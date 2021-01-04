En kuvvetli şifa duaları - Peygamber Efendimizin şifa duası

Hastalara şifa duası okumak, insanların sağlığına kavuşmasına vesile olur. Bu nedenle hasta ve hasta yakınları sık sık sağlık duası araştırır. Kur'an-ı Kerim'de birçok şifa ayeti bulunur. Peki, Peygamber efendimizin şifa duası hangisidir? İşte en etkili şifa duaları... Şifa Duası Arapça Okunuşu Sağlık, her insanın hayatındaki en değerli hazine. Hastalığa yakalanan insanlar, doktorlara başvurup tedavi olmanın yollarını ararken Allah'a da sağlık için dua eder. Hastalara şifa duası araştıran insanlar en çok Peygamberimizin şifa duasını merak eder. Çünkü çok tesirli bir şifa duası olduğu rivayet edilir. İşte şifa duası Arapça okunuşu... Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame. Şifa Duası Anlamı Alimler okunan duaların anlamının mutlaka bilinmesi gerektiğini vurgular. Duaların anlamını araştırmak duanın daha hisli okunmasını sağlar. Bu nedenle hastaya şifa için okunacak dua ve anlamını bilmenizde fayda var. İyileşme duası olarak da bilinen şifa duası anlamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın" (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19) Şifa Duası Faydaları Hastalık için şifa duası okumak, hasta kimsenin acılarının dinmesine yardımcı olur.

Sağlık için dua okumak, hastalığa neden olan zararlı alışkanlıkların bitmesini sağlar.

Eğer bir kişi namaz kıldıktan sonra iki defa şifa duası okursa yakın çevresindeki tüm hastalar sağlığına kavuşur.

Hastaya şifa duası okumak, hem fiziksel hem ruhsal ıstırapların bitmesine vesile olur. Bu duayı okuyan kişiler yakın zamanda hastalıklardan kurtulur.

Bazı alimler, tıbbın çözüm bulamadığı hastalıkların şifa duası aracılığıyla biteceğine rivayet eder.

Şifa duası olarak Fatiha suresini okursanız her türlü dert ve hastalıktan kurtulursunuz.

Eğer bir kimse şifa duasını gece yatmadan üç kez okursa hastalığına neden olan musibetlerden kurtulur.

Hastalığa şifa duası okumak, hastalık bittikten sonra da etkisini sürdürmeye devam eder. İyileşen kişinin tüm işleri açılır, maddi ve manevi huzura kavuşur.

Eğer yatalak durumda olan bir hastaya günde beş defa sağlık duası okursanız yakın zamanda acıları diner, hastalığı biter.

Hastalıktan kurtulmak için dua eden kimselerin hastalıkları tedavi edilir.

Bebekler için şifa duası okumak, bebeğin sağlıkla büyümesini sağlar. Nazarlardan, kötü gözlerden korur. Aynı zamanda bebek geceleri uyumuyorsa, 4 kez şifa duası okuyup üflemek gerekir. Bu şekilde bebek rahat bir şekilde uyur.

Bir kişi şifa duasını okuyup hasta kimsenin yüzüne üflerse hastanın acıları diner.

Eğer hasta bir kişi Cuma günleri, şifa duasını okursa üzerindeki tüm nazarlar kalkar.

Allah şifa duası okuyan kişilerin duasını kabul eder.

Eğer sağlıklı bir kişi şifa duasını gece yarısı beş defa okursa daha sağlıklı olur. Tüm kötü alışkanlıklarından kurtulur.

Bir kağıda şifa duası yazılıp kavanozun içine konulur. Bu kavanoz evin içinde en az 21 gün bekletilirse eve hastalık girmez.

Bir meyvenin üzerine şifa duasının yazılı olduğu kağıt bırakılırsa tüm şifa meyveye geçer. Hasta kişi bu meyveyi yerse acıları diner. Şifa Duası Ne Zaman Okunur? Şifa duasını her zaman ve her yerde okuyabilirsiniz. Herhangi bir kısıtlama bulunmaz. Evde, işte ya da yolculukta okuyabilirsiniz. Önemli olan şifa duasını hangi niyetle okuduğunuz. Peygamber efendimizin okuduğu şifa dualarını okuyabileceğiniz gibi Fatiha, Yasin veya Bakara surelerini de şifa bulmak için okuyabilirsiniz. Şifa İçin Okunacak Sure Nedir? 1. Fatiha Suresi Peygamber efendimiz, Kur'an-ı Kerim'de bulunan Fatiha suresinin birçok hastalığa şifa bulduğunu belirtir. Fatiha suresinin içinde bin zahir ve bin batın olmak üzere iki bin adet hassa bulunur. 25 kelimeden oluşan Fatiha suresinde 7 tane ayet vardır. Fatiha suresinin içinde birçok şifa ayeti yer alır. Bir hastalık karşısında Fatiha suresi okuyan kişiler şifa bulur. Peygamber efendimiz Fatiha suresi için şöyle buyurur; "Fatiha suresi indiğinde şeytan feryat etmiştir. Çünkü Fatiha suresi her derde deva bulur. Fatiha suresi ile dilekler gerçekleşir, şeref ve makam sahibi olunur." Bu nedenle hastalıklar için Fatiha suresi okumak çok önemlidir.

2. Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim'in her ayetinin, her harfinin başlı başına şifa olduğu söylenir. Bu durumla ilgili İranlı hadis bilgini ve düşünürü olan İbn Mace; "Şüphesiz ki, ilaçların en iyisi Kur'an-ı Kerim'dir" der. Kuran'da yer alan ve şifa için okunan surelerden biri de Yasin suresidir. Özellikle ağır hasta için okunacak dua olarak bilinir. Bir kimse kendi hastalığı için okuyabileceği gibi başkasının yanına giderek de okuyabilir. Yasin okuyan kişilerin hastalıklarının biteceği rivayet edilir. Eğer dişi ağrıyan bir kişi acıyan dişinin üzerine şehadet parmağını koyar ve Yasin suresi okursa şifa bulur. Aynı zamanda öğle namazından sonra Yasin okuyan kişilerin her türlü dert ve sıkıntısı çözülür. 3. Bakara Suresi Bakara suresi şifasıyla bilinen surelerden biri. Özellikle Bakara suresinin 255. ayeti olan Ayetel Kursi, mutlaka bilinmesi ve ezberlenmesi gereken duaların başında gelir. Ayetel Kürsi'nin yoğun bakımdaki hastaya okunacak dua olduğu rivayet edilir. Bakara suresi içinde Ayetel Kürsi okuyanların hastalıkları şifa bulur. Hastalıktan kurtulan kişiler bolluk ve berekete kavuşur. Birçok faydası bulunan Bakara suresinin mutlaka her gün okunması veya dinlenmesi tavsiye edilir.

Şifa Ayetleri Nedir? Bir hastalığın iyileşmesi ve tedavi görmesi için şifa ayetleri okunur. Hastalanan kimse, ölüm haricindeki her şeyin bir çaresinin olduğunu muhakkak bilmeli ve buna göre hareket etmelidir. İnançsız ve isteksiz şekilde şifa ayetlerini okumamalısınız. Kur'an-ı Kerim içinde altı defa şifa kelimesi geçer. Şifa kelimesinin geçtiği yerler, şifa ayetleri olarak kabul edilir. Bir kişi arka arkaya şifa ayetlerini okursa, tüm hastalıklarından kurtulur. Derdine derman bulur. İşte şifa ayetleri... 1. Tevbe Suresinin 14. Ayeti Tevbe suresinin 14. ayeti, şifa ayetleri arasındadır. Eğer bir kişi bu ayeti yatmadan önce 7 kez okursa evi tüm hastalıklardan korunur. Tevbe Suresi Okunuşu "...Ve yeşfi sudûra kavmin mu'minîn. (mu'minîne)." Tevbe Suresi Anlamı “Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!” (et-Tevbe, 14) 2. Yunus Suresinin 57. Ayeti

Alimler, yoğun bakımda olan hasta kişiler için Yunus suresinin 57. ayetinin okunmasını tavsiye eder. Yunus Suresi Okunuşu "...Ve şifâun limâ fîs sudûri. (sudûrin)"

Yunus Suresi Anlamı

“…Gönüllerdeki dertlere şifâdır...” (Yûnus, 57) 3. Nahl Suresinin 69. Ayeti

Nahl suresinin 69. ayeti, hasta kişiler için şifa taşır. Bu ayeti sabah namazından sonra okuyan kişilerin çektikleri acılar diner. Nahl Suresi Okunuşu "...Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. (yetefekkerûne)..." Nahl Suresi Anlamı “…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” (en-Nahl, 69) 4. İsra Suresinin 82. Ayeti

Kur'an-ı Kerim'de bulunan İsra suresinin 82. ayeti birçok hastalığın geçmesine, kişilerin sağlığına kavuşmasına vesile olur. İsra Suresi Okunuşu "Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne (mu’minîn)...." Nahl Suresi Anlamı Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifâ ve rahmettir…” (el-İsrâ, 82) 5. Şu'ara Suresinin 80. Ayeti

Şu'ara suresinin 80. ayeti yeni doğmuş bebeklere üç kez okunup üflenirse bebek hayatı boyunca büyük hastalıklardan uzak durur.

Şu'ara Suresi Okunuşu "Ve izâ maridtu fe huve yeşfîni." Şu'ara Suresi Anlamı “Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (eş-Şuarâ, 80) 6. Fussilet Suresinin 44. Ayeti

Fussilet suresinin 44. ayeti her gün yatmadan önce 2 defa okunmalıdır. Fussilet Suresi Okunuşu "Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun (şifâ')..." Fussilet Suresi Anlamı “…De ki: O, (Kur’ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifâdır…” (Fussılet, 44) Şifa Veren Dualar Nedir? Müslüman kişilerin annesi olarak bilinen Hazreti Aişe, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v)'in okuduğu şifa dualarını insanlara bildirmiştir. Bu duaları okuyan kişiler çektikleri acı ve ıstıraptan kurtulur, sağlığa kavuşur. Bunun yanı sıra hasta olmamasına rağmen şifa duası okuyan kişilerin her türlü sıkıntı ve dertten kurtulduğu rivayet edilir. Peki, bu dualar nelerdir? 1.Bebekler İçin Şifa Duası

Eğer bir kimsenin bebeği hastaysa aşağıdaki duayı okuması gerekir. Bu dua sayesinde bebeğin hastalığı geçer. Aynı zamanda bu dua Peygamber Efendimizin en çok okuduğu şifa dualarından biri olarak bilinir. Hz. Aişe'den rivayet edilen bir hadise göre, Hz. Muhammed hasta olan bebeklerin yüzüne sağ eliyle dokunarak bu duayı okurdu.