En iyi Türk komedi filmleri listesi: Tüm zamanların en iyileri ve yeni dönemin en çok güldürenleri

İçinde bulunduğu buhrandan 90'ların ortalarında sıyrılmayı başaran Türk sineması, 2000'li yıllara doğru giderek artan bir ivmeyle yeni işler üretmeye başladı. Özellikle 2000 sonrasında Türk sineması, komedi türünde son derece kaliteli yapımlar ortaya koydu. Hazırlamış olduğumuz bu listede hem tüm zamanların en iyi Türk komedi filmlerini hem de yakın geçmişte gösterime girmiş ve izleyicilerden tam not almayı başarmış filmleri sizin için derledik. TÜM ZAMANLARIN EN İYİ TÜRK KOMEDİ FİLMLERİ Listenin sıralamasını IMDb puanına göre yapmış olsak da seçtiğimiz filmler yalnızca bu puana göre belirlenmedi. Tüm zamanların en iyi Türk komedi filmleri listemizdeki isimler hem zamansız olmalarıyla, hem dönemin Yeşilçam algısını eşsiz bir biçimde yansıtmalarıyla hem de hangi yaşta izlenirse izlensin aynı tadı vermeleriyle eşsiz yapımlar olarak tanımlanabilir. 5. Arabesk (Yapım Yılı: 1988 IMDb Puanı: 8,1) Başrollerinde Şener Şen ve Müjde Ar’ın rol aldığı bu Yeşilçam parodisinde iki talihsiz aşığın başından geçen komik olayları izliyoruz. Türk sinemasının sayılı absürd komedi örneklerinden biri olan Arabesk, bir yandan Yeşilçam klişeleriyle dalga geçerken bir yandan kendine has espri anlayışıyla da izleyicileri kahkaha krizine sokmayı başarıyor.

4. Neşeli Günler (Yapım Yılı: 1978 IMDb Puanı: 8,8) Münir Özkul ve Adile Naşit’in birbirine “Limon, sirke!” diye haykırdıkları sahnesiyle hafızalara kazınan Neşeli Günler’de turşucu dükkanı işleten karı kocanın, turşunun limonla mı yoksa sirkeyle mi daha iyi yapıldığı üzerine girdikleri tartışma sonucunda ayrılmalarının ardından yaşanan komik olayları izliyoruz. Dönemin pek çok filminde olduğu gibi Neşeli Günler’de de bir yandan kahkahalarla gülerken bir yandan gözyaşlarımızı tutamıyoruz. 3. Tosun Paşa (Yapım Yılı: 1976 IMDb Puanı: 9,0) İskenderiye’nin iki soylu ailesi Tellioğulları ve Seferoğulları Yeşil Vadi’nin sahipliği için birbirlerine girmiştir. Bu anlaşmazlığı çözebilecek tek kişi Daver Bey’dir ancak Daver Bey kızını Seferoğulları’na vermek üzeredir. Bu da Yeşil Vadi’nin onlara gideceği anlamına gelir. Çaresizlik içerisinde bir oyun oynamaya karar veren Tellioğlu Ailesi, Mısır Kumandanı Tosun Paşa’nın akrabaları olduğunu iddia eder ve ailenin saf uşağını Tosun Paşa rolüne büründürürler. Müziğinden repliklerine, Kemal Sunal ve Şener Şen arasındaki unutulmaz atışmalara kadar Tosun Paşa, 43 yıllık bir film olmasına rağmen bugün bile keyifle izlenmeyi başarıyor.

2. Süt Kardeşler (Yapım Yılı: 1976 IMDb Puanı: 9,0) Osmanlı Donanması’nda görevli Şaban ve Ramazan, kumandanları Hüsamettin’le aynı evde yaşamaktadırlar çünkü Ramazan, Hüsamettin’in kız kardeşinin süt oğludur. Hüsamettin’in kız kardeşi Şaban’ı Ramazan’la, Ramazan’ı Bayram’la karıştırınca hem süt oğlanlar hem damatlar birbirine karışır ve evde tam bir kaos ortamı oluşur. Hüsamettin, kimin süt oğlan kimin damat olduğunu çözmeye çalışırken aileye dadanan Gulyabani, işleri daha da içinden çıkılmaz bir hale sokar. 1. Hababam Sınıfı (Yapım Yılı: 1975 IMDb Puanı: 9,4) Hababam Sınıfı’nı uzun uzun anlatmaya gerek var mı bilemiyoruz. Oyuncu kadrosunda Münir Özkul, Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Şener Şen gibi Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinin bulunduğu filmde işleri güçleri haytalık olan Hababam Sınıfı öğrencilerinin, okula yeni atanan müdür muavini “Kel” Mahmut’la olan mücadelesini izliyoruz. Hem komedi hem de duygusallığı başarıyla izleyiciye aktarmayı başaran Hababam Sınıfı'nın yalnızca en iyi Türk komedi filmlerinden biri değil, Türk sinemasının en iyi filmlerinden biri olduğu söylenebilir.

