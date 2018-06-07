En Moda, Dikkat Çeken Saç Renkleri - 2018

Bir kadının saçlarının bakımına ve görselliğine harcadığı mesai toplansa herhalde ömrünün yarısı kadar eder. Hem mevsime, hem giyim tarzına hem de kilo ve boy gibi fiziksel özelliklere uygun saç rengini tutturmak kolay değil. Doğru renk ise kendini göstermek için şık bir kesime ihtiyaç duyuyor. Üstelik sonrasında da özverili bir saç bakımına ihtiyaç var. Tam doğru seçimi yaptığınızı düşünürken trendin gerisinde kalabilir ya da sadece trendleri yakalamak için yola çıkarsanız da yüz çevrenizde doğru ışıltıyı bulamayabilirsiniz. En doğrusu; trend saç renklerini inceleyerek içlerinden teninize ve karakterinize en uygun olanını bulmanız...
1. Parlak beyaz
Geçen yıl esen gümüş saç rüzgarı 2018 yılında yerini çok daha marjinal bir seçime bıraktı. Belki de trend saç renklerini araştırırken beyaz görmeyi beklemiyordunuz; ama bu yıl ünlü isimlerde en çok göreceğiniz tonlardan biri bu.Tüm saçını ışıltılı bir beyaza büründürmekten çekinenler için ombre ya da balyaj yoluyla bu rengi uygulamak iyi bir fikir. Bu iddialı rengin hakkını verebilmek için sürekli iddialı bir makyaj yapmanız gerekecek olsa da; tek hamleyle çevrenizdeki etkilemek için bu zahmete fazlasıyla değer.
2. Kült platin
Beyaz kadar iddialı olmasa da, farkını ortaya koymayı sevenlerin yapabileceği şahane bir seçim de kült platin. Yeni saçlarınızdaki beyaza çalan sarıları isterseniz çok açık maviler ve morlar kullanarak daha da açabilirsiniz. En güzel saç renkleri arasında yer alan platin tonunu yakalamak da korumak da zor. Eğer çok esmer ya da buğday rengi bir teniniz varsa bu zor maceraya atılmayı tekrar düşünün. Daha açık tenliler ise özellikle kısa saç modellerini platinle birleştirerek kullanım kolaylığı yaratabilir. Yüz şekli yuvarlak ve oval olanlar, bir an önce kısa saçlı bir platin sarısına dönüşmek için acele etmeli!
3. Çikolatalı tonlu koyu bakır
Doğal saç renklerinden vazgeçemeyen buğday tenliler için yıllardır en güzel seçenek çikolata tonlarından şaşmamak. Ancak çikolatayla bakırın birleşimine de hayır demek mümkün değil. Kızıl, bakır ve kumral dalgaların ışıltısı ile saçlar hem doğal hem de çekici olabilir. Açıktan koyuya tüm ten renklerine yakışacak olan bu saç tonunu özellikle katlı bir kesimle kullanarak renk geçişlerini iyice ortaya çıkarabilirsiniz.
4. Bitter çikolata
Çikolata demişken, en kaliteli ve en lezzetli çikolata çeşidinden bahsetmemek olmaz. Koyu saç renkleri arasında da bir efsane haline gelmesi beklenen bitter çikolata, kopkoyu bir kahveden oluşur ve tek ton olarak kullanılır. Kıyafetlerde de "ton sür ton" akımı uygulayan sade ve şık kadınlara bu klasik rengin yakışmaması mümkün değil. Kış saç renkleri arasında da sayılabilecek olan bitter çikolatanın; özellikle ten renginin açık olduğu durumlarda çok dikkat çekici bir kontrast oluşturacağı aşikar.
5. Kaplan gözü
Yaz saç renklerine hızlı bir giriş yapmak isteyenler için kahverenginden çikolataya, bal sarısından bronza kadar birbirinden güzel tonlara ev sahipliği yapan yeni bir renk seçeneği var. Kaplan gözü, yani orijinal adıyla "Tiger Eye" saç rengi, adını ancak bir kaplanın kahverengi gözlerinin içinde görebileceğiniz renk geçişlerinden alıyor. Kumral saç renklerinden vazgeçmeden hoş bir değişiklik yapmak için ideal. Bu saçı uyguladığınızda sezona ve trendlere ne kadar hakim olduğunuzu da rahatça ortaya koyacaksınız.
6. Sıcak bal
Gelelim karamel saç renklerine takılıp kalan, renk konusunda tutucu kadınlara... Sıcak bal, hem kullanım kolaylığı sağlar hem de oldukça risksiz bir seçim. Bu rengin yüzünüze de sıcaklık vermesi ve daha yumuşak hatları ortaya çıkarması beklenir. Alıştığınız stilden uzaklaşmadan fark yaratmanın yollarını arıyorsanız bu adı gibi tatlı renk tonunu mutlaka denemelisiniz. Özellikle de uzun saçlarda bu rengin duruşunu ve ışıltısını izlemek bile keyifli.
7. Okyanus mavisi
Yeni sezona bakıldığında; en az doğal saçlar kadar sıra dışı saçların da trendi belirlediğini söylemek mümkün. Bu iki ayrı akım arasında sessiz ama derin bir mücadele var. Zamanında marjinal seçimler yapanlar doğala dönmeye çalışırken, ilk kez kendi stilinden uzaklaşanlar da çok farklı saç renkleri deneyecek. Okyanus mavisi; yeşil, turkuaz ve mavinin karışımı ile seçilebilecek en güzel saç renklerinden biri. Adını durgun okyanuslardan alsa da ne yazık ki bu saç renginin akma hızı ivmeli bir nehir gibi. Söylemeye gerek var mı bilinmez, ömrü oldukça kısa olan bu saçı çok kısa aralıklarla yenilemek gerekir.
8. Krem sarı
Sarı saç renkleri arasında, oldukça açık bir sarı olmasına rağmen doğal ve zarif de bir duruş sergileyen krem sarı var. İkon isimler şimdiden sarının bu tonunu kendi renk yelpazelerine dahil etti bile! Eğer açık tenliyseniz bu saçı kullanmak için sonbahara kadar bekleyebilirsiniz. Günlük hayatta ne kadar makyaj yapmaya dikkat etseniz de, denizde, havuzda ya da plajda bu renkle soluk kalabilirsiniz. Yazın sonunda krem sarı, bronzlaşan teninizle de daha güzel bir kontrast oluşturacaktır.
9. Sütlü kahve
Yalnızca yeni sezonun değil, gelmiş geçmiş tüm sezonların yıldızlarından biri de sütlü kahve. Kumral saç renklerini sevenler yine mutlaka sütlü kahve denemeleri yapacaklardır. Soğuk yansımalar ve arada küllü geçişler tercih edilirse bu klasik model başarıyla modernize edilmiş olur. Geçişleri vurgulamak için, hem parlak hem de doğal olan bu yeni renk katlarla hareketlendirilebilir.
10. Gece kızılı
İrize adı da verilen bu renk tonu bir dönem tüm kadınların ilgisini çektiyse de sonra unutulmuştu. Şimdi ise, yeniden iddialı saçların ön plana çıkmasıyla birlikte gece kızılı sahalara geri dönüyor. Elbette kullanması zor bir model. Bir süre saçınızdaki rengin bir bölümünü saç havlusunda ya da yastıkta bırakarak yaşamanız gerekebilir. Kuafördeki işlemlerinizin de saçınız orijinal tonundayken yaptırdığınız işlemlere göre oldukça uzun sürme riski var. Tabii sonunda, özellikle de açık tenlilerde bıraktığı mucize etkisi paha biçilemez.
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