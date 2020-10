En iyi yaşlandırma programı hangisi? İşte başarılı uygulamalar

2. SNOW!

Hem mesajlaşma hem de fotoğraf düzenleme imkanını bir arada sunan bir uygulama arıyorsanız Snow tam size göre. Uygulamanın kullanıcıları normal mesaj atabilmenin yanı sıra birbirinden eğlenceli efektlerle fotoğraf ve video da gönderebiliyor. Yaşlandırma efektine sahip fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında en iyilerinden biri olan bu uygulama tüm işletim sistemlerini destekliyor. Bu uygulamayı indirmek için işletim sistemi Android olanlar buraya, iOS kullananlar ise buraya tıklayabilir.

3- AgingBooth

AgingBooth sadece yaşlandırma tekniğinin kullanılabildiği bir fotoğraf düzenleme uygulaması. Android ve IOS işletim sistemlerinin desteklediği bu uygulama ile, fotoğraflarınızı istediğiniz gibi düzenleyebilir ve arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz. AgingBooth’u kolayca indirebilmek için; Android için buraya, iOS için buraya tıklayabilirsiniz.

4- Make Me Old

Make Me Old kullanıcıları ücretsiz bir şekilde uygulamanın neredeyse bütün özelliklerinden faydalanabiliyor. Birkaç saniye içinde kendinizi on yıllarca yaşlı gösterebileceğiniz bu uygulama ile fotoğraflarınıza gözlük ve bıyık ekleyebilir, birbirinden eğlenceli fotoğraflar oluşturabilirsiniz. Make Me Old uygulamasını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.