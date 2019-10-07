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En iyi yaz fotoğrafları yarıştı, kazanan açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 11:48 | Son Güncelleme

Beymen Club’ın düzenlediği ‘BeymenClublaYazHiçBitmesin’ Fotoğraf Yarışması’nın kazananı açıklandı.Beymen Club’ın Instagram üzerinden düzenlediği #BeymenClublaYazHiçBitmesin Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı.Yarışmaya katılan 3 bin 500 fotoğraf arasında Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen CMO’su Polat Uyal, 212 Studio Kurucusu Handan Yılmaz, moda yazarı Koray Caner, sanatçı Sedef Gali oluşan yarışma jürisinin yaptığı değerlendirme sonucu Feyza Çanakçı birincilik, Mehmet Aslan ikincilik, Elif Yılmaz üçüncülük ödülünün sahibi oldu.Yarışmanın birincisi 3 bin TL, ikincisi 2 bin TL, üçüncüsü ise bin TL hediye çeki ile ödüllendirildi.

En iyi yaz fotoğrafları yarıştı, kazanan açıklandı

Beymen Club’ın düzenlediği ‘BeymenClublaYazHiçBitmesin’ Fotoğraf Yarışması’nın kazananı açıklandı.
Beymen Club’ın Instagram üzerinden düzenlediği #BeymenClublaYazHiçBitmesin Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı.
Yarışmaya katılan 3 bin 500 fotoğraf arasında Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen CMO’su Polat Uyal, 212 Studio Kurucusu Handan Yılmaz, moda yazarı Koray Caner, sanatçı Sedef Gali oluşan yarışma jürisinin yaptığı değerlendirme sonucu Feyza Çanakçı birincilik, Mehmet Aslan ikincilik, Elif Yılmaz üçüncülük ödülünün sahibi oldu.
Yarışmanın birincisi 3 bin TL, ikincisi 2 bin TL, üçüncüsü ise bin TL hediye çeki ile ödüllendirildi. Yarışmada finale kalan fotoğraflardan dijital sergi 8-31 Ekim tarihleri arasında seçili markanın mağazalarının dijital ekranlarında ve markanın sosyal medya hesaplarında sergilenecek.

En iyi yaz fotoğrafları yarıştı, kazanan açıklandı

En iyi yaz fotoğrafları yarıştı, kazanan açıklandı

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