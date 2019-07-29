HABER

En iyisi Mourteza Sharifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 17:44 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımının yeni transferi Mourteza Sharifi, FIVB tarafından ‘en iyi smaçör’ seçildi.Dünya 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası’nda, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Mourteza Sharifi’nin de kadrosunda bulunduğu İran Millî Takımı şampiyon oldu.

En iyisi Mourteza Sharifi

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımının yeni transferi Mourteza Sharifi, FIVB tarafından ‘en iyi smaçör’ seçildi.
Dünya 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası’nda, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Mourteza Sharifi’nin de kadrosunda bulunduğu İran Millî Takımı şampiyon oldu. Bahreyn’de yapılan turnuva boyunca performansıyla göz dolduran Sharifi ise FIVB tarafından turnuvada ‘en iyi smaçör’ seçildi. Genç sporcu ayrıca turnuvanın rüya takımına da girerek çifte mutluluk yaşadı.

En iyisi Mourteza Sharifi

PARTNERBu besinler kanserin yayılmasını yavaşlatıyorBu besinler kanserin yayılmasını yavaşlatıyor
Kaldırımda yürürken iş merkezinden başına cam düştüKaldırımda yürürken iş merkezinden başına cam düştü
Şırnak'a atanan Vali Pehlivan göreve başladıŞırnak'a atanan Vali Pehlivan göreve başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na övgü: Ustalıkla idare ediyor, seyretmesi çok keyifli

Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na övgü: Ustalıkla idare ediyor, seyretmesi çok keyifli

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

AK Partili ismi şehit etmişti!

AK Partili ismi şehit etmişti!

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Bakanlık açıkladı: Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Son dakika! AK Parti Belediye Meclis üyesi ile yeğenini şehit eden terörist yakalandı

AK Partili ismi şehit etmişti!

İzmir'de Işılay Saygın için tören

İzmir'de Işılay Saygın için tören

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Son dakika: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.