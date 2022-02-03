En lezzetli kek, börek ve hamur işleriniz için en iyi davul fırın çeşitleri

Fırınlar hem hamur işlerini hazırladığımız hem birçok yemeği pratik şekilde pişirdiğimiz teknoloji harikası ürünler. Teknolojiyle birlikte sürekli gelişip yenilenseler de davul fırınların yeri hala bir başka. Davul fırınla pişen yemek ve hamur işleri daha da lezzetli olur. Siz de davul fırın kullanımından vazgeçemiyorsanız doğru yerdesiniz. En kaliteli ve kullanışlı davul fırınları listelediğimiz yazımıza göz atmaya ne dersiniz?

1. Dayanıklı yapısıyla Erendemir Davul Fırın

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En iyi davul fırın araştırmamızda ilk tavsiyemiz olan Erendemir Davul Fırın, 54 x 54 x 26 cm ebadında. Homojen pişirme özelliğiyle kek ve börekleri kısa sürede pişirmenize yardım eder. Plastik tutma kolu sayesinde davul fırını kolayca istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Üzerinde bulunan açma kapa tuşu, ürünü kolayca çalıştırmanızı sağlar. Elektrostatik dış gövdeye sahip davul fırın, ısıya ve darbeye dayanıklı ön camı sayesinde kapağı açmadan içerdeki yemeğin pişme durumuna kontrol etmenize imkan verir. Sağlam yapısıyla uzun süreli kullanım sunar.

2. Çift tepsi özelliğiyle Uğur Davul Fırın

Klasik davul fırınlar size yetmiyorsa harika bir özerimiz var, Uğur Davul Fırın. Çift tepsi özelliğine sahip ürün, homojen pişirme fonksiyonuyla yemeklerinizi kısa sürede pişirmenize yardım eder. 1300 Watt gücüyle ön plana çıkan davul fırında aynı anda farklı yemekler pişirmek mümkün. Plastik tutma kolları, ürünü bir yerden bir yere kolayca taşımanızı sağlar. Emaye iç haznesi olduğu için ısıyı iç kısımda yoğunlaştırır. 32 litre iç hacme sahip davul fırında ısı ve elektrik yalıtımı mevcut. Elektrostatik boyalı dış gövdesi bulunan davul fırının yanlarda bulunan cam kısmı, yemeklerin pişme durumunu kontrol etmenizi sağlar. Yüksek ısıya ve darbeye karşı dayanıklı yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz.

3. Geniş iç hamiyle AKEL AF008 Davul Fırın

En iyi davul fırın markaları arasında yer alan AKEL AF008 Davul Fırın, tek tepsi kullanımı için uygun. 32 cm tepsi boyutuyla birçok hamur işi ve yemeği rahatlıkla yapabilirsiniz. Kablo sarma aparatı sayesinde kabloyu rahatça toplayabilirsiniz. Isı ayarlamalı termostatıyla davul fırın, kek ve börek yaparken ihtiyaç duyduğunuz sıcaklık derecesini ayarlamanıza imkan verir. Plastik ayaklar, ürünün yeri sağlam şekilde kavramasına yardım eder. Plastik tutma kolu, davul fırını rahatça taşımanızı sağlar. Ön gözleme camı sayesinde kapağı açmadan yemeğin pişme durumunu kontrol edebilirsiniz. Davul fırının üzerinde bulunan aydınlatma tuşu ise iç kısmı net şekilde görmenize imkan verir.

4. Isı ayarlı termostatıyla HARLEM Davul Fırın

En iyi davul fırın yorumları alan ürünler arasındaki HARLEM Davul Fırın, tek tepsiye sahip. Geniş iç hacmi sayesinde istediğiniz miktarda yemek ve hamur işini yapabilirsiniz. Açma kapama düğmesiyle kolayca çalıştırabilirsiniz. Isı ayarlı termostatı yemeklerinizi pişireceğiniz ısıyı ayarlamanıza yardım eder. Plastik tutma kolu sayesinde davul fırını bir kolayca taşıyabilirsiniz. Isıya dayanıklı ayakları ve kulpları güvenli bir kullanım sunarken geniş tamper camı kapağı açmadan yemeği kontrol etmenizi sağlar. Plastik açma kolu, ısıya temas etmeden kapağı açmanıza imkan tanır. A+ enerji sınıfında bulunan ürün, elektrik tasarrufu sağlar. Elektrostatik boyayla boyanan gövde kısmı uzun süreli kullanım sunar.

5. Lezzetli yemekler için Şamdan Davul Fırın

En iyi pişiren davul fırın modelleri arasında yer alan Şamdan Davul Fırın, 1250 Watt güce sahip. 42 litre iç hacimli ürün, otomatik dönme sistemi sayesinde yemeklerin her yerini eşit derece pişirmenize yardımcı olur. 50 ila 300 derece ısı ayarlama imkanı veren davul fırınla pişireceğiniz yemeğe uygun ısıyı kolayca ayarlayabilirsiniz. Plastik tutma kolu sayesinde fırını rahatça taşıyabilirsiniz. Plastik yüksek ayaklar zemini sağlam şekilde tutar. Isıya dayanıklı cam kısmı, fırının kapağını açmadan yemeklerin pişme durumunu takip etmenize olanak verir. Açma kolu plastik olduğu için fırını açarken ısıya maruz kalmanızı önler. Sağlam tasarımı sayesinde uzun yıllar kullanılır. A enerji sınıfında yer alan ürün, %30 enerji tasarrufu sağlar.

