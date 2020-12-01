En iyi uygulamaları açıklamıştı: Google 2020'nin en iyi oyunlarını da açıkladı!

Mobil oyunların indirme sayısı son zamanlarda hızla arttı. Bunda insanların zamanının çoğunu akıllı telefonlarda veya tabletlerinde geçirmesinin payı ise oldukça yüksek. Özellikle koronavirüs pandemisi döneminde insanlar evde kalırken, vakit geçirmek adına mobil oyunlarla da haşır neşir oldu. Google ise her sene gerçekleştirdiği bir geleneği, Android kullanıcıları için koronavirüsün gölgesinde geçen 2020 yılı için de gerçekleştirdi. 2020'nin en iyi Android uygulamaları, 2020'nin en iyi Android oyunları ile birlikte açıklandı.

İŞTE GOOGLE PLAY STORE'DA 2020'NİN EN İYİ OYUNLARI

Google'ın açıkladığına göre '2020'nin en iyi Android oyunu' Genshin Impact oldu. Anime ruhlu oyun, Google Play Store'da 10 milyondan fazla indirmeye sahip. Oyun, yapılan 854 bin 751 yorumla birlikte 5 üzerinden 4.5 puan almış durumda. Geriye kalan oyunlar ise şöyle;

HALK OYLAMASI ÖDÜLÜ

Dream League Soccer 2021 EN REKABETÇİ OYUNLAR

Brawlhalla

Bullet Echo

Legends of Runeterra

The Seven Deadly Sins: Grand Cross

Top War: Battle Game EN İYİ BAĞIMSIZ OYUNLAR

Cookies Must Die

GRIS

inbento

Maze Machina

Sky: Children of the Light EN EĞLENCELİ OYUNLAR

Karlar Ülkesi Maceraları

EverMerge

Harry Potter: Bulmaca ve Büyü

Mana Monsters: Free Epic Match 3 Game

SpongeBob: Krusty Cook-Off

EN YENİLİKÇİ OYUNLAR