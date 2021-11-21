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‘‘En Kötü Aşı Karnesi Deniz Piyadeleri’nde"

21.11.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Deniz Piyadeleri'nin ordu içinde en kötü Covid-19 aşısı oranına sahip birim olduğu belirlendi. Aktif görevdeki 10 bin subayın son tarihi 28 Kasım olan Covid-19 aşısı takvimine uyamayacağı sanılıyor

ABD Deniz Piyadeleri'nin ordu içinde en kötü Covid-19 aşısı oranına sahip birim olduğu belirlendi. Aktif görevdeki 10 bin subayın son tarihi 28 Kasım olan Covid-19 aşısı takvimine uyamayacağı sanılıyor.

At least 94% of Marines have already met President Joe Biden's COVID-19 vaccine requirements or are on track, but for those 10,000 it is too late to start and complete the vaccination process by the deadline.

Washington Post gazetesine göre Deniz Piyadeleri’nin en az yüzde 94’ü Başkan Joe Biden’ın Covid-19 aşı zorunluluğuna uydu ya da uyma taahhüdünde bulundu ancak geri kalan 10 bin kişinin tam aşılanma sürecini tamamlamak için yeterli zamanı olmayacağı sanılıyor.

Yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmiş değil.

ABD ordusunun sayısı en az olan Deniz Piyadeleri Donanma’ya bağlı. Donanma bünyesinde Sahil Muhafaza’yı da barındırıyor. Donanma yüzde 99,7 ile aşılanma oranının en fazla olduğu birim.

ABD Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri’ni bünyesinde bulunduran Hava Kuvvetleri’ne bağlı aktif üyelerinin en az yüzde 97’si kurumun koyduğu 3 Kasım sınırından önce aşılarını oldu.

Ordu personelinin yaklaşık yüzde 95’i en az bir doz aşı olmuş durumda. Bu konuda son tarih ise 15 Aralık.

Biden Eylül’de kadrolu ve sözleşmeli çalışan federal personelin çoğuyla sağlık işçilerinin aşılanmasını zorunlu hale getirmiş, büyük işyerlerine de çalışanların aşılanması ya da test olması zorunluluğu getirmişti. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Covid-19’un şu ana kadar ABD’de 770 bin kişinin ölümüne neden olduğunu belirtiyor.

Amerikalı yetişkinlerin neredeyse yüzde 60’ının yani 195 milyon 700 bininin tam aşılı olduğu tahmin ediliyor. Son iki ay vaka sayılarının azalmasının ardından ABD’de son iki haftada günlük vaka sayılarında artış görülüyor. Bu durumun kişilerin soğuk hava nedeniyle kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirmesinden ve bulaşıcılığı daha hızlı olan Delta varyantının yaygınlığından kaynaklandığı sanılıyor.

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