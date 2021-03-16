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En iyi soğutma sistemine sahip telefon belli oldu

16.03.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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En iyi soğutma sistemine sahip telefon belli oldu

Her yeni bir oyun telefonu duyurulduğunda en çok değinilen noktalardan biri soğutma özelliği oluyor. Ancak en iyi soğutma sistemi bir oyun telefonunda değil de Sony Xperia Pro cihazında bulundu.

Yapılan testte Asus ROG, Black Shark, Red Magic gibi cihazlar kullanıldı. Bu nedenle çıkan sonuç için yeterince pozitif diyebiliriz.

İŞTE SONY XPERİA PRO'NUN SOĞUTMA SİSTEMİ

Sony, Pro modelinde Xperia 1 II’nin metal ve cam tasarımı yerine plastik bir çerçeve ve plastik arka kısım kullanılmış. Bu cihazın dayanıklılığını kesinlikle artırıyor. Plastik arka kısım kolayca çatlama yapmıyor, ancak aynı zamanda soğutmayı karmaşık hale getiriyor gibi görünüyor. Metal bir plaka, ısıyı bileşenlerden uzaklaştıran ve plakaya yönlendiren çeşitli grafit levhalarla arayüz görevi görüyor. Buna, telefonun 5G antenlerini soğutmaya yardımcı olan sayfalar da dahil. Metal plaka sırayla ısıyı muazzam bir buhar odasına aktarıyor. Bu kısım da neredeyse telefon kadar uzun ve geniş. Oda daha sonra tüm ısıyı ekrandan dışarı atıyor. Tasarımla ilgili daha ilginç birkaç bilgi için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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Xperia Pro’yu kullanmak için bir telefona haddinden fazla fiyat ödemeniz gerekmeyecek. Uzun süredir ertelenen lansman, Pro’nun geçen yılki Snapdragon 865 tarafından desteklendiği anlamına geliyor. Yine de, oyun telefonu üreticileri muhtemelen Sony’den soğutma tasarımı konusunda birkaç ipucu alacaklardır.

Sony Xperia Pro’nun dayanıklılık testini buradan izleyebilirsiniz

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akıllı telefon
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