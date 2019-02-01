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En mutlu günlerinde organlarını bağışladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:16 | Son Güncelleme

İstanbullu genç çift, nikah öncesi tüm organlarını bağışlayarak yeni evlenecek çiftlere örnek oldu - Şerif-Tuğba Macit çifti, organ bağış kartlarıyla kamera önüne geçerek özellikle yeni evlenecek çiftlere organlarını bağışlamalarını tavsiye etti - Tuğba Macit: - "Mutlu günümüzde, mutsuz olanlara ışık olmak istedik" - "Biz sadece örnek olmak istedik. Amacımız bu konuya dikkati çekerek insanları teşvik etmek. Bir kişiyi bile ikna edebilirsek ne mutlu bize"

DURMUŞ GENÇ - İstanbullu genç çift, örnek bir davranışla nikah öncesi tüm organlarını bağışladı.

İstanbul'da 29 Ocak'ta dünyaevine giren Şerif-Tuğba Macit çifti, nikah öncesi organ bağış kartlarıyla kamera önüne geçerek özellikle yeni evlenecek çiftlere organlarını bağışlamaları konusunda çağrıda bulundu.

Şerif Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle evlilik öncesi yaptıkları görüşmelerde sosyal sorumluluk konularına olan ilgisinin kendisini çok etkilediğini söyledi.

Daha sonra eşiyle birkaç defa buluşarak yakınlaştıklarını anlatan Macit, hayata ve değerlere bakışlarının aynı olduğunu fark ederek evlenmeye karar verdiklerini ifade etti.

Macit, nikah masasına oturmadan önce İstanbul'da Bezmialem Hastanesine giderek organlarını bağışladıklarını, davetlilerin önüne organ bağış kartlarıyla çıktıklarını dile getirdi.

Şerif Macit, sosyal sorumluluk anlamında hem yakınlarının hem de yeni evli çiftlerin dikkatini organ bağışı konusuna çekmeyi amaçladıklarını dile getirirken, bir kişiyi bile ikna edebilmenin kendileri için mutluluk verici olacağına işaret etti.

- "Mutlu günümüzde mutsuz olanlara ışık olmak istedik"

Tuğba Macit ise mutlu günlerinde, mutsuz olanlara ışık olmak istediklerini söyledi.

Daha önce çevresinde organ ihtiyacı olan ailelerin ve yakınlarının yaşadıklarından çok etkilendiğini anlatan Tuğba Macit, bu nedenle uzun zamandır organ bağışı yapma fikrinin olduğunu belirtti.

Eşinin evlenmeden önce de sosyal sorumluluk konuları ile ilgili çalışmalar yaptığını duyduğunu anlatan Macit, şöyle konuştu:

"Etrafımdaki insanlar onun yaptığı bu tip hareketlerin boş ve saçma işler olduğunu düşünüyorlardı. Ben ise çok değerli ve anlamlı buluyordum. 3 sene önce Isparta''da okulumu bitirip çalışmak için İstanbul'a geldim. Bir akşam kardeşimle Şerif'lere misafirliğe gittik. Onlar da sosyal sorumluluk konularından laf açılınca kendi gözümle ne kadar tutkulu olduğunu gördüm ve çok etkilendim. Daha sonra beraber bu konularda neler yapabiliriz diye sohbetler gelişti. Bir araya geldikçe hem tutkusu hem duyarlılığı bende başka duygular uyandırdı ve olay evliliğe kadar geldi. İlk sosyal sorumluluk projemizde organ bağışı oldu."

Daha önce organ bağışına sıcak bakmadığını söyleyen Tuğba Macit, uzun bir süre araştırma ve inceleme yaparak organ bağışının mantığına yatması dolayısıyla bağışçı olduğunu ifade etti.

Bağışçı oldukları anı ölümsüzleştirmek istediklerini kaydeden Macit, bundan dolayı nikah öncesi organlarını bağışladıklarını kaydetti.

- "Birçok davetli de bağışçı olmaya karar verdi"

Nikaha katılan yakınlarının bu durum karşısında şaşırdığını belirten Macit, aldıkları kararın davetlilerce ilgiyle karşılandığını hatta birçok kişinin organ bağışlamaya karar verdiğini söyledi.

Türkiye'de çok sayıda insanın organ bağışı beklediğini anlatan Macit, "Eğer biz başka insanları mutlu edersek mutlu da oluruz. Her an herkesin başına bir şey gelebilir. Yakınımızın da bir organa ihtiyacı olabilir. Daha yaşanabilir bir hayatı birlikte oluşturabiliriz." dedi.

Macit, insanların daha duyarlı düşünürse organ bağışının bir çok insana hayat verebileceğini ve mutlu edebileceğini gördüğünü vurgulayarak, "Yaşadığınız acı mutluluğa dönüşebilir. Hem mutlu olmak adına hem de yardımsever olmak adına bu çok önemli. Biz sadece örnek olmak istedik. Amacımız bu konuya dikkat çekerek insanları teşvik etmek. Bir kişiyi bile ikna edebilirsek ne mutlu bize." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
evli çift Muğla nikah organ bağışı

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