En kuvvetli şifa duaları - Peygamber Efendimizin şifa duası

Sağlık, her insanın hayatındaki en değerli hazine. Hastalığa yakalanan insanlar, doktorlara başvurup tedavi olmanın yollarını ararken Allah'a da sağlık için dua eder. Hastalara şifa duası araştıran insanlar en çok Peygamberimizin şifa duasını merak eder. Çünkü çok tesirli bir şifa duası olduğu rivayet edilir. İşte şifa duası Arapça okunuşu...

Peygamber efendimiz, Kur'an-ı Kerim'de bulunan Fatiha suresinin birçok hastalığa şifa bulduğunu belirtir. Fatiha suresinin içinde bin zahir ve bin batın olmak üzere iki bin adet hassa bulunur. 25 kelimeden oluşan Fatiha suresinde 7 tane ayet vardır. Fatiha suresinin içinde birçok şifa ayeti yer alır. Bir hastalık karşısında Fatiha suresi okuyan kişiler şifa bulur. Peygamber efendimiz Fatiha suresi için şöyle buyurur; "Fatiha suresi indiğinde şeytan feryat etmiştir. Çünkü Fatiha suresi her derde deva bulur. Fatiha suresi ile dilekler gerçekleşir, şeref ve makam sahibi olunur." Bu nedenle hastalıklar için Fatiha suresi okumak çok önemlidir.

Şifa duasını her zaman ve her yerde okuyabilirsiniz. Herhangi bir kısıtlama bulunmaz. Evde, işte ya da yolculukta okuyabilirsiniz. Önemli olan şifa duasını hangi niyetle okuduğunuz. Peygamber efendimizin okuduğu şifa dualarını okuyabileceğiniz gibi Fatiha, Yasin veya Bakara surelerini de şifa bulmak için okuyabilirsiniz.

2. Yasin Suresi

Kur'an-ı Kerim'in her ayetinin, her harfinin başlı başına şifa olduğu söylenir. Bu durumla ilgili İranlı hadis bilgini ve düşünürü olan İbn Mace; "Şüphesiz ki, ilaçların en iyisi Kur'an-ı Kerim'dir" der. Kuran'da yer alan ve şifa için okunan surelerden biri de Yasin suresidir. Özellikle ağır hasta için okunacak dua olarak bilinir. Bir kimse kendi hastalığı için okuyabileceği gibi başkasının yanına giderek de okuyabilir. Yasin okuyan kişilerin hastalıklarının biteceği rivayet edilir. Eğer dişi ağrıyan bir kişi acıyan dişinin üzerine şehadet parmağını koyar ve Yasin suresi okursa şifa bulur. Aynı zamanda öğle namazından sonra Yasin okuyan kişilerin her türlü dert ve sıkıntısı çözülür.

3. Bakara Suresi

Bakara suresi şifasıyla bilinen surelerden biri. Özellikle Bakara suresinin 255. ayeti olan Ayetel Kursi, mutlaka bilinmesi ve ezberlenmesi gereken duaların başında gelir. Ayetel Kürsi'nin yoğun bakımdaki hastaya okunacak dua olduğu rivayet edilir. Bakara suresi içinde Ayetel Kürsi okuyanların hastalıkları şifa bulur. Hastalıktan kurtulan kişiler bolluk ve berekete kavuşur. Birçok faydası bulunan Bakara suresinin mutlaka her gün okunması veya dinlenmesi tavsiye edilir.