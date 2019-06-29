HABER

En küçük cins tavuğun fiyatı normallerinin 10 katı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 10:53 | Son Güncelleme

DÜNYANIN en küçük tavuk ırkı olarak bilinen Malezya kökenli 'serama', son yıllarda Türkiye'de hobi olarak tavuk besleyenlerin vazgeçilmezi oldu.

En küçük cins tavuğun fiyatı normallerinin 10 katı

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- DÜNYANIN en küçük tavuk ırkı olarak bilinen Malezya kökenli 'serama', son yıllarda Türkiye'de hobi olarak tavuk besleyenlerin vazgeçilmezi oldu. Yetişkinleri ortalama 250 gram olan serama, ağırlık olarak 10'da biri olan normal bir tavuğun 10 katı fiyatına satılıyor.
Türkiye'de hobi olarak taviuk besleyen vatandaşların son 5 yıldır gözdesi, dünyanın en küçük tavuğu olarak bilinen seramalar oldu. Ağırlıkları ortalama 250 gram olan tavuklar yılda ortalama 50 yumurta veriyor. Bu özelliği nedeniyle, seramalar, az bulunuyor.
Hobi olarak tavuk yetiştiren Göksel Bayrak, "Çiftliğimde bu ırka ait olan horozlardan biri 2 yaşında, yumurtacı yemleri ile beslendiği için normalde biraz daha iri ve 300 gram ağırlığında. Bu tavuklar ortalama 250 gram ağırlığa sahip oluyor. Serama ırkı genellikle Amerika ve Malezya'da bulunur. Malezya'dakiler daha küçüktür. Malezya kökenli seramanın puanlaması, sadece bu ülkede yapılıyor. Özel hakemleri ve özel kulvarları vardır" dedi.
'HOBİCİLERİN GÖZDESİ'
Ticari amaçla kullanılmayan ırkın, hobi olarak besleyenlerin gözdesi olduğunu belirten Bayrak, "Ben koleksiyoncuyum. Dünyanın en küçük horozu dendi ve gidip yerinde gördük. Hoşuma gitti, koleksiyonumda olmasını istedim. Hobi amaçlı üretilir ve elde bulundurulur. Hobicilerin gözdesidir. Ticari olarak kullanılmamaktadır. Yumurtası zaten yılda 50 tanedir, yemeye kıyamıyoruz. Etinden de 250-300 gram bir hayvandan ne kadar faydalanılabilir. Bu sebeplerle ticari olarak tercih edilmiyor. Pazarda yaygın olarak satılan tavuklar 50 lirayken, Malezya seramalar ortalama 500 liraya satışa sunulur. Piyasada yer alan tavukların 10'da 1'i gramajında, fakat fiyat olarak 10 katı" ifadelerini kullandı.
Irkın üretim koşulları hakkında da bilgiler veren Göksel Bayrak, "Eğer üretimi yapılmak istenirse, makinede yüzde 80'in üzerinde nem olması gerekir. Normal tavuklarda 37.7 derece olan kuluçka sıcaklığı, bu ırkta 38'in üzerinde olmalıdır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

En küçük cins tavuğun fiyatı normallerinin 10 katıEn küçük cins tavuğun fiyatı normallerinin 10 katıEn küçük cins tavuğun fiyatı normallerinin 10 katıEn küçük cins tavuğun fiyatı normallerinin 10 katı

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
(Özel) Engelsiz e- Devlet binlerce engelli vatandaşın talebine yanıt verdi(Özel) Engelsiz e- Devlet binlerce engelli vatandaşın talebine yanıt verdi
Esenyurt'ta "sigara" kurşunu: 2 yaralıEsenyurt'ta "sigara" kurşunu: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Kritik görüşme sonrası flaş açıklama

İBB'de bir istifa daha! İSPARK müdürü Hüseyin Hacıoğlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

Adana'da uyuşturucu operasyonu! 43 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu!

Son dakika: Ege'de korkutan deprem

04.05'te deprem oldu! Bu kez Ege'de...

Adana'da fuhuş çetesi çökertildi!

Adana'da fuhuş çetesi çökertildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.