En iyi takım sıralaması güncellendi! Temsilcimiz listede yok!

HLTV.org’un dünyanın en iyi CS:GO takımlarını sıraladığı Takım Sıralaması güncellendi. Temsilcimiz Space Soldiers açıklana listede yer almadı. Dünyanın en iyi CS:GO takımlarının turnavalarda ve maçlarda gösterdiği başarılara göre sıralandığı HLTV.org'un takım sıralaması 3 Eylül'de güncel hali yayınlandı. Açıklanan listeye göre uzun süredir bu listede yer alan temsilcimiz Space Soldiers yer almadı. Son dönemde katıldığı turnuvalarda beklenilen günlerinden uzak görünen ve istenmeye sonuçlar alan temsilcimiz bu dönemde sadece DreamHack Austin'i kazanabildi. 108 haftadır en iyi 30 CS:GO takımı arasında yer alan temsilcimiz son açıklanan listede kendisine 31.sırada yer buldu.
Team Ranking: August 2018 - https://t.co/h4qGdmOMoJ— HLTV.org (@HLTVorg) September 3, 2018
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