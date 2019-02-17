En komik vardiya

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GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 09:54 | Son Güncelleme

Tiyatro ve sinema oyuncuları Barbaros Uzunöner ve Murat Makar tarafından yazılıp sahnelenen stand up gösterisi fabrikada işçilere buluştu.Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasında yemek molası sonrasında, üretim bandının hemen yanında kurulan sahnede sergilen gösteri, çalışanlarca büyük beğeni topladı.

Tiyatro ve sinema oyuncuları Barbaros Uzunöner ve Murat Makar tarafından yazılıp sahnelenen stand up gösterisi fabrikada işçilere buluştu.
Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasında yemek molası sonrasında, üretim bandının hemen yanında kurulan sahnede sergilen gösteri, çalışanlarca büyük beğeni topladı. Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı, fabrika yöneticileri de gösteriyi işçilerle birlikte izledi. "Üretimin yanında, üretene saygıyla" anlayışıyla yola çıktıklarını belirten oyuncular Barbaros Uzunöner ve Murat Makar, projelerinin devam edeceğini ve çalışma hayatının olduğu her yerde gösterilerini sergilemek istediklerini belirttiler. Kimi zaman bir maden ocağında, kimi zaman bir fabrikada çalışanlara hoş ve keyifli anlar yaşatmanın kendileri için de yeni bir tecrübe olacağını söylediler.
İşçiler, hayatlarında ilk defa çalışma ortamlarında sanatçıların sergilediği stand up gösterisi izlediklerini ve neşeli dakikalar yaşadıklarını belirttiler. Stand up gösterisi sonrası işçilerin katıldığı interaktif bir de yarışma düzenlendi. Çalışanlar ve yöneticilerle hatıra fotoğrafı çektiren oyunculara fabrika yöneticileri tarafından çiçek takdim edildi.

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