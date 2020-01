En iyi vampir filmleri: Transilvanya’dan tüm dünyaya yayılan asalet ve dehşet

Büyük şato veya malikânelerinde karanlıkta yaşayan Dracula gibi karakterlerin olduğu vampir filmleri artık çok geride kaldı. Vampirler aramızda… İnsanlarla aşk yaşıyor, gece yarısı barlarda içki içip eğleniyor hatta yaşlanmamak için doktorlardan yardım istiyorlar…

Kendi içinde başlı başına bir külliyatı olan vampir filmlerinden birini izlemek istediğimiz zaman aşk, komedi ve çizgi film gibi alt türünü de seçerek belirliyoruz. Geniş bir yelpaze olan vampir filmleri son yıllarda biraz daha genç kitleye hitap eden aşk filmleri olarak karşımıza çıksa da Francis Ford Coppola, Jim Jarmusch veya Park Chan-wook gibi usta yönetmenlerin imza attığı başyapıtlar da bu türün en nadide eserleri olarak izleyicilerini bekliyor.

Karşınızda en iyi vampir filmleri… İyi seyirler!

Gir Kanıma (Let the Right One in / Låt den rätte komma in) 2008

İsveç’in Stephen King’i olarak nam salan John Ajvide Lindqvist'in çok satan romanından beyaz perdeye uyarlanan Let the Right One in, alışılagelmiş vampir filmlerinden çok farklı bir yerde duruyor. Kitabın yazarı Lindqvist, aynı zamanda filmin senaryosunu da kaleme alan isim olarak ön plana çıkıyor. Yönetmenliğini Kuzey sinemasının hatırı sayılır isimlerinden Thomas Alfredson'ın üstlendiği film, vampir filmleri hayranlarının favorilerinden biridir. Morrissey'in Let The Right One Slip In şarkısından esinlendiği öne sürülen film adı, aynı zamanda bir vampirin birinin evine girmeden önce davet edilmesi gerektiği mitine de referans veriyor... 1982 yılında geçen hikaye iki çocuk arasındaki sıra dışı ilişkiyi anlatıyor.