En küçük cins tavuğun fiyatı normallerinin 10 katı

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- DÜNYANIN en küçük tavuk ırkı olarak bilinen Malezya kökenli 'serama', son yıllarda Türkiye'de hobi olarak tavuk besleyenlerin vazgeçilmezi oldu. Yetişkinleri ortalama 250 gram olan serama, ağırlık olarak 10'da biri olan normal bir tavuğun 10 katı fiyatına satılıyor.

Türkiye'de hobi olarak taviuk besleyen vatandaşların son 5 yıldır gözdesi, dünyanın en küçük tavuğu olarak bilinen seramalar oldu. Ağırlıkları ortalama 250 gram olan tavuklar yılda ortalama 50 yumurta veriyor. Bu özelliği nedeniyle, seramalar, az bulunuyor.

Hobi olarak tavuk yetiştiren Göksel Bayrak, "Çiftliğimde bu ırka ait olan horozlardan biri 2 yaşında, yumurtacı yemleri ile beslendiği için normalde biraz daha iri ve 300 gram ağırlığında. Bu tavuklar ortalama 250 gram ağırlığa sahip oluyor. Serama ırkı genellikle Amerika ve Malezya'da bulunur. Malezya'dakiler daha küçüktür. Malezya kökenli seramanın puanlaması, sadece bu ülkede yapılıyor. Özel hakemleri ve özel kulvarları vardır" dedi.

'HOBİCİLERİN GÖZDESİ'

Ticari amaçla kullanılmayan ırkın, hobi olarak besleyenlerin gözdesi olduğunu belirten Bayrak, "Ben koleksiyoncuyum. Dünyanın en küçük horozu dendi ve gidip yerinde gördük. Hoşuma gitti, koleksiyonumda olmasını istedim. Hobi amaçlı üretilir ve elde bulundurulur. Hobicilerin gözdesidir. Ticari olarak kullanılmamaktadır. Yumurtası zaten yılda 50 tanedir, yemeye kıyamıyoruz. Etinden de 250-300 gram bir hayvandan ne kadar faydalanılabilir. Bu sebeplerle ticari olarak tercih edilmiyor. Pazarda yaygın olarak satılan tavuklar 50 lirayken, Malezya seramalar ortalama 500 liraya satışa sunulur. Piyasada yer alan tavukların 10'da 1'i gramajında, fakat fiyat olarak 10 katı" ifadelerini kullandı.

Irkın üretim koşulları hakkında da bilgiler veren Göksel Bayrak, "Eğer üretimi yapılmak istenirse, makinede yüzde 80'in üzerinde nem olması gerekir. Normal tavuklarda 37.7 derece olan kuluçka sıcaklığı, bu ırkta 38'in üzerinde olmalıdır" diye konuştu.