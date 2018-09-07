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"En iyi restore edilen ev"e plaket ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 14:20 | Son Güncelleme

"19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında, "En iyi restore edilen ev" ödülü verildi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan "19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında, "En iyi restore edilen ev" ödülü verildi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde 197 yıllık olduğu belirtilen Sabiha Yongacı'ya ait Asmazlar Bağ Evi'ne verilen "En İyi Restore Edilen Ev" ödülü dolayısıyla tören düzenlendi.

Karabük Valisi Kemal Çeber, törende yaptığı konuşmada, Safranbolu'nun ilmik ilmik dokunarak geleceğe bırakıldığını söyledi.

Koruma anlamında zaman zaman sıkıntılar yaşandığını aktaran Çeber, "Bize düşen, vahşi kapitalizmden, para hırsından kendimizi arındırarak, bizlere emanet edilmiş bu konaklara mümkün olduğunca iyi bakarak bizden sonraki nesillere en iyi halde buraları teslim etmektir." dedi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer de Safranbolu'yu Safranbolu yapan değerlerin başında evlerin geldiğini belirtti.

Safranbolu'nun, kültürüyle evleriyle bir bütün olduğunu aktaran Ürkmezer, "Bu evler de sokaklar da Safranbolu'yu Safranbolu yapan kültürü oluşturmuşlar. Kaymakamlık ve belediye olarak bizden sonraki nesillere bu kültürü en iyi şekilde aktarmakla kendimizi mükellef sayıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Çeber, Ürkmezer ve diğer protokol üyeleriyle ev sahipleri "En iyi restore edilen ev" plaketini çaktı.

Daha sonra protokol üyeleri ve oyuncular; Serpil Tamur, Anta Toros, Ayşe Kökçü, Mine Şenhuy Teber, Filiz Kaynak, Hikmet Körmükçü, Sabriye Kara, Atılay Uluışık ve Songül Ülkü evi gezdi.

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