor ve oyun tercihi değiştirilerek farklı tuş kombinasyonlarına geçilebiliyor. Dünyanın bir numaralı mouse tuşu üreticisi Omron tarafından Razer’a özel olarak üretilen tuşlarıyla bu gaming mouse tam 50 milyon tıklamaya kadar sorunsuz çalışma garantisi veriyor. Ayrıca Deathadder Elite, değişen aydınlatma renkleriyle de kullanıcıya hoş bir görüntü sunuyor. Razer'ın bu son harikası piyasadaki en iyi mouse'lardan biri ve fiyatı onu tam bir fiyat/performans ürünü kılıyor. Nereden bakarsanız bakın Razer Deathadder Elite, saatlerce süren çatışmalar veya rakibin Nexus’unu indirmeye çalıştığınız mücadelelerde birincil silahınız olacak.
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Çok fazla yetenek atışı gerektiren MOBA ve MMO oyunları için Razer Naga Trinity, tam tamına 19 kişiselleştirilebilir tuşla beraber karşımıza çıkıyor. Razer Naga’nın önceki modelleri ayarlanabilir tuşların uygulamada ergonomiden ödün verilmesine sebep olmuştu ancak yıllar içerisinde Razer, Naga modelinin tasarımını mükemmele yakın hale getirdi. Artık mouse, uzun süreli kullanımlarda ağrı ve yorgunluk yapmadan aynı sayıda tuş miktarını oyunculara sunmayı başarıyor. Eğer “Bu kadar tuş sayısı bana fazla, az olsun öz olsun.” diyorsanız, Naga Trinity’nin değiştirilebilir sol panelinden toplam tuş sayısını 14 veya 9’a da düşürebilmeniz mümkün. 120 gram ağırlığa sahip Naga Trinity kavrandığında tam bir doygunluk hissi yaratıyor. Üretici firma, bu ağırlığın genel oyuncu kitlesi için yeterli olduğunu düşünmüş olacak ki modele ayarlanabilir ağırlık özelliği eklememiş.
16.000 DPI ile bu fiyat ve performans skalasındaki diğer modellerden aşağı kalmayan Naga Trinity’nin tek handikapı büyük elli kullanıcılar için tam bir rahatlık hissi sağlayamaması. Ancak bu durum belli bir kullanımdan sonra aşılabiliyor. Naga Trinity’yi FPS’ten RTS’ye tüm oyunlarda kullanabilirsiniz ancak mouse, tuş kombinasyonları sayesinde MOBA ve MMO türlerinde gerçekten yıldızlaşıyor. “Büyük güç büyük bütçe ister.” mottosundan yola çıkacak olursak bu şahane modelin biraz cep yaktığını da ekleyelim. Ancak en yüksek performansa sahip gaming mouse'u istiyorsanız bu, ödemeniz gereken bir bedel.
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Genelde RAM ve harici bellek ürünleriyle tanıdığımız Corsair markasının, gaming dünyasına giriş yapmaya karar vermesiyle ortaya çıkan Corsair Harpoon RGB mouse, oyun tecrübesini yüksek ancak maliyeti düşük tutmak isteyen oyuncular için biçilmiş kaftan. Corsair Harpoon RGB modelinin, ekstra iki tuşunu kişiselleştirebileceğiniz bir yazılımı bulunmuyor. Bu tuşlar otomatik ileri ve geri seçeneklerine sahip. Ancak bu zaafını sade ve ergonomik tasarımıyla kapatmayı başarıyor. Özellikle kablosuz bir mouse için oldukça yüksek tepkime süresine sahip olan Harpoon RGB, 6000 DPI’lık kaliteli sensörü sayesinde ortalamanın üzerinde bir sabitlik sunuyor. Mouse'a adını veren RGB özelliği olan, mavi, yeşil ve kırmızı aydınlatmalar da markanın logosunu aydınlatarak hem çeşitlilik hem de farklı renkteki diğer oyuncu ekipmanlarıyla uyumluluk sağlıyor.
Fiyatına göre Harpoon RGB’nin belki de tek eksiği ağırlığı. 85 gramlık ağırlıyla bu mouse, genel gaming mouse'larının ağırlığına alışmış oyuncuları çok da tatmin etmeyebilir. Hafif olmasının yanı sıra eklenebilir ağırlığa sahip olmaması da Harpoon RGB’nin hanesine bir eksi puan daha yazdırıyor. Corsair Harpoon RGB, en iyi oyuncu mouse'unu arayan profesyonel gamer'ları tatmin etmeyebilir ancak kaliteden ödün vermeden bütçe dostu gaming mouse arayanlar, Corsair Harpoon RGB’yi gönül rahatlığıyla tercih edebilirler.
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