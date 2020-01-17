En iyi vampir filmleri: Transilvanya’dan tüm dünyaya yayılan asalet ve dehşet

Büyük şato veya malikânelerinde karanlıkta yaşayan Dracula gibi karakterlerin olduğu vampir filmleri artık çok geride kaldı. Vampirler aramızda… İnsanlarla aşk yaşıyor, gece yarısı barlarda içki içip eğleniyor hatta yaşlanmamak için doktorlardan yardım istiyorlar… Kendi içinde başlı başına bir külliyatı olan vampir filmlerinden birini izlemek istediğimiz zaman aşk, komedi ve çizgi film gibi alt türünü de seçerek belirliyoruz. Geniş bir yelpaze olan vampir filmleri son yıllarda biraz daha genç kitleye hitap eden aşk filmleri olarak karşımıza çıksa da Francis Ford Coppola, Jim Jarmusch veya Park Chan-wook gibi usta yönetmenlerin imza attığı başyapıtlar da bu türün en nadide eserleri olarak izleyicilerini bekliyor. Karşınızda en iyi vampir filmleri… İyi seyirler! Gir Kanıma (Let the Right One in / Låt den rätte komma in) 2008 İsveç’in Stephen King’i olarak nam salan John Ajvide Lindqvist'in çok satan romanından beyaz perdeye uyarlanan Let the Right One in, alışılagelmiş vampir filmlerinden çok farklı bir yerde duruyor. Kitabın yazarı Lindqvist, aynı zamanda filmin senaryosunu da kaleme alan isim olarak ön plana çıkıyor. Yönetmenliğini Kuzey sinemasının hatırı sayılır isimlerinden Thomas Alfredson'ın üstlendiği film, vampir filmleri hayranlarının favorilerinden biridir. Morrissey'in Let The Right One Slip In şarkısından esinlendiği öne sürülen film adı, aynı zamanda bir vampirin birinin evine girmeden önce davet edilmesi gerektiği mitine de referans veriyor... 1982 yılında geçen hikaye iki çocuk arasındaki sıra dışı ilişkiyi anlatıyor.

Drakula (Bram Stoker’s Dracula) 1992 En iyi vampir filmleri arasında zirveyi zorlayacak olan Bram Stoker’s Dracula filminin yönetmen koltuğunda, unutulmaz Baba filmlerinin yönetmeni Francis Ford Coppola oturuyor. Bram Stoker'dan Dracula veya kısa adı ile Dracula, İrlandalı yazar Bram Stoker'ın 1897'de yazdığı ünlü romanı Dracula'dan filme uyarlandı. 'Aşk Asla Ölmez' sloganıyla vizyondaki yerini alan Dracula, aynı zamanda en iyi romantik vampir filmlerinden biridir. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla mutlaka izlenmeyi hak eden filmde Drakula’yı Gary Oldman, Van Helsing’i Anthony Hopkins canlandırıyor. Usta oyunculara, Tom Waits, Winona Ryder ve Keanu Reeves gibi isimler eşlik ediyor. Ünlü Dracula romanı defalarca sinemaya uyarlanmış olsa da Coppola'nın bu filmi romana en yakın uyarlamalardan biri kabul edilir. Film aynı zamanda 1993’de makyaj, kostüm ve ses efektleri dalında Oscar ile ödüllendirildi. Bıçağın İki Yüzü (Blade) 1998 Sinema tarihinin unutulmaz vampir filmlerinden biri olan Blade, özellikle açılış sahnesindeki her yerden fışkıran kanlara rağmen çılgınca dansın devam ettiği anlar filmi izleyenlerin hafızalarından silinmedi. Stephen Norrington yönetmenliğinde Marvel çizgi romanı karakteri Blade'in film versiyonunda baş karakterini Wesley Snipes canlandırdı. Vampirlere "kan kusturan" bir vampir olan Blade'in hikayesini konu alan film yüksek tansiyonlu aksiyon sahneleriyle ön plana çıkıyor. Dipnot olarak belirtmekte fayda var: Korku içerikli aksiyon filmi Blade, bu sefer Oscar ödüllü aktör Mahershala Ali ile yeniden sinemaya uyarlanmaya hazırlanıyor.

