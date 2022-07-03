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"En iyi yüzücü bile geri gelemiyor" Tehlike dolu! Yasaklandı ama...

03.07.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer’de bulunan Kısırkaya Plajı, dip akıntısı ve yüksek dalga sebebiyle tehlike saçıyor. Plajda dip akıntısı ve yüksek dalga uyarısı sebebiyle denize girmek yasaklandı. Buna rağmen vatandaşlar denize girmeye devam etti. Sabah saatlerinde iki kız çocuğunun boğulma tehlikesi geçirdiği anlar kameralar tarafından görüntülendi. Öte yandan vatandaşların uyarıları dikkate almadığını belirten bir cankurtaran “Dalgalar yüksek açığa çekiyor. En iyi yüzücü olsa bile geri gelemiyor.” dedi.

"En iyi yüzücü bile geri gelemiyor" Tehlike dolu! Yasaklandı ama...

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber pazar gününü farklı bir şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar serinlemek ve keyifli vakit geçirmek amacıyla Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'na adeta akın etti. Fakat tehlikeli akıntı ve yüksek dalga sebebiyle bugün denize girmek yasaklandı. Vatandaşlar ise jandarma ekipleri ve cankurtaranların uyarılarını dinlemeyerek denize girdi. Sabah saatlerinde ise iki kız çocuğu boğulmaktan son anda cankurtaran ekibi kurtardı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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"EN İYİ YÜZÜCÜ OLSA BİLE GERİ GELEMİYOR"

Cankurtan Doğancan Aksak vatandaşların uyarılarını dikkate almadığını belirterek, "İki küçük kız çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi. Uyarılarımıza rağmen hala denize girmeye ve açılmaya devam ediyorlar. Dalgalar yüksek açığa çekiyor. En iyi yüzücü olsa bile geri gelemiyor. Bu da paniğe sebep olup boğulmalarına sebep oluyor" dedi.

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"YOLDAN GELDİK DENİZE GİREMİYORUZ YANLIŞ"

Denize giremedikleri için üzgün olduğunu belirten Çetin Yılmaz, "İp çekersin bir yere kadar oraya insanla girer. Böyle kimseyi almıyorsun ayıp. O kadar yoldan geldik denize giremiyoruz yanlış. Kenardan yüzersen korkmazsın. Daha ileri gidersen korkarsın tabii. Kıyıya girersen bir şey olmaz. İpi az daha ileri çekersin millet girer. İnsanlar buraya denize girmeye geliyor" ifadelerini kullandı.

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"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Umut Muka da "Maltepe’den geldik. Erken kalktık bayağı. Geldiğimizde denizi yasakladıklarını öğrendik. Büyük hayal kırıklığına uğradık. Denizi yasaklamalarına anlam veremedim. Tehlikeli ama diğer ücretli plajlarda girebiliyorsun neden ücretsizlerden giremiyorsun. Zaten fazla açılmadığım için tehlikeye girmiyorum" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer kısırkaya plajı
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