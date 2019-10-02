İSTANBUL (AA) - İstanbul Turizm Seyahat Acentaları ve İşadamları Derneği (TUSAD) Başkanı Hasan Bayram, "İBB 9+1 araçlara yol belgesi vermemekle korsanla baş edemez. En kısa zamanda yol belgemizi istiyoruz. Lütfen Ortadoğu turizmine sahip çıkın. Bizleri mağdur etmeyin." dedi. TUSAD'ın ev sahipliğinde Sultanahmet'te bir otelde düzenlenen Ortadoğu turizmi sezon değerlendirme toplantısında konuşan Bayram, Türkiye'nin potansiyeline inanarak çıktıkları yolda bir yandan turizm iş insanlarının arasındaki bağı güçlendirirken diğer yandan da turizm iş birlikleri ve ticari diplomasi hamlelerini sürdürdüklerini söyledi. Turizm bereketinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayreti ve samimiyeti ile çok üst seviyelere çıktığını belirten Bayram, kişi başı ortalama 800 dolar seviyesinde çıkan Ortadoğu turizminin, Türkiye'de başta lisanı Arapça olmak üzere ciddi bir şekilde istihdam ortamı oluşturduğunu vurguladı. "Ortadoğu turizmi, ihracat demektir." ifadesini kullanan Bayram, 2003 yılında milyon dolar seviyesinde olan ticaretin, turizm ilişkisi sayesinde milyar dolar seviyesine çıktığına dikkati çekti.

- "İBB 9+1 araçlara yol belgesi vermemekle korsanla baş edemez" Turizmde konfor ve kaliteden bahsedilen, hedeflerin çok yüksek olduğu bu dönemde Türkiye'de en çok turistin giriş yaptığı şehir olan İstanbul'da turizm yaşam kültürünün çok iyi bir seviyede olmadığını dile getiren Bayram, şöyle konuştu: "İstanbul'da korsan taşımacılıkla olan mücadele turizmi olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Uzun zamandan beri Uber korsan taşımacılığına karşı olduğumuzu, turizmde taşımacılık fiyatlarının ve kalitesinin düşmesine sebep olduğunu defalarca söyledik. Korsanla mücadele ederken ifrat ile tefrite düşmeden denetlemelerin yapılması gerekmektedir. Misafirlerimizin tur ve transferlerini VİP araçlarla yapmaktayız. Uber XL araçları sistemden çıkardığı halde gerçek turizm araçları halen sıkıntı yaşamaktadırlar. Dün olduğu gibi bugün de şehir için taşımacılık sektörünün iyi yönetilememesi turizm seyahat acentalarına zarar veriyor." Bayram, İBB Başkanı İmamoğlu'na seslenerek, "İBB 9+1 araçlara yol belgesi vermemekle korsanla baş edemez. En kısa zamanda yol belgemizi istiyoruz. Lütfen Ortadoğu turizmine sahip çıkın. Bizleri mağdur etmeyin." ifadelerini kullandı.