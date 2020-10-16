En iyi yaşlandırma programı hangisi? İşte başarılı uygulamalar

Tüm dünyada Snapchat uygulamasıyla başlayan efekt ve filtre akımı tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle yaşlandırma programı olarak bilinen uygulamalar herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Android ve iOS uygulama mağazalarında pek çok foto yaşlandırma programı bulunuyor. Aynı zamanda yaşlandırma programı online olarak da kullanılabiliyor. Yıllar sonraki görüntüsünü merak ederek uygulama arayışına girenler için en iyi yaşlandırma programlarını bir araya getirdik. İşte sosyal medya kullanıcılarının merakla araştırdığı uygulamaların isimleri...

1. FaceApp

FaceApp, yaşlandırma tekniği ile dikkatleri üzerine çeken bir fotoğraf düzenleme uygulaması. Pek çok özelliğin ücretsiz olarak kullanılabildiği bu uygulama hem Android hem de iOS uygulama mağazasında bulunuyor. Aynı zamanda web üzerinden online bir şekilde de kullanılabiliyor. İlk çıkış tarihi 2017 olan bu yaşlandırma programı 2019 yılında tüm dünyada en çok kullanılan fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri oldu. Özellikle ünlü isimlerin yaşlandırma tekniğini kullanarak fotoğraf paylaşması FaceApp’in kullanımını yaygınlaştırdı. FaceApp’i iOS'a indirmek için burayı, Android üzerinden indirmek için burayı tıklayabilirsiniz.