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En mutlu günlerine bir hafta vardı... Düğün davetiyesi dağıtan damat, kabusu yaşadı

16.11.2024 09:30
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Düğün heyecanıyla davetiye dağıtan damat, bir hafta kala hayatının kabusunu yaşadı. Kardeşiyle birlikte davetiye dağıtırken kaza geçiren damadın hayalleri yarım kaldı. Bir aylık tedavinin ardından bir şekilde ayağa kalkmayı başaran damat bu kez de düğün için çektiği kredilerle karşılaştı. 400 bin TL borcu olduğunu belirten damat "Bizim mutluluğumuz kursağımızda kaldı" diye konuştu.

En mutlu günlerine bir hafta vardı... Düğün davetiyesi dağıtan damat, kabusu yaşadı

En mutlu günlerine bir hafta kala, hayatı kabusa döndü. Hatay'ın Belen ilçesinde yaşayan Emre Sülgen, Derya Gazi Sülgen'l resmi nikah yaptı. Nİkahın ardından geçtiğimiz Ekim ayında evlenmeyi planlayan mutlu çift hazırlıklara başladı.

Damat Emre Sülgen, kardeşi Ali Sülgen ile birlikte düğüne 1 hafta kala davetiye dağıtırken Belen ilçesinin Bakras Mahallesi’nde motosikletle trafik kazasıgeçirdi.

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HAYALLERİ YARIM KALDI

Kazada; Ali Sülgen yönetimindeki motosiklet, kamyonetle çarpıştı. Düğüne bir hafta kala yaşanan kaza sonrası ciddi şekilde yaralanan iki kardeş, Adana’da tedavi edildi. Yaklaşık bir ay süren tedavinin ardından yeninden ayağı kalkmayı başaran ve hayalleri yarım kalan Damat Emre Sülgen, düğün öncesi çektiği kredileri ödemek içim yeniden çalışmaya başladı. Yaşanan talihsiz kaza sonrası düğünlerini bir yıl erteleyen gençlerin hayalleriyse yaşanan kaza sonrası yarım kaldı.

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“MUTLULUĞUMUZ KURSAĞIMIZDA KALDI”

Kaza yapan 22 yaşındaki damat Emre Sülgen, yaşadığı kazadan dolayı düğünün bir yıl ertelendiğini belirterek “Düğünüme bir hafta kalmıştı motosikletle davetiye dağıtırken kaza geçirdik ve 25 günden beri evde kalmıştım bugün işe başladım. Kazadan dolayı dizimde liflerde ödem oluştu ve ufakta bir kırığım var. Bayağı bir borcumuz var, düğün yapabilmek için iki yerden kredi çektik ve ödememiz gereken borçlar da var. Şu an toplam borcumuz 400 bin civarında. Düğünümüz 2025 yılının yaz ayına ertelendi. Biz motosikletle davetiye dağıtmaya köye çıkmıştık, önümüze bir anda araba geçti ve sinyal falan da vermedi direkt kaza yaptık. Motor kazasından dolayı bizim mutluluğumuz kursağımızda kaldı” ifadelerini kullandı.

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“KAZADA İKİ ELİM, ÇENEM VE DİŞLERİM KIRILDI”

Damadın kardeşi 21 yaşındaki Ali Sülgen, yaşanan kaza sonrası 2 elinde ve çenesinde kırıklar oluştuğunu belirterek “Biz abimle sabah saat dokuz gibi yola çıktık; karşıdan süt arabası geliyordu yavaşladığını fark ettim ama sinyal yakmadığı için sola döneceğini düşünmedim. 10 metre mesafe kalmıştı ve araç birden önümüze kırdı. O anda kaza yaptık, ben direkt bayıldım. Motoru ben sürüyordum. Kazadan sonra üç ameliyat geçirdim, ameliyatlarım bitti ve iyileşme sürecine girdik. Kazada iki elim, çenem ve dişlerim kırıldı. Ağzımın içine de dikiş attılar. Kollarımın içinde platin var bileklerim oynamasın diye. Evlere davetiye dağıtırken abimle kaza yapınca düğün ertelendi” şeklinde konuştu.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası düğün damat
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