SON 20 YILIN EN İYİ TÜRK KOMEDİ FİLMLERİ 80’lerde bir buhrana düşen ve eski üretkenliğini yitiren Türk sineması o dönemde yaşanan sayısız gelişmeyle birlikte salonlardaki izleyiciyi kaybetmiştir. 1996 yılında büyük sükse yaparak gösterime giren Eşkıya, seyirciyi tekrar sinema salonlarına doldurmayı başarmış ve Türk sinemasının dirilmesini sağlamıştır. Eşkıya’nın açtığı yoldan sayısız film ilerlerken, bu yolda drama türünde olduğu kadar komedi türünde de sayısız film adını Türk sinema tarihine yazdırmayı başarmıştır. 10. Organize İşler (Yapım Yılı: 2005 IMDb Puanı: 7,4) Asım Noyan, bir dolandırıcılık çetesinin lideridir. Karıştırdığı haltlar yüzünden kovalanırken sığınmak için girdiği bir evde intihar etmek üzere olan “Süpermen”i bulur. Süpermen’i bu kararından vazgeçiren Asım, onu kanatlarının altına almaya ve ona dolandırıcılık yöntemlerini öğretmeye karar verir. Tolga Çevik’in naif oyunculuğuyla yıldızlaştığı Organize İşler’de Çevik’e, o dönem BKM’nin körpe oyuncuları arasında yer alan sayısız yıldız isim eşlik ediyor. Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği Organize İşler’deki “Araba nerede? Para nerede?” diyaloğu hala filmin hayranları tarafından çeşitli durumlarda kullanılıyor.

9. İftarlık Gazoz (Yapım Yılı: 2016 IMDb Puanı: 7,5) Yaz tatilinde gazozcu Ciber Kemal’in yanında çalışmaya başlayan Adem, ramazan ayının gelmesiyle birlikte dini vecibelerini de yerine getirmeye karar verir. Bir yandan ustasının verdiği gazozları satmak için uğraşan Adem bir yandan da kavurucu yaz sıcaklarında orucun zorluklarıyla mücadele eder. Şırıl şırıl akan pınarlar ve sahilde mangal yapan aileler de Adem’e hiç yardımcı olmamaktadır. “Dondurmam Kaymak” filmiyle tanıdığımız Yüksel Aksu’nun 2016 yılında çektiği İftarlık Gazoz, 70’li yıllara bir çocuğun gözünden bakarken politik eleştirel yapısıyla da dikkat çekiyor. 8. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Yapım Yılı: 2006 IMDb Puanı: 7,5) Geleneksel gölge oyunu karakterlerinden Hacivat ve Karagöz’ün çıkışına efsaneler ve söylentileri bir araya getirerek ışık tutan bu Ezel Akay yapımında saf yörük Karagöz ile dilbaz elçi Hacivat’ın hicivle hem devlet hem din adamlarını eleştirmesi sonucunda başlarına gelenleri izliyoruz. İngilizce adı “Killing the Shadows” olan yapım, bu açıdan oldukça manidar bir anlam taşıyor. Gösterime girdiği dönemde çeşitli kesimler tarafından eleştirilse de Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü, geçmişten günümüze ışık tutmayı başaran bir yapım olarak yerini koruyor.

7. Hokkabaz (Yapım Yılı: 2006 IMDb Puanı: 7,5) İskender ve çocukluk arkadaşı Maradona, geçimlerini sihirbazlık yaparak sağlamaktadırlar ancak İstanbul’da işleri bir türlü rast gitmez. Birlikte turneye çıkmaya karar veren ikili, yanlarına İskender’in eski asker babasını da alarak yollara düşerler. Uğradıkları bir köyde yapılan düğünde sahne alan ikilinin başı, yaptıkları gösteride gelinin kaybolması ve “geri dönmemesi” üzerine belaya girer. Senaryosunu Cem Yılmaz’ın yazdığı, yönetmenliğini Ali Taner Baltacı’yla birlikte üstlendiği yapım, Cem Yılmaz’ın salt komediden ziyade akışa romantizm serpiştirdiği yapımlardan biri. 6. Limonata (Yapım Yılı: 2015 IMDb Puanı: 7,5) Türkiye’den Makedonya’ya uzanan bu yol hikayesinin yönetmen koltuğunda Leyla ile Mecnun dizisinden tanıdığımız Ali Atay oturuyor. Makedon Türklerinden olan Sakıp, babasının vefat etmesinin ardından vasiyeti üzerine Türkiye’deki kardeşini cenazeye getirmek üzere yola çıkar. Kendi halinde bir yaşantısı olan Selim, önce bu teklife karşı çıksa da sonradan yeni tanıştığı üvey kardeşiyle birlikte eğlence dolu bir maceraya doğru yola çıkar.