6. Rahat taşınan AKEL Davul Fırın

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Kaliteli davul fırın araştırmamızda sırada AKEL Davul Fırın var. Hoş rengiyle mutfağınıza güzel bir görünüm kazandıran ürün, 1400 Watt gücüyle yemekleri kısa sürede pişirmenize yardımcı olur. Plastik ayak kısmı zemini doğru şekilde kavrayarak güvenli kullanım sunar. 50 - 320 arasında derece ayarı bulunan davul fırın, yemekleriniz için özel ısı ayarı yapmanıza imkan tanır. Kablo sarma aparatıyla kablo dağınıklığını önler. Plastik tutma koluyla kolayca taşınır. Seçimli rezistans kontrolü bulunan davul fırın, alüminyum iç hazneye sahip. Ön ve üst kısımda bulunan gözetleme camı, yemeğin pişme durumunu kontrol etmenizi sağlar. Sağlam materyallerden elde edilen ürün, uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

7. Uzun süre kullanılan İtimat Davul Fırın

İtimat 1014 Davul Fırın, 52 x 52 x 21 cm boyutuyla mutfakta fazla yer kaplamaz. Şık kırmızı rengiyle mutfağınıza hoş bir hava katan ürünün ısı ayarı sayesinde yemeğinize uygun sıcaklığı seçebilirsiniz. Üstün kalite elektrik ve ısı yalıtımlı davul fırın, güvenli bir kullanım sunar. Antibakteriyel iç gövdesi ile sağlıklı yemekler pişirebilirsiniz. Işıklı açma kapama düğmesiyle kolayca çalıştırabilirsiniz. Elektrostatik boyalı gövde, davul fırını uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza imkan verir. Ön kısımda bulunan gözetleme camı ise kapağı açmadan yemeğin pişme durumunu rahatça kontrol etmenizi sağlar. Plastik tutma koluyla fırını bir yerden bir yere rahatça taşıyabilirsiniz.

8. Güvenli kullanım için CVS Dn-255 Filiz Davul Fırın

En lezzetli yemekler için gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bir diğer ürün ise CVS Dn-255 Filiz Davul Fırın. Ürün, 700 Watt gücüne sahip. Özel epoksi boya gövdesi sayesinde uzun süreli kullanım imkanı verir. Kilit sistemi özelliğiyle güvenle kullanabileceğiniz davul fırın, plastik tutma koluyla kolayca taşınır. Geniş iç hacmi bulunan ürünün alt ve üst rezistans açma kapama düğmesi sayesinde yemeklerinizi pişirirken sadece alt ya da üst rezistansı çalıştırabilirsiniz. Isıya dayanıklı cam görüş penceresi, yemekleri fırının kapağını açmadan rahatça kontrol etmenizi sağlar. Havalandırma kapağıyla fırında kötü yemek kokuları birikmez. Ürünün 2 adet pişirme fonksiyonu bulunur.

9. Enerji tasarrufu için Alaturka Davul Fırın

Bir diğer önerimiz olan Alaturka Davul Fırın, yemeklerinizi kısa sürede pişirmenize yardımcı olur. Plastik tutma kolu sayesinde ürünü bir yerden bir yere kolayca taşıyabilirsiniz. Tek tepsi kullanımına uygun davul fırın, termostatlı tasarımıyla yemeği pişireceğiniz ısı derecesini ayarlamanıza imkan verir. Sağlam gövdesiyle darbelere karşı direnç gösteren ürün, uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılır. Hava delikleriyle içerideki havanın çıkmasını sağlayan davul fırın, üst ve yan tarafta bulunan gözetleme camıyla kapağı açmadan yemeğin pişme durumunu kontrol etmenizi sağlar. A++ enerji sınıfında bulunan ürün, enerji tasarrufu etmenize de yardım eder.

10. Güzel kek ve börekler yapmak için Boss Davul Fırın

Sizin için seçtiğimiz son ürün olan Boss Davul Fırın, çift tepsi özelliğiyle aynı anda iki farklı yemeği pişirmenize imkan verir. Alüminyum ve emaye iç gövdesi hamur işlerini kısa süre pişirebilirsiniz. Elektrik yalıtımıyla güvenli kullanım sunan ürün, 38 litre iç hacme sahip. Plastik tutma koluyla kolay taşınan davul fırın, A sınıfı enerji tüketimiyle elektrik tasarrufu sağlar. Üst ve yan kısımdaki gözetleme camı ile fırının kapağını açmadan yemeğin pişme durumunu kontrol edebilirsiniz. "Davul fırın nasıl kullanılır?" diye merak ediyorsanız oldukça kolay. Hamur işi ya da yemeği fırın tepsisine yerleştirdikten sonra fişi prize takmanız ve açma tuşuna basmanız yeterli.