Sadece Âşıklar Hayatta Kalır (Only Lovers Left Alive) 2013 Romantizm soslu vampir filmi Only Lovers Left Alive, ülkemizde Sadece Aşıklar Hayatta Kalır adıyla vizyondaki yerini aldı. Amerikan bağımsız sinemasının başarılı ismi Jim Jarmusch’un senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği romantik vampir filminin başrollerini iki başarılı isim Tom Hiddleston ve Tilda Swinton üstleniyor. Birbirinden iddialı isimlerin rol aldığı filmde ayrıca Mia Wasikowska, John Hurt ve Anton Yelchin gibi önemli isimler de yer alıyor. New York Film Festivali'nde de 'En İyi Film' ödülüne aday gösterilen Only Lovers Left Alive Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yaparak Altın Palmiye için yarıştı. Açlık (The Hunger) 1997 Vampir filmlerine farklı bir bakış açısı katan Açlık (The Hunger), mükemmel kadrosuyla bu türün en özel filmlerinden biri olmayı başarmıştır. Aykırı müzisyen David Bowie, Fransız sinemasının soğuk sarışını Catherine Deneuve ve Akademi Ödüllü Susan Sarandon’ın başrollerini paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda ise Ridley Scott’ın kendisi gibi yönetmen olan kardeşi Tony Scott oturuyor. Vampir temalı aşk filmi olan Açlık; ölümsüz olmasına rağmen birden bire yaşlanmaya başlayan John’un sevgilisi Miriam ile birlikte Dr. Sarah Roberts’tan yardım istemeleriyle birlikte yaşananları konu alıyor.

Gün Batımından Şafağa (From Dusk Till Dawn) 1996 Quentin Tarantino'nun senaryosunu yazdığı, Robert Rodriguez'in yönetmenliğini üstlendiği Gün Batımından Şafağa, sinema tarihinin kült yapımlarından biridir. Robert Kurtzman’ın öyküsünden uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda Quentin Tarantino, George Clooney, Harvey Keitel, Juliette Lewis, Ernest Liu ve Salma Hayek gibi isimler yer alır. Salma Hayek’in yılan dansı filme damgasını vuran sahnelerden biri olmuştur. Lanetliler Kraliçesi (Queen of the Damned) 2002 Michael Rymer yönetmenliğindeki Queen of the Damned, Vampire Chronicles serisinin üçüncü kitabından filme uyarlandı. Brad Pitt ve Tom Cruise’lu Vampirle Görüşme filminin devamı olarak lanse edilen filmde, efsane vampir Lestat’ın yüzlerce yıllık uykusundan uyandıktan sonra insanları etkilemek için günümüz dünyasında ilah kabul edilen bir rock yıldızı olur. Kutuplarda ise dünyayı ele geçireceği zamanı bekleyen vampirler kraliçesi Akasha bekleyişinin bittiğine karar verir. Matrix 2 ve 3’te oynaması planlanan Amerikalı Rap yıldızı Aaliyah, bu filmin çekimlerinden hemen sonra geçirdiği bir uçak kazasında yaşamını yitirmişti.

Karanlıklar Ülkesi (Underworld) 2003 Len Wiseman imzalı Karanlıklar Ülkesi, içinde aksiyon, aşk ve fantastik ögelerin olduğu bir vampir filmi. Kate Beckinsale, Scott Speedman, Bill Nighy gibi isimlerin rol aldığı filmde; vampirlerle kurt adamlar arasındaki savaşa şahit oluyoruz. Savaşların sona ermesini isteyen Michael ile güzeller güzeli vampir savaşçı Selene birbirlerine aşık olur. Tüm dengeleri değiştiren bu aşkın beklenmeyen sonuçları olacaktır. Alacakaranlık (Twilight) 2008 Vampirler de aşık olur temasıyla tüm dünyada çok büyük yankı uyandıran Alacakaranlık (Twilight) film serisi, sinema dünyasında iki başarılı oyuncu olan Kristen Stewart ve Robert Pattinson’ın yerlerini sağlamlaştıran film olmuştur. Romantik vampir filmleri arasında tartışmasız en çok bilinen yapım olan Alacakaranlık (Twilight), genç kız Bella ile vampir olduğunu saklayan bir ailenin ferdi olan Edward arasındaki tehlikeli ve tutkulu ilişkiyi anlatır. Vampir klişelerinden arındırılmış bir hikaye sunan film, Stephenie Meyer'ın dünya çapında çok satmış romanı Twilight serisinin ilk kitabından filme uyarlandı.