5. Pek Yakında (Yapım Yılı: 2014 IMDb Puanı: 7,6) Eski figüran, yeni korsan DVD üreticisi Zafer’in evliliği, yaptığı iş yüzünden bitmek üzeredir. Evliliğini kurtarmak için büyük bir mücadeleye girişen Zafer, karısını illegal işleri bıraktığına ikna edebilmek için bir film çekmeye karar verir ve tüm zamanların en uyumsuz yapım ekibini bir araya getirir. Yeşilçam’a bir saygı duruşu niteliğinde olan Pek Yakında, Cem Yılmaz’dan G.O.R.A. gibi bir film bekleyerek salonları dolduranları pek memnun etmese de kıymeti sonradan anlaşılan yapımlardan biri. 4. Bana Masal Anlatma (Yapım Yılı: 2015 IMDb Puanı: 7,6) İstanbul’un arka mahallelerinde minibüs şoförlüğü yapan Rıza’nın hayatı, masallardan çıkmış gibi görünen güzeller güzeli Ayperi’nin karşısına çıkmasıyla, tamamen değişir. Rıza bir yandan Ayperi’nin aşkını kazanmaya çalışırken bir yandan da küçük mahallesini yıkmak isteyenlerden kurtarmaya çabalar. 3. Aile Arasında (Yapım Yılı: 2017 IMDb Puanı: 7,9) Avrupa Yakası ve Yalan Dünya dizilerinden tanıdığımız Gülse Birsel’in ilk sinema filmi olan Aile Arasında'da, boşanmak üzere olan hastalık hastası Fikret ile şarkıcı Solmaz’ın hikayesini izliyoruz. Solmaz’ın kızı evlenmek üzeredir ancak kızın babası ortada yoktur. İsteme ve nikah sırasında Fikret’ten baba rolünü üstlenmesini isteyen Solmaz, her şeyin “aile arasında” olacağını söyleyerek onu ikna eder. Ancak damat tarafının tam teşekküllü bir düğün istemesiyle işler içinden çıkılamayacak bir boyuta ulaşır.

2. G.O.R.A. (Yapım Yılı: 2004 IMDb Puanı: 8,0) Turistik bir şehirde halı kilim satışı ve rehberlikle uğraşan Arif’in en büyük merakı uzaylılar ve ufolardır. Arif bir gün “uzaylılar” tarafından kaçırılır ve büyük macerası başlar. Bilim kurgu filmlerine Türk dokunuşu düşüncesiyle oluşturulan bu parodide Cem Yılmaz’a, Ozan Güven, Rasim Öztekin ve Cezmi Baskın gibi isimler eşlik ediyor. 1. Vizontele (Yapım Yılı: 2001 IMDb Puanı: 8,1) Güneydoğu’daki küçük bir kasabaya getirilen televizyon, işlerinin bozulmasını istemeyenler için bir tehdit haline gelirken, televizyonu çalıştırıp halka seyrettirmek belediye başkanı için bir gurur meselesi olur. Ancak daha önce hiç televizyon görmemiş kasabalılardan, bu cihazın nasıl çalıştırılacağını bilen kimse yoktur. 1974 yılına farklı bir perspektiften bakan Vizontele, hem komedi öğeleri hem de politik yaklaşımıyla unutulmaz filmlerden biri olmayı başarıyor. YAKIN DÖNEM EN İYİ YENİ TÜRK KOMEDİ FİLMLERİ 2018 ve 2019'da pek çok komedi filminin devamı gelirken, kendi hayran kitlesine sahip Organize İşler: Sazan Sarmalı, gösterime girdikten çok kısa süre sonra Netlix platformunda da yer almasıyla dikkatleri üzerine çekti.

3. Organize İşler: Sazan Sarmalı (Yapım Yılı: 2019 IMDb Puanı: 6,1) 2019 yılında merakla ve heyecanla beklenen bu devam filminde dolandırıcılar kralı Asım Noyan’ın kızı, düğün gününde telefon dolandırıcıları tarafından kandırılır. Kaptırdıkları parayı geri almak için babasından gönülsüzce yardım isteyen Nazlı bir yandan nişanlısından babasının gerçek kimliğini gizlemeye çalışırken bir yandan da babasıyla olan sorunlarını çözmeye çalışır. Tüm bu karmaşa yetmiyormuş gibi Taklacı Ziya’nın taklaları yüzünden ekibin peşine bahis mafyasının lideri Sarı Saruhan düşer. 2. Arif v 216 (Yapım Yılı: 2018 IMDb Puanı: 7,5) 2018'in en çok izlenen filmlerinden biri olan Arif v 216, G.O.R.A. ve A.R.O.G filmlerinin devamı niteliğinde. Filmde Arif’in GORA gezegeninde bıraktığı arkadaşı 216, ziyaret için dünyaya gelir. İkili çok geçmeden 1960 yılına kadar uzanan büyük bir maceraya doğru yola çıkarlar. Serinin diğer filmlerinin başarısını devam ettiren Arif v 216’da Cem Yılmaz’a Ozan Güven’in yanı sıra Çağlar Çorumlu, Farah Zeynep Abdullah, Seda Bakan ve pek çok sürpriz isim eşlik ediyor.