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En iyi uygulamalar Best of Galaxy Store'da kıyasıya yarıştı

14.12.2020 09:04 | Son Güncelleme:
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En iyi uygulamalar Best of Galaxy Store'da kıyasıya yarıştı

Samsung tarafından belirlenen en iyi mobil uygulamalar sıralaması belli oldu. Hadi gelin kimlerin en iyi olarak görüldüğüne birlikte bakalım.

Best of Galaxy Store sıralaması kapsamında dağıtılan en iyi mobil uygulamalar ödülleri yavaş yavaş sahiplerini buluyor. 14 farklı ülkeden toplamda 22 kazanan yer aldı ve aralarından seçim yapman gerçekten çok zordu. Güney Koreli teknoloji devi mobil uygulama alanında en iyi olanları seçti.

Her bir alanda farklı uygulamalar seçildi. Mesela “Made for Samsung” kategorisinde NBA Top Shot en yenilikçi uygulama olarak ilk sıralardaki yerini aldı. Bu sıralamada en çok merak edilen detaylardan birisi de oyunlarla alakalıydı.

FORTNİTE GALAXY STORE'UN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Fortnite bu yarışta ipi ilk göğüsleyen oyun platformlarından bir tanesi oldu. Tüm dünyada çok büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başaran oyun için beklentiler zaten bu yöndeydi. Fortnite, masaüstü bilgisayarlarda da çok yüksek performans sağlayabiliyor.

State of Survival, en iyi simülasyon; Garena Free Fire, en iyi aksiyon alanında ödüller kazanmayı başardı. Popüler müzik yayınlayan platformlar içerisinde ise Spotify lider oldu. Bu platform aynı zamanda en iyi Bixby Capsules ödüllerinin kazananı da oldu. 2020 Best of Galaxy Store Ödülleri kapsamında Dark Warrior en yenilikçi tema olarak değerlendirildi.

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Golden Floral Dijital Saat ise en iyi saat arayüzü olarak karşımıza çıktı. Peki sizin uygulama alanında favoriniz hangisi?

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