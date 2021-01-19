En iyi oyuncular için PUBG Mobile hassasiyet ayarları nasıl yapılır?

PUBG Mobile hassasiyet ayarları, belki de oyundan daha da önemli. Zira PUBG, en ufak yanlış bir hareketinizde bile sizi elenme tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilecek bir oyun. Halk arasında da başarıya giden yolun iyi bir hazırlıktan geçtiği söylenir. İşte PUBG Mobile’da da başarıyı getiren budur; İyi ayarlanmış PUBG Mobile hassasiyet ayarları veya PUBG Mobile Lite hassasiyet ayarları oyuncuların daha iyi bir oyun çıkartmasına imkan tanır. PUBG Mobile’ın hiç sekmeyen hassasiyet ayarları ile oyunun sonunda birinci olup, tavuğu yiyen siz olabilirsiniz. İşte PUBG Mobile hassasiyet ayarlarının 2021 yılına güncellenmiş en yeni hali! PUBG MOBİLE HASSASİYET AYARLARI PUBG Mobile hassasiyet ayarlarını hem telefon hem PC hem de emulator için ayarlamak gerek. Öncelikle PUBG Mobile Android hassasiyet ayarlarının iOS tarafında da kullanılabildiğini belirtelim. Örneğin, bu ayarları, PUBG Mobile iPhone 6 hassasiyet ayarları olarak da kullanabilirsiniz. Yeni ayarlamalardan önce varsayılan ayarlardan birini seçerek PUBG Mobile hassasiyet ayarlarını sıfırlama işlemini yapmak da iyi bir seçenek olabilir. Eğer her şeyi kontrol ettiyseniz hadi, artık ayarlara geçelim!

PUBG MOBİLE DÜRBÜN HASSASİYET AYARLARI PUBG Mobile dürbün hassasiyet ayarı PUBG Mobile'da önemli bir yer tutar. Çünkü oyuncuların birinci olabilmesi için hedefi tam 12'den vurabileceği dürbün ayarlarına ihtiyacı vardır. Uzaktan atışlarda hiç kimse hedeften sekerek giden mermiler görmek istemez. Bu yüzden PUBG Mobile dürbün hassasiyet ayarlarını oyunu indirdikten hemen sonra yapmak gerekir. Burada PUBG Mobile 1. şahıs hassasiyet ayarları da yapılır. PUBG Mobile hassasiyet ayarları Jiroskopsuz kullanılacaksa yapılacak en iyi düzenleme ise şöyledir: 3.Şahıs Dürbünsüz: Yüzde 70

Lazer ve Holografik Nişangah, Nişan Yardımcıları: Yüzde 50

3x Dürbün: Yüzde 22

6x Dürbün: Yüzde 10

1.Şahıs Dürbünsüz: Yüzde 70

2x Dürbün: Yüzde 50

4x ACOG Dürbün, VSS Vintorez: Yüzde 12

8x Dürbün: Yüzde 8 Eğer jiroskobun nimetlerinden faydalanan bir oyuncuysanız şu ayarları kullanabilirsiniz: 2.Şahıs Dürbünsüz: Yüzde 200

Lazer ve Holografik Nişangah, Nişan Yardımcıları: Yüzde 300

3x Dürbün: Yüzde 220

6x Dürbün: Yüzde 40

1.Şahıs Dürbünsüz: Yüzde 200

2x Dürbün: Yüzde 200

4x ACOG Dürbün, VSS Vintorez: Yüzde 65

8x Dürbün: Yüzde 30

PUBG Mobile hassasiyet ayarlarını emulator’de kullanmak ve en iyi atışı gerçekleştirmek istiyorsanız da şu ayarları girmeniz sizin için iyi olacaktır: Şahıs Dürbünsüz: Yüzde 20

Lazer & Holografik Nişangah, Nişan Yardımcıları: Yüzde 20

3x Dürbün: Yüzde 10

6x Dürbün: Yüzde 5

1.Şahıs Dürbünsüz: Yüzde 20

2x Dürbün: Yüzde 15

4x ACOG Dürbün, VSS Vintorez: Yüzde 8

8x Dürbün: Yüzde 3 PUBG mobile 6x spray hassasiyet ayarı için ise cihazını deneyimleyerek en iyi ayara ulaşmanız mümkün. Ancak 6x dürbün bölümüne 10 ila 26 arasında bir değer girerek kendinize göre sekmeyen en iyi ayarı bulabilirsiniz. Tüm bu değerleri girdikten sonra, PUBG Mobile’ın hile gibi hassasiyet ayarları ile oyunda kendinizi daha iyi nişan alan bir oyuncuya dönüştürecek, en iyi PUBG Mobile hassasiyet ayarlarına sahip olacaksınız. Şimdiden heyecanlandığınızı görebiliyorum. Fakat ayarlamanız gereken bir ayar daha var ki bu da oyunda büyük bir yer tutuyor. PUBG MOBİLE PARMAK HASSASİYET AYARLARI PUBG Mobile, oyunculara kişiselleştirme seçeneği sunar. Bu kişiselleştirmeler arasında parmak hassasiyetini ayarlama seçeneği de vardır. Böylece oyuncular, kullandıkları donanıma göre kendi düzenlerini oluşturur. Bu bazen kişiden kişiye de değişir. Bazı oyuncular iki parmak düzenini seçer, bazıları da tercihini dört parmak ayarından yana kullanır. Ee, ne demişler; zevkler ve renkler tartışılmaz!