HABER

En iyiler Bursa’da yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 11:19 | Son Güncelleme

Atletizm Süper Ligi final yarışları Bursa’da başladı.

En iyiler Bursa’da yarıştı

Atletizm Süper Ligi final yarışları Bursa’da başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da izlediği ilk gün yarışlarında sporcular madalya için kıyasıya mücadele etti.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ’Turkcell Atletizm Süper Ligi Final Yarışları’, Atıcılar Olimpik Atletizm Sahası’nda başladı. Kadınlar ve erkeklerde en iyi 8 takımın yer aldığı finallerde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm Kadın Takım da pistteki yerini aldı.
Yarışları Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile birlikte izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, atletizmseverleri Bursa’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Spora olan desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Atletizm Süper Ligi final ayağının Bursa’da yapılıyor olması bizim için mutluluk verici. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüzde 21 farklı branşımız var. Bunlardan biri de atletizm. İnsanları sporla buluşturmak ve onlara spor yaptırmak bize büyük keyif veriyor. Bursa olarak spora ve sporcuya olan desteklerimizi devam ettireceğiz. Böylesine güzel bir havada ve güzel bir organizasyonda, atletizm severleri Bursa’da ağırlamak bizim için büyük bir onurdur. Katılan herkese teşekkür ediyorum ve sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.

En iyiler Bursa’da yarıştı

En iyiler Bursa’da yarıştı

Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece
Kocaeli'nde sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktüKocaeli'nde sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, yol çöktü
Park halindeki otobüsün 3 taksiye çarpma anı kameradaPark halindeki otobüsün 3 taksiye çarpma anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aranan terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı

Aranan o şahıs HDP binasında yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma anı görüntüsü ortaya çıktı!

Canlı bomba böyle yakalanmış!

Jandarma Genel Komutanı: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi

Jandarma Genel Komutanı: Teröristlerden tamamen temizlendi

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda dev rakam!

Diyarbakır'daki operasyonda dev rakam!

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak

Kağıthane'de minibüs evin duvarına çarptı

Kağıthane'de minibüs evin duvarına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.