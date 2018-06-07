En Moda, Dikkat Çeken Saç Renkleri - 2018

Bir kadının saçlarının bakımına ve görselliğine harcadığı mesai toplansa herhalde ömrünün yarısı kadar eder. Hem mevsime, hem giyim tarzına hem de kilo ve boy gibi fiziksel özelliklere uygun saç rengini tutturmak kolay değil. Doğru renk ise kendini göstermek için şık bir kesime ihtiyaç duyuyor. Üstelik sonrasında da özverili bir saç bakımına ihtiyaç var. Tam doğru seçimi yaptığınızı düşünürken trendin gerisinde kalabilir ya da sadece trendleri yakalamak için yola çıkarsanız da yüz çevrenizde doğru ışıltıyı bulamayabilirsiniz. En doğrusu; trend saç renklerini inceleyerek içlerinden teninize ve karakterinize en uygun olanını bulmanız... 1. Parlak beyaz Geçen yıl esen gümüş saç rüzgarı 2018 yılında yerini çok daha marjinal bir seçime bıraktı. Belki de trend saç renklerini araştırırken beyaz görmeyi beklemiyordunuz; ama bu yıl ünlü isimlerde en çok göreceğiniz tonlardan biri bu.Tüm saçını ışıltılı bir beyaza büründürmekten çekinenler için ombre ya da balyaj yoluyla bu rengi uygulamak iyi bir fikir. Bu iddialı rengin hakkını verebilmek için sürekli iddialı bir makyaj yapmanız gerekecek olsa da; tek hamleyle çevrenizdeki etkilemek için bu zahmete fazlasıyla değer.

2. Kült platin Beyaz kadar iddialı olmasa da, farkını ortaya koymayı sevenlerin yapabileceği şahane bir seçim de kült platin. Yeni saçlarınızdaki beyaza çalan sarıları isterseniz çok açık maviler ve morlar kullanarak daha da açabilirsiniz. En güzel saç renkleri arasında yer alan platin tonunu yakalamak da korumak da zor. Eğer çok esmer ya da buğday rengi bir teniniz varsa bu zor maceraya atılmayı tekrar düşünün. Daha açık tenliler ise özellikle kısa saç modellerini platinle birleştirerek kullanım kolaylığı yaratabilir. Yüz şekli yuvarlak ve oval olanlar, bir an önce kısa saçlı bir platin sarısına dönüşmek için acele etmeli! 3. Çikolatalı tonlu koyu bakır Doğal saç renklerinden vazgeçemeyen buğday tenliler için yıllardır en güzel seçenek çikolata tonlarından şaşmamak. Ancak çikolatayla bakırın birleşimine de hayır demek mümkün değil. Kızıl, bakır ve kumral dalgaların ışıltısı ile saçlar hem doğal hem de çekici olabilir. Açıktan koyuya tüm ten renklerine yakışacak olan bu saç tonunu özellikle katlı bir kesimle kullanarak renk geçişlerini iyice ortaya çıkarabilirsiniz.

4. Bitter çikolata Çikolata demişken, en kaliteli ve en lezzetli çikolata çeşidinden bahsetmemek olmaz. Koyu saç renkleri arasında da bir efsane haline gelmesi beklenen bitter çikolata, kopkoyu bir kahveden oluşur ve tek ton olarak kullanılır. Kıyafetlerde de "ton sür ton" akımı uygulayan sade ve şık kadınlara bu klasik rengin yakışmaması mümkün değil. Kış saç renkleri arasında da sayılabilecek olan bitter çikolatanın; özellikle ten renginin açık olduğu durumlarda çok dikkat çekici bir kontrast oluşturacağı aşikar. 5. Kaplan gözü Yaz saç renklerine hızlı bir giriş yapmak isteyenler için kahverenginden çikolataya, bal sarısından bronza kadar birbirinden güzel tonlara ev sahipliği yapan yeni bir renk seçeneği var. Kaplan gözü, yani orijinal adıyla "Tiger Eye" saç rengi, adını ancak bir kaplanın kahverengi gözlerinin içinde görebileceğiniz renk geçişlerinden alıyor. Kumral saç renklerinden vazgeçmeden hoş bir değişiklik yapmak için ideal. Bu saçı uyguladığınızda sezona ve trendlere ne kadar hakim olduğunuzu da rahatça ortaya koyacaksınız.

6. Sıcak bal Gelelim karamel saç renklerine takılıp kalan, renk konusunda tutucu kadınlara... Sıcak bal, hem kullanım kolaylığı sağlar hem de oldukça risksiz bir seçim. Bu rengin yüzünüze de sıcaklık vermesi ve daha yumuşak hatları ortaya çıkarması beklenir. Alıştığınız stilden uzaklaşmadan fark yaratmanın yollarını arıyorsanız bu adı gibi tatlı renk tonunu mutlaka denemelisiniz. Özellikle de uzun saçlarda bu rengin duruşunu ve ışıltısını izlemek bile keyifli. 7. Okyanus mavisi Yeni sezona bakıldığında; en az doğal saçlar kadar sıra dışı saçların da trendi belirlediğini söylemek mümkün. Bu iki ayrı akım arasında sessiz ama derin bir mücadele var. Zamanında marjinal seçimler yapanlar doğala dönmeye çalışırken, ilk kez kendi stilinden uzaklaşanlar da çok farklı saç renkleri deneyecek. Okyanus mavisi; yeşil, turkuaz ve mavinin karışımı ile seçilebilecek en güzel saç renklerinden biri. Adını durgun okyanuslardan alsa da ne yazık ki bu saç renginin akma hızı ivmeli bir nehir gibi. Söylemeye gerek var mı bilinmez, ömrü oldukça kısa olan bu saçı çok kısa aralıklarla yenilemek gerekir.