En iyi uygulamaları açıklamıştı: Google 2020'nin en iyi oyunlarını da açıkladı!

Mobil oyunların indirme sayısı son zamanlarda hızla arttı. Bunda insanların zamanının çoğunu akıllı telefonlarda veya tabletlerinde geçirmesinin payı ise oldukça yüksek. Özellikle koronavirüs pandemisi döneminde insanlar evde kalırken, vakit geçirmek adına mobil oyunlarla da haşır neşir oldu. Google ise her sene gerçekleştirdiği bir geleneği, Android kullanıcıları için koronavirüsün gölgesinde geçen 2020 yılı için de gerçekleştirdi. 2020'nin en iyi Android uygulamaları, 2020'nin en iyi Android oyunları ile birlikte açıklandı.
Google'ın açıkladığına göre '2020'nin en iyi Android oyunu' Genshin Impact oldu. Anime ruhlu oyun, Google Play Store'da 10 milyondan fazla indirmeye sahip. Oyun, yapılan 854 bin 751 yorumla birlikte 5 üzerinden 4.5 puan almış durumda. Geriye kalan oyunlar ise şöyle;
Okuyucu Yorumları 0 yorum