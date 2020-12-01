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En iyi uygulamaları açıklamıştı: Google 2020'nin en iyi oyunlarını da açıkladı!

01.12.2020 17:59 | Son Güncelleme:
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En iyi uygulamaları açıklamıştı: Google 2020'nin en iyi oyunlarını da açıkladı!

Google, 2020'nin en iyi Android uygulamaları ile birlikte 2020'nin en iyi Android oyunlarını da açıkladı. Yılın en iyi Android oyunu, tıpkı yılın en iyi Android uygulaması gibi sürpriz bir isim oldu. İşte Google Play Store'da 2020'nin en iyi oyunları!

Mobil oyunların indirme sayısı son zamanlarda hızla arttı. Bunda insanların zamanının çoğunu akıllı telefonlarda veya tabletlerinde geçirmesinin payı ise oldukça yüksek. Özellikle koronavirüs pandemisi döneminde insanlar evde kalırken, vakit geçirmek adına mobil oyunlarla da haşır neşir oldu. Google ise her sene gerçekleştirdiği bir geleneği, Android kullanıcıları için koronavirüsün gölgesinde geçen 2020 yılı için de gerçekleştirdi. 2020'nin en iyi Android uygulamaları, 2020'nin en iyi Android oyunları ile birlikte açıklandı.

Google açıkladı: 2020'nin en iyi Android uygulamaları belli oldu!Google açıkladı: 2020'nin en iyi Android uygulamaları belli oldu!

İŞTE GOOGLE PLAY STORE'DA 2020'NİN EN İYİ OYUNLARI

Google'ın açıkladığına göre '2020'nin en iyi Android oyunu' Genshin Impact oldu. Anime ruhlu oyun, Google Play Store'da 10 milyondan fazla indirmeye sahip. Oyun, yapılan 854 bin 751 yorumla birlikte 5 üzerinden 4.5 puan almış durumda. Geriye kalan oyunlar ise şöyle;

2020'nin en iyi oyunları

HALK OYLAMASI ÖDÜLÜ

  • Dream League Soccer 2021

    EN REKABETÇİ OYUNLAR

  • Brawlhalla
  • Bullet Echo
  • Legends of Runeterra
  • The Seven Deadly Sins: Grand Cross
  • Top War: Battle Game

    EN İYİ BAĞIMSIZ OYUNLAR

  • Cookies Must Die
  • GRIS
  • inbento
  • Maze Machina
  • Sky: Children of the Light

    EN EĞLENCELİ OYUNLAR

  • Karlar Ülkesi Maceraları
  • EverMerge
  • Harry Potter: Bulmaca ve Büyü
  • Mana Monsters: Free Epic Match 3 Game
  • SpongeBob: Krusty Cook-Off

EN YENİLİKÇİ OYUNLAR

  • Fancade
  • Genshin Impact
  • Minimal Dungeon RPG
  • The Gardens Between
  • Very Little Nightmares
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