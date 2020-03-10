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"En İyi Robot Tasarlama ve Programlama Ödülü”nü kazandılar

BİLECİK HABERLERİ  | 10.03.2020 15:19 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Akpınar Şehit Vahit Elmas Ortaokulu "Gotham City" robot takım robotik kodlama yarışmasında büyük başarı elde etti.Ülkemizde geçen yıl 15.’si gerçekleşen yerel turnuvaya Bilecik ilini temsilen ilk kez katılan Akpınar Şehit Vahit Elmas Ortaokulu bu yıl 10 öğrenci ve 1 danışman öğretmenden oluşan "Gotham City" robot takımı ile yarışmaya 2.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Akpınar Şehit Vahit Elmas Ortaokulu "Gotham City" robot takım robotik kodlama yarışmasında büyük başarı elde etti.
Ülkemizde geçen yıl 15.’si gerçekleşen yerel turnuvaya Bilecik ilini temsilen ilk kez katılan Akpınar Şehit Vahit Elmas Ortaokulu bu yıl 10 öğrenci ve 1 danışman öğretmenden oluşan "Gotham City" robot takımı ile yarışmaya 2. kez katıldı. Robot Tasarım, Yenilikçi Proje ve Öz Değerler dallarında verilen ödüller arasında gerçekleştirdiği üstün performansla "En İyi Robot Tasarlama ve Programlama Ödülünü" almaya hak kazandı.
Turnuvanın Bursa ayağı Uludağ Üniversitesi, Prof. Dr. Mete Cengiz Kongre Merkezinde 6’sı devlet okulu ve 30’u özel kolej olmak üzere toplam 36 takımın katılımıyla gerçekleşti. Bu kapsamda ödüle layık görülen Akpınar Şehit Vahit Elmas Ortaokulu "Gotham City" robot takımı Okul Müdürü Yusuf Cengiz Yarengümeli ve öğretmenleri ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir’i ziyaret ederek mutluluklarını paylaştılar. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, bu başarıda emeği geçen idareci ve öğretmenleri kutlayarak teşekkür etti. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

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