Dişi Vampirler (Vamps) 2012 Korkuyla komediyi harmanlayan Vamps, içinde hem aşkın hem de vampirlerin olduğu ABD yapımı bir filmdir. Unutulmaz film Bak Kim Konuşuyor’un yönetmen koltuğuna oturan Amy Heckerling filmin hem yönetmenliğini hem de senaryosunu üstleniyor. Alicia Silverstone ile Krysten Ritter’ın, Goody ve Stacy adlı vampir kız kardeşleri canlandırdığı film, ülkemizde Dişi Vampirler adıyla gösterime girdi. Film, Stacy bir vampir avcısının oğluna aşık olunca, Goody ise yıllar önce aşık olduğu adamla karşılaşınca ikili aşkla ilgili öğrenmeleri gereken daha birçok şey olduğunu öğrenmelerini konu alır. Mad Monster Party? 1967 Vampirli çizgi filmler arasında en eğlenceli olan ama en az bilinen Mad Monster Party? Stop motion tekniğiyle çekilmiştir. 1967 yapımı olan filmin yönetmenliğini Jules Bass üstleniyor. Kont Drakula, Kurtadam, Görünmez Adam, Mumya, Notre Dame’ın Kamburu, Black Lagoon Canavarı, Dr. Jekyll ve Mr. Hyde gibi sinemanın bilinen tüm canavarlarının toplandığı film; en büyük buluşunu yaptıktan sonra emekli olmaya karar veren Dr. Frankenstein’ın düzenlediği “çılgın partide” yaşananları konu alıyor.

Kan Arzusu (Thirst / Bakjwi) 2009 Kore vampir filmleri arasında tartışmasız en iyi yapım olan vampir temalı filmler arasında zirveye oynayan Kan Arzusu, Güney Kore'nin medarı iftiharı Park Chan-wook imzalıdır. Old Boy (İhtiyar Delikanlı) filmiyle dünya çapında tanınan bir yönetmen olan Cannes, Asia Pacific, Grand Bell gibi birçok festivalden çok sayıda ödüle layık görülen Park Chan-wook’un Kan Arzusu filminde başrolleri, yine Güney Kore’nin en saygın oyuncularından olan Kang-ho Song ile Ok-Bin Kim paylaşıyor. Dünyaca ünlü yazar Émile Zola'nın Thérèse Raquin adlı eserinden esinlenerek filme uyarlanan Kan Arzusu; arkadaşının eşine aşık olan Katolik bir rahibin başarısız bir tıbbi deney yoluyla vampire dönüşme hikâyesini konu alıyor. Otel Transilvanya (Hotel Transylvania) 2012 Fantastik, komedi Hotel Transylvania, vampirli çizgi filmlerin en başarılı yapımlarındandır. Sony etiketli animasyon yapımın ilk filmi beklentilerin üzerinde bir başarı yakalayınca Otel Transilvanya’nın devam filmleri yapıldı. Genndy Tartakovsky yönetmenliğindeki film, otel sahibi olan Dracula’yı aynı zamanda korumacı bir baba olarak izliyoruz. Kızı Mavis'in 118'inci yaş günü için olağanüstü bir çaba harcayan Drakula’nın planları, alelade bir insanoğlunun kızından hoşlanmasıyla tamamen değişecektir.

Aylak Vampirler (What We Do in the Shadows) 2014 Ustaca ele alınmış senaryosuyla adını unutulmaz vampir filmleri arasına yazdırmayı başaran Aylak Vampirler, Thor: Ragnarok filminden hatırlayacağımız Taika Waititi ile Jemaine Clement imzası taşıyor. İkili aynı zamanda filmin başrollerini de üstleniyor. Mizahi tarafı yüksek film; bir grup belgeselcinin ölmeyecekleri garantisi alarak Viago, Deacon ve Vladislav adlı üç vampirin günlük hayatlarını çekmeleriyle başlıyor. Normal insanlar gibi kiralarını denk getirmeye uğraşan, gece kulüplerine girmekte zorlanan, modayı yakından takip etmeye çalışan vampirler için hayat, tahmin edilenden daha zordur. Vampirle Görüşme (Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles) 1994 Vampir filmleri arasında en bilinen yapımlardan olan Vampirle görüşmenin başrollerini Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst ve Antonio Banderas paylaşmaktadır. Anna Rice'ın aynı isimdeki 1976 tarihli romanından sinemaya uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Neil Jordan oturuyor. 1791 yılının New Orleans’ında Lestat adındaki bir vampirle, karısının ölümünden sonra perişan halde olan Louis’in karşılaşmasıyla yaşananları konu alıyor. Kitabın yazarı başroldeki Lestat karakterinde Tom Cruise’u istemediği için oyuncuların seçimi çok zor olmuştu. Son olarak rol Tom Cruise’da kalmış ve filmden sonra Rice bir özür mektubu yayınlayarak Cruise'dan özür dilemişti.