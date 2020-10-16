En iyi yaşlandırma programı hangisi? İşte başarılı uygulamalar

Tüm dünyada Snapchat uygulamasıyla başlayan efekt ve filtre akımı tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle yaşlandırma programı olarak bilinen uygulamalar herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Android ve iOS uygulama mağazalarında pek çok foto yaşlandırma programı bulunuyor. Aynı zamanda yaşlandırma programı online olarak da kullanılabiliyor. Yıllar sonraki görüntüsünü merak ederek uygulama arayışına girenler için en iyi yaşlandırma programlarını bir araya getirdik. İşte sosyal medya kullanıcılarının merakla araştırdığı uygulamaların isimleri...
FaceApp, yaşlandırma tekniği ile dikkatleri üzerine çeken bir fotoğraf düzenleme uygulaması. Pek çok özelliğin ücretsiz olarak kullanılabildiği bu uygulama hem Android hem de iOS uygulama mağazasında bulunuyor. Aynı zamanda web üzerinden online bir şekilde de kullanılabiliyor. İlk çıkış tarihi 2017 olan bu yaşlandırma programı 2019 yılında tüm dünyada en çok kullanılan fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri oldu. Özellikle ünlü isimlerin yaşlandırma tekniğini kullanarak fotoğraf paylaşması FaceApp’in kullanımını yaygınlaştırdı. FaceApp’i iOS'a indirmek için burayı, Android üzerinden indirmek için burayı tıklayabilirsiniz.
Hem mesajlaşma hem de fotoğraf düzenleme imkanını bir arada sunan bir uygulama arıyorsanız Snow tam size göre. Uygulamanın kullanıcıları normal mesaj atabilmenin yanı sıra birbirinden eğlenceli efektlerle fotoğraf ve video da gönderebiliyor. Yaşlandırma efektine sahip fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında en iyilerinden biri olan bu uygulama tüm işletim sistemlerini destekliyor. Bu uygulamayı indirmek için işletim sistemi Android olanlar buraya, iOS kullananlar ise buraya tıklayabilir.
AgingBooth sadece yaşlandırma tekniğinin kullanılabildiği bir fotoğraf düzenleme uygulaması. Android ve IOS işletim sistemlerinin desteklediği bu uygulama ile, fotoğraflarınızı istediğiniz gibi düzenleyebilir ve arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz. AgingBooth’u kolayca indirebilmek için; Android için buraya, iOS için buraya tıklayabilirsiniz.
Make Me Old kullanıcıları ücretsiz bir şekilde uygulamanın neredeyse bütün özelliklerinden faydalanabiliyor. Birkaç saniye içinde kendinizi on yıllarca yaşlı gösterebileceğiniz bu uygulama ile fotoğraflarınıza gözlük ve bıyık ekleyebilir, birbirinden eğlenceli fotoğraflar oluşturabilirsiniz. Make Me Old uygulamasını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
En moda yaşlandırma programlarından biri olan bu uygulamayla yüzünüzün her bir noktasını manuel olarak şekillendirebilirsiniz. Oldify uygulamasını kullanarak gri renk saçlara sahip olabilir, fotoğrafınıza sakal, bıyık, gözlük ve şapka ekleyebilirsiniz. Yüz yaşlandırma programı indirmek için buraya tıklayarak eğlenmeye başlayabilirsiniz.
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