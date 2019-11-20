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En Keyifli Festival başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 09:57 | Son Güncelleme

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En Keyifli Festival başlıyor

2. Ankara Kahvaltı Festivali başlıyor. Birbirinden renkli görüntülere sahne olacak festivalde bilimsel söyleşilerin yanı sıra eğlenceli yarışmalar da düzenlenecek. Festival 4 gün sürecek.
21 - 24 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 2. Ankara Kahvaltı Festivali’nde katılımcılar, eğlenceye ve bolca etkinliğe doyacak.
Zirve Fuar tarafından gerçekleştirilecek 2. Ankara Kahvaltı Festivali ile 7’den 70’e herkes oldukça keyifli bir hafta sonu geçirecek. Altınpark Fuar Merkezi’nde 21 - 24 Kasım tarihleri arasında yılın en keyifli festivali düzenlenecek. Başkentte festival katılımcıları kahvaltı ile ilgili her türlü ürüne ulaşabilecek.
Kahvaltının sağlık yönünün bilim insanları ile yapılacak söyleşiler vasıtasıyla halka ulaştırılması, zengin Anadolu kültürünün gündem oluşturması, coğrafi işaretli ürünlerin kahvaltı için öneminin vurgulanması ve önemli şeflerden kahvaltı örnekleri sunmak hedefleriyle yola çıkan festivalde ilginç etkinliklere de imza atılacak.
Festivalde; atölye çalışmaları, yarışmalar, kahvaltılık ikramları ve daha birçok etkinlik ziyaretçiler ile buluşacak.
Festival sabah saat 10:00’dan akşam 20:00’ye kadar gezilebilecek.

En Keyifli Festival başlıyor